Sağlıkta iş ilanları patladı
2024 yılı iş dünyasında pek çok değişim rüzgarını beraberinde getirirken bazı sektörler etkiler çok daha yoğun hissediliyor. Kariyer.net’in verilerine göre, Türkiye’de 2024 yılının ilk yarısında en çok iş ilanı yayınlanan sektörlerden biri sağlık oldu.
Bu, sadece bir istihdam artışı değil aynı zamanda toplumsal ve ekonomik yapıdaki değişimlerin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Pandemi sonrası dönemde sağlık sektörü, global çapta büyük bir dönüşüm yaşadı. Pandeminin ilk dönemlerinde sağlık çalışanlarına duyulan acil ihtiyaç, hala etkilerini sürdürürken bu süreç sektörde kalıcı değişimlere neden oldu.
Dünya Sağlık Örgütü’nün öngörülerine göre, 2030 yılına kadar 10 milyon sağlık çalışanı açığı yaşanacak. Bu dramatik açık, ülkelerin sağlık sektörüne yönelik politikalarını yeniden gözden geçirmelerine ve sağlık personeli istihdamına daha fazla odaklanmalarına neden oluyor. Türkiye de bu küresel trendin bir parçası olarak, sağlık sektöründeki iş ilanlarında kayda değer bir artış yaşıyor.
İhtiyaç geniş yelpazeye yayılıyor
Bu artış sadece niceliksel bir büyüme olarak görülmemeli. Nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyaç, sağlık sektörünün kalite çıtasını da yükseltiyor. Artık sadece doktor ve hemşire gibi temel sağlık hizmetleri sunan pozisyonlar değil aynı zamanda tıp teknolojileri, sağlık yönetimi ve halk sağlığı gibi alanlarda uzmanlaşmış profesyoneller de büyük bir talep görüyor. Kariyer. net’in verileri, bu ihtiyacın ne kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını gösteriyor. Örneğin, tıp ve sağlık alanındaki ilanlar, yılın ilk yarısında diğer sektörlere göre önemli bir artış gösterdi ve bu durum sağlık hizmetlerinin ne kadar kapsamlı hale geldiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Sağlık sektöründeki bu büyümenin ardında birkaç önemli faktör bulunuyor. Öncelikle, pandeminin etkileri hala devam ediyor ve bu durum, sağlık hizmetlerine olan talebi artırmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, Türkiye’de ve dünya genelinde yaşlanan nüfus, sağlık sektörünün önceliklerini yeniden şekillendiriyor. Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte kronik hastalıklar ve yaşlı bakım hizmetleri gibi alanlarda da büyük bir ihtiyaç doğuyor.
“Sağlık çalışanı ihtiyacı global düzeyde önemli”
2024’ün ilk 6 aylık istihdam verilerini değerlendiren Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, sağlık çalışanı ihtiyacı konusuna değindi. Fatih Uysal, “Pandemi ve sağlık sektöründeki göç hareketliliği sonrasında Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok bölgede sağlık çalışanı ihtiyacının arttığını görüyoruz. Ayrıca global olarak yaşlanan nüfus, sağlık sektörüne odağın artmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün Sağlık İşgücü Destekleme ve Koruma yayını da konunun önemini açıklıyor. İlerleyen süreçte politika yapıcıların bu konuda stratejik adımlar atması olası yetenek açığının önüne geçecektir” şeklinde konuştu.
Başka hangi sektörlerde hareketlilik var?
Sağlık sektörünün yanı sıra, 2024 yılında sigortacılık, finans-ekonomi, havacılık ve telekomünikasyon gibi sektörlerde de önemli hareketlilikler yaşandı. Sigortacılık sektöründe ilan başına başvuru oranının yüzde 53 artması bu alana olan ilgiyi gözler önüne seriyor. Finansal güvence arayışı, belirsizlik dönemlerinde daha fazla talep görüyor. Özellikle sigortacılık gibi sektörler, çalışanların hem kariyer hem de ekonomik güvencelerini sağlama alma ihtiyacını karşılamak üzere hızla büyüyor. Mavi yaka iş gücü talebi de yükselişte. Özellikle turizmin canlanması, restoran ve mutfak hizmetleri gibi alanlarda çalışan ihtiyacını artırıyor.