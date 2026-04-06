Jeopolitik baskıda ETF'ler ne söylüyor?
Büyük umutlarla başlayan yıl yaklaşık beş hafta önce ABD ve İsrail’in İran’a yönelik füze saldırısı ile jeopolitik gerilimin hız kesmeden tırmandığı, piyasaların da yön bulmaya çalıştığı bir sürece girdi. Belirsizliğin hakim olduğu geçen haftada petrol fiyatları yükselmeye devam ederken, değerli metaller ve hisse senetlerinde belirgin düşüşler yaşandı. Kripto paralarda ise sıkışık ve yönsüz bir haftayı geride bıraktı; bitcoin ne tam manası ile güvenli liman oldu ne de sert satış baskısı ile karşılaştı. Savaşın başladığı 28 Şubat'ta 66.500 dolar seviyesinde olan BTC, yazıyı hazırladığım esnada 67.000-67.600 dolar bandında seyrediyordu. Haftalık bazda gerileme olsa da kaos ortamında diğer varlıklara kıyasla daha dirençli bir görünüm sergiledi. Bitcoin’in bu performansı önemli, ancak piyasanın yönünü asıl belirleyen unsur ETF akışları olmaya devam ediyor.
Bitcoin ETF’lerinde yeni döngü, ETH ETF’lerinde uyumsuzluk
30 Mart ile başlayan hafta, Bitcoin ETF'lerinde net 22,34 milyon dolarlık pozitif akışla kapandı. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izlense de güçlü girişler ve sert çıkışlara rağmen genel denge pozitif kaldı. Aylık veriler ise daha net bir tablo sunuyor. Kasım'dan Şubat'a kadar dört ay negatif kapanan Bitcoin ETF'leri, mart ayını 1,32 milyar dolar net girişle tamamladı. Aynı dönemde BTC fiyatı yüzde 1,8 arttı. Bitcoin’de beş aylık negatif kapanışın ardından gelen bu toparlanma, yatırımcı ilgisinin yeniden güç kazandığının bir göstergesi. Buradaki asıl soru: Bu girişler geçici bir tepki mi yoksa toparlanma sürecinin başlangıcı mı? Mevcut veriler, piyasanın yeni bir birikim döngüsüne girdiğine işaret ediyor.
Ethereum ETF'leri haftayı daha zorlu geçirdi. Haftanın ilk günlerinde sınırlı girişler görülürken, son iki günde tablo tersine döndü. 2 Nisan’da yaşanan 71,17 milyon dolarlık çıkışla spot ETH ETF’leri haftayı 42,15 milyon dolar ekside kapattı. Kasım'dan bu yana süren beş aylık negatif kapanış serisi, mart ayında da devam etti. ETH fiyatı nisanın ilk günlerinde gerilese de mart ayı %7,14 kazançla sona erdi. ETF akışları ile spot fiyat arasındaki bu ayrışma dikkat çekici. Kurumsal ve bireysel yatırımcılar aynı hikayeye farklı pozisyonlardan bakıyor.
XRP ve Solana’da zıt görünüm
XRP ETF'leri haftayı 3,56 milyon dolar çıkışla kapattı. Kasım'daki lansmanın ardından dört ay boyunca pozitif seyreden bu ürünlerde, mart ayında 31,16 milyon dolar çıkışla ilk kez negatif kapanış oldu. Bu tür düzeltmeler yeni ürünler için olağan karşılanabilir. Solana ise farklı bir ayrışma sergiliyor. Haftalık bazda sınırlı çıkış görülse de Ekim 2024’teki lansmandan bu yana kesintisiz süren pozitif akış, Solana’nın kurumsal yatırımcılar nezdinde kalıcı bir yer edindiğini gösteriyor.
Son haftalarda VanEck, Fidelity ve Grayscale, mevcut spot Bitcoin ve altcoin ETF başvurularını SEC’e güncelleyerek revize etti, yeni başvuru olmasa da büyük kurumların ilgisi ve sürecin aktifliği devam ediyor.
Geleneksel bankacılık sahneye çıkıyor
Avrupa’daki gelişmeler, kripto varlıkların finansal sistemde yerini sağlamlaştırdığını gösteriyor. BNP Paribas’ın Bitcoin ve Ethereum’a endeksli kripto bağlantılı ETN ürünlerini yatırım platformuna dahil etmesi bu dönüşümün en somut örneklerinden biri. Bu adımın önemli tarafı yalnızca ürün çeşitliliği değil. ETN yapısı, yatırımcılara dijital varlıkları doğrudan tutmadan fiyat hareketlerine erişim imkanı sunarken, düzenlenmiş finansal araçlar üzerinden kriptoya sahip olmanın önünü açıyor. Daha kritik olan ise bu ürünler artık yalnızca sınırlı bir yatırımcı kitlesine değil, bireysel yatırımcılardan özel bankacılık müşterilerine kadar geniş bir segmente sunuluyor. Bu da kripto varlıkların erişilebilirliğinde yeni bir eşiğe geçildiğini gösteriyor. Hollanda merkezli ING Bank, Almanya, Hollanda ve Belçika’daki müşterilerinin kullandığı bankacılık platformunda benzer ürünleri sunmaya başlamasıyla Avrupa’da kurumsal kripto altyapısının istikrarlı biçimde genişlediği gözlemleniyor.
Kriptoda yeni ayrım
ETF’ler artık kripto ekosisteminin merkezinde yer alıyor. Rakamlar net bir ayrışmaya işaret ediyor. Güçlü olan öne çıkıyor, belirsizliğini koruyan ise geride kalıyor. Jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde dahi kurumsal ilginin kesilmemesi, kripto varlıkların artık alternatif değil, finansal sistemin kalıcı bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Bu noktadan sonra asıl ayrım, kriptonun portföylerde yer alıp almayacağı değil, hangi varlıkların bu yeni düzende kalıcı olacağıdır.
