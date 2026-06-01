İthalatta gözetim farkı: İndirilemeyen KDV, artan maliyet ve Danıştay kararının etkileri
Dış ticaret erbabının, CFO’ların ve yeminli mali müşavirlerin gümrük idareleri ile uzun yıllardır en çok ihtilaf yaşadığı alanların başında şüphesiz “İthalatta Gözetim Uygulaması” gelmektedir.
Ekonomi politikasının bir koruma aracı olarak kurgulanan bu enstrüman, son dönemde yapılan radikal mevzuat değişiklikleri ve gümrük genelgelerinin iptaline ilişkin yargı kararlarıyla birlikte mali idare, gümrük idaresi ve mükellef üçgeninde hukuki bir kördüğüme dönüşmüştür.
Bu yazımızda, ithalatta gözetim farkı üzerinden ödenen Katma Değer Vergisi’nin (KDV) indirim hakkının kısıtlanmasını ve Danıştay’ın konuya ilişkin güncel yaklaşımını masaya yatırıyoruz.
1-Yasal zemin ve indirim hakkının kaldırılması
Bilindiği üzere, ithalatta gözetim uygulamasına tabi bir malın, tebliğlerde belirlenen eşik değerin altında bir kıymetle ithal edilmek istenmesi halinde, ithalatçılar ya Ticaret Bakanlığı’ndan “Gözetim Belgesi” almakta ya da bu belgeyi temin edemedikleri durumlarda gümrük beyannamesinde malın kıymetini eşik değere yükseltmektedir. Bu ilave matrah, genellikle beyannamenin “Yurt Dışı Giderler” hanesine tevsik edilemeyen bir fark eklenmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir.
Geçmişte bu gözetim kaynaklı matrah farkı üzerinden ödenen fazla KDV, KDV Kanunu (KDVK) Madde 29 uyarınca mükellefler tarafından indirim hesaplarına alınarak finansal yük olmaktan çıkarılabiliyordu. Ancak, 24 Kasım 2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu durum kökten değiştirilmiştir.
Söz konusu Karar, dayanağını KDVK Madde 36’dan almaktadır. Bu madde, Cumhurbaşkanı’na KDV indirim hakkını kısmen veya tamamen kaldırma, indirim hakkı kısıtlanan işlemleri belirleme ve iade/indirim uygulamalarının usul ve esaslarını düzenleme yetkisi vermektedir.
İlgili Karar uyarınca; ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri ve haksız rekabetin önlenmesi (anti-damping ve telafi edici vergi) mevzuatı kapsamında, gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması yasaklanmıştır.
2 31 Ocak 2026 tarihli tebliğ düzenlemesi ve uygulama esasları
Uygulamada doğan duraksamaları gidermek amacıyla, 31 Ocak 2026 tarihli ve 33154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile konunun usul ve esasları netleştirilmiştir.
Tebliğin getirdiği en kritik yenilik, indirim kısıtlamasına doğru uyulup uyulmadığının takvim yılının altışar aylık dönemleri itibarıyla denetlenmesidir. Yükümlülüğün şekli, ithalat tutarının Tebliğde belirlenen sınırı (söz konusu düzenlemede 2.600.000 TL) aşıp aşmamasına ve şirketin tam tasdik hizmeti alıp almamasına göre değişmektedir.
3 Danıştay’ın kıymet kriterli gözetim genelgesi iptali ve geri verme süreci
Mevzuat cephesinde durum mükellef aleyhine ağırlaşırken, yargı kanadından çok önemli bir hamle gelmiştir. Danıştay, gümrük idaresinin yasal bir dayanak olmaksızın sadece “kıymet kriterine” dayanarak gözetim belgesi aranmasına yönelik düzenleyici işlemini mercek altına almıştır.
Danıştay 7. Dairesi, 26.11.2024 tarihli ve E:2024/2206, K:2024/4870 sayılı kararı ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 22.01.2019 tarih ve 2019/1 sayılı “Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması” konulu Genelgesini iptal etmiştir. (Karar oybirliğiyle verilmiş olup, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na temyiz yolu açıktır; dolayısıyla bu bir daire kararıdır, henüz kesinleşmiş bir VDDK kararı değildir.)
Gerekçe: Danıştay, iptal gerekçesini büyük ölçüde hukukun temel ilkelerine dayandırmıştır. Karara göre Genelge’nin, geri verilen alacakların belirli usulde ödenmesi koşuluyla cezanın iptalini öngören düzenlemesi, yükümlüleri idari işlemi yargı önünde inceletme olanağından yoksun bıraktığından hak arama özgürlüğüne, adil yargılanma hakkına ve hukuk devleti ile ölçülülük ilkesine aykırıdır. Ayrıca kanuni sebep olmaksızın ceza kararının kaldırılacağı yönündeki düzenleme suç ve cezaların kanuniliği ilkesine; verginin idareye ödenmesi halinde gözetim belgesi aranmazken iade halinde aranması ise eşitlik ilkesine aykırı bulunmuştur. Esasa ilişkin olarak Danıştay, gümrük kıymetinin belirlenmesinde öncelikle satış bedelinin esas alınması gerektiğini ve gözetim uygulamasının amacının malın ithal seyrinin izlenmesi olduğunu; gözetim belgesi ibraz edilmemesinin tek başına Gümrük Kanunu uyarınca ek tahakkuk gerektiren bir durum oluşturmadığını vurgulamıştır.
Sonuç: Bu iptal kararı, gözetim uygulamasının kendisini ortadan kaldırmaz; gözetim, ilgili Bakanlık tebliğleri uyarınca yürürlükte kalmaya devam eder ve idare “sadece genelgedeki yöntem iptal edilmiştir” argümanını ileri sürebilir. Bununla birlikte kararın, gözetim uygulaması kapsamında fazladan tahsil edilen vergilere ilişkin geri verme taleplerinde mükellefler lehine önemli bir hukuki dayanak oluşturacağı değerlendirilmektedir. Ancak bu, otomatik bir iade hakkı doğurmaz: iade için kural olarak beyanın ihtirazi kayıtla yapılmış olması, itiraz/dava süreçlerinin usulüne uygun işletilmesi ve mükellef lehine kesinleşmiş bir yargı kararı bulunması önem taşır.
Bağlantılı sonuç: Aynı yaklaşımla, iade edilen tutarlar nedeniyle gümrük idarelerinin Gümrük Kanunu Madde 235/1-c uyarınca uyguladığı para cezalarının da yasal dayanağı tartışmalı hale gelmiştir.
4 Uygulamadaki çelişkiler ve mükellefin çıkmazı
Burada vergi hukuku mantığı açısından ciddi bir paradoks doğmaktadır:
-Gümrük Kanunu açısından: Danıştay, idarenin kıymet kriterli zorlamasını hukuka aykırı bulmakta ve haksız tahsil edilen vergilerin iade edilmesi gerektiğine işaret etmektedir.
-KDV Kanunu ve Cumhurbaşkanı Kararı açısından: Aynı gözetim farkı üzerinden ödenen KDV’nin indirim hakkı ise mükelleften alınmaktadır.
Mükellef, gümrükte malını çekebilmek için bu farkları beyan etmekte, ancak ödediği vergi finansal bir yüke dönüşmektedir. Vergi idaresi ise yayımladığı özelgelerde (muktezalarda), 7846 sayılı Karar’ın lafzına bağlı kalarak, beyannamede tevsik edilemeyen her türlü yurt dışı gider farkına isabet eden KDV’nin indirimini reddetmektedir.
Sonuç ve CFO’lara tavsiyeler
İthalatta gözetim uygulaması, artık sadece bir dış ticaret işlemi değil, doğrudan şirketin nakit akışını ve efektif vergi yükünü etkileyen bir mali risk unsurudur.
Ekonomi yöneticileri için önerimiz; gözetim farkı ödenerek yapılan ithalatlarda, Danıştay’ın güncel iptal kararı dayanak gösterilerek, gümrükte beyanın süresi içinde “İhtirazi Kayıtla” yapılması ve ardından idari/yargısal dava süreçlerinin (Gümrük Kanunu Madde 242 ve devamı) titizlikle işletilmesidir.
İhtirazi kayıt-önemli uyarı: Uygulamada ihtirazi kayıt, sonradan açılabilecek davaların başarı şansını önemli ölçüde artıran ve hak kaybı riskini azaltan bir araçtır; tescil anında şerh edilmesi, tescilden sonra eklenememesi nedeniyle kritik önem taşır. Bununla birlikte, somut olayın özelliklerine göre (sonradan ortaya çıkan hukuka aykırılıklar, düzenleyici işlemin iptali veya geri verme-kaldırma başvuruları gibi hallerde) ihtirazi kayıt bulunmayan işlemlerde de geri verme veya dava yollarının tamamen kapandığı söylenemez. Yine de en güvenli yol, beyanın baştan ihtirazi kayıtla kurulmasıdır; bu nedenle Danıştay kararına dayanarak geçmiş ithalatlar için doğrudan iade talebinde bulunmadan önce her dosyanın ayrıca değerlendirilmesi gerekir.
Ayrıca 31 Ocak 2026 tarihli tebliğ kapsamındaki bildirim ve YMM tevsik yükümlülüklerinin eşik değere göre eksiksiz yerine getirilmesi gerekir; aksi takdirde indirim konusu yapılan tutarlar ilerleyen dönemlerde cezalı vergi incelemelerine davetiye çıkaracaktır.
Finansal etki: İndirilemeyen KDV artık doğrudan bir maliyet/ gider unsuru haline geldiğinden brüt kârlılığı düşürebilir, efektif vergi oranını yükseltebilir ve işletme sermayesi ihtiyacını artırabilir. Özellikle düşük marjla çalışan ithalatçı sektörlerde, gözetim farkına isabet eden indirilemeyen KDV’nin ürün maliyetleri üzerindeki etkisinin transfer fiyatlaması, stok değerlemesi ve kârlılık analizleriyle birlikte değerlendirilmesi önem taşımaktadır.
