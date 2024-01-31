İstanbullu Suudi, Endonezya’da otel ve tatil köyü kurmak istiyor

Türkiye, dünyanın değişik coğrafyalarından iş insanları için de fırsat yaratıyor. Ukraynalı, Rus, Azerbaycanlı, İranlı, Suriyeli iş insanları, Türkiye’ye gelerek kendi deneyimlerini fırsata çevirmeye başlamış durumda.

Geçtiğimiz günlerde karşılaştığım bir haber, bu fırsatın en önemli örneği. Abdullah Al Amri’nin 2017’de kurduğu şirketin merkezi İstanbul. Suudi Arabistan’da Saudi Bin Ladin, SABIC gibi Ortadoğu’nun en önemli şirketlerinde çalışmış olan Al Amri, 7 yıl önce Türkiye’ye gelerek Saja Group adlı bir şirketi kurmuş.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre 500 bin TL sermayesi bulunan şirket, şu ana kadar 150 milyon TL’ye yakın yatırımda bulunmuş. Suudi Arabistan, Japonya gibi ülkelerde MÜSİAD, DEİK gibi organizasyonlarla işbirliği ve etkinlikler düzenleyen Saja Group, özellikle mikro denilecek şirketlere yaptığı yatırımlarla biliniyor.

Jana Capital, Kovano gibi ödeme sistemlerinin yanı sıra Kaukap Laboratuvarı, Paketman, Hub Lojistik, 1001 Global gibi şirketlere yatırım yapan Saja Group yöneticileri, geçtiğimiz günlerde Endonezya’da yatırım yapmak için temasa geçti.

Sumatra yerel yöneticileriyle görüşen İstanbul merkezli şirketin yönetimi, Mandeh ve Mentawai bölgelerinde turizm yatırım yapmak için çalışma başlattı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Al Amri, Batı Sumatra Valisi Mahyeldi ve Batı Sumatra Yatırım Ofisi Başkanı Adib Alfikri ile görüştü.

Öncelik otel ve tatil köyü

Batı Sumatra Bölge Valisi Mahyeldi, geçtiğimiz cuma günü Padang kentinde yaptığı görüşmede, Batı Sumatra’nın, sermayelerini eyalete yatırmak isteyen yerli ve uluslararası iş oyuncularına açık olduğunu söyledi. Bölgenin turizm açısından fırsat oluşturduğunu, bunun da turizm rakamlarına yansıdığını dile getiren Mahyeldi, “Batı Sumatra’nın turizm sektörü, eyaleti ziyaret eden toplam turist sayısı 2023’te 11,5 milyon kişiye ulaştı. Bu başarı, yatırımcılara sermayelerini buraya yerleştirmeleri için bir referans olabilir” diye konuştu. Saja Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al Amri, şirketinin Mandeh ve Mentawai’de tatil köyleri ve oteller inşa ederek Batı Sumatra’ya yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Geçen yıl MÜSİAD ile protokol imzalamıştı

Saja Group, geçen yıl mart ayında MÜSİAD Invest ile uluslararası danışmanlık, yatırım ve tanıtım alanların da iş birliği protokolü imzalamış, daha sonra da İstanbul’da düzenlenen, Suudi Sanayi ve Madencilik Bakanı Sayın Bandar Al-Khorayef ’in de katılım sağladığı DEİK Suudi Arabistan-Türkiye Yuvarlak Masa toplantılarına da katılmıştı. İstanbul, bölgenin finans merkezi olma yolunda önemli atılımlar yaparken, bir yandan da Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülkedeki yabancı yatırımcı için dünyaya açılan kapı olma özelliğini taşıyor. Suudi Arabistan kökenli İstanbullu Saja Group, bunlardan biri.