Sağlıkta iş ilanları patladı

2024 yılı iş dünyasında pek çok değişim rüzgarını beraberinde getirirken bazı sek­törler etkiler çok daha yoğun hissediliyor. Ka­riyer.net’in verilerine göre, Türkiye’de 2024 yılının ilk yarısında en çok iş ilanı yayınlanan sektörlerden biri sağlık oldu.

Bu, sadece bir istihdam artışı değil aynı zamanda toplumsal ve ekonomik yapıdaki değişimlerin bir yansı­ması olarak karşımıza çıkıyor. Pandemi son­rası dönemde sağlık sektörü, global çapta bü­yük bir dönüşüm yaşadı. Pandeminin ilk dö­nemlerinde sağlık çalışanlarına duyulan acil ihtiyaç, hala etkilerini sürdürürken bu süreç sektörde kalıcı değişimlere neden oldu.

Dün­ya Sağlık Örgütü’nün öngörülerine göre, 2030 yılına kadar 10 milyon sağlık çalışanı açığı ya­şanacak. Bu dramatik açık, ülkelerin sağlık sektörüne yönelik politikalarını yeniden göz­den geçirmelerine ve sağlık personeli istihda­mına daha fazla odaklanmalarına neden olu­yor. Türkiye de bu küresel trendin bir parçası olarak, sağlık sektöründeki iş ilanlarında kay­da değer bir artış yaşıyor.

İhtiyaç geniş yelpazeye yayılıyor

Bu artış sadece niceliksel bir büyüme olarak görülmemeli. Nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyaç, sağlık sektörünün kalite çıtasını da yükseltiyor. Artık sadece dok­tor ve hemşire gibi temel sağlık hizmetleri sunan pozisyonlar değil aynı zamanda tıp teknolojileri, sağlık yönetimi ve halk sağ­lığı gibi alanlarda uzmanlaşmış profesyo­neller de büyük bir talep görüyor. Kariyer. net’in verileri, bu ihtiyacın ne kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını gösteriyor. Örne­ğin, tıp ve sağlık alanındaki ilanlar, yılın ilk yarısında diğer sektörlere göre önemli bir artış gösterdi ve bu durum sağlık hiz­metlerinin ne kadar kapsamlı hale geldiği­nin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Sağlık sektöründeki bu büyümenin ar­dında birkaç önemli faktör bulunuyor. Öncelikle, pandeminin etkileri hala de­vam ediyor ve bu durum, sağlık hizmetle­rine olan talebi artırmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, Türkiye’de ve dünya ge­nelinde yaşlanan nüfus, sağlık sektörü­nün önceliklerini yeniden şekillendiriyor. Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte kronik hastalıklar ve yaşlı bakım hizmetleri gibi alanlarda da büyük bir ihtiyaç doğuyor.

“Sağlık çalışanı ihtiyacı global düzeyde önemli”

2024’ün ilk 6 aylık istihdam verilerini de­ğerlendiren Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, sağlık çalışanı ihtiyacı konusuna değindi. Fa­tih Uysal, “Pandemi ve sağlık sektöründeki göç hareketliliği sonrasında Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok bölgede sağlık çalışanı ihtiyacının arttığını görüyoruz. Ayrı­ca global olarak yaşlanan nüfus, sağlık sektö­rüne odağın artmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün Sağlık İşgücü Destekleme ve Koruma yayını da konunun önemini açık­lıyor. İlerleyen süreçte politika yapıcıların bu konuda stratejik adımlar atması olası yetenek açığının önüne geçecektir” şeklinde konuştu.

Başka hangi sektörlerde hareketlilik var?

Sağlık sektörünün yanı sıra, 2024 yılın­da sigortacılık, finans-ekonomi, havacılık ve telekomünikasyon gibi sektörlerde de önemli hareketlilikler yaşandı. Sigorta­cılık sektöründe ilan başına başvuru ora­nının yüzde 53 artması bu alana olan ilgi­yi gözler önüne seriyor. Finansal güvence arayışı, belirsizlik dönemlerinde daha faz­la talep görüyor. Özellikle sigortacılık gi­bi sektörler, çalışanların hem kariyer hem de ekonomik güvencelerini sağlama alma ihtiyacını karşılamak üzere hızla büyü­yor. Mavi yaka iş gücü talebi de yükselişte. Özellikle turizmin canlanması, restoran ve mutfak hizmetleri gibi alanlarda çalı­şan ihtiyacını artırıyor.