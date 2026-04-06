Jeopolitik baskıda ETF'ler ne söylüyor?

Büyük umutlarla başlayan yıl yaklaşık beş hafta önce ABD ve İsrail’in İran’a yönelik füze saldırısı ile jeopolitik gerilimin hız kes­meden tırmandığı, piyasaların da yön bulma­ya çalıştığı bir sürece girdi. Belirsizliğin hakim olduğu geçen haftada petrol fiyatları yüksel­meye devam ederken, değerli metaller ve hisse senetlerinde belirgin düşüşler yaşandı. Kripto paralarda ise sıkışık ve yönsüz bir haftayı geri­de bıraktı; bitcoin ne tam manası ile güvenli li­man oldu ne de sert satış baskısı ile karşılaştı. Savaşın başladığı 28 Şubat'ta 66.500 dolar se­viyesinde olan BTC, yazıyı hazırladığım esna­da 67.000-67.600 dolar bandında seyrediyor­du. Haftalık bazda gerileme olsa da kaos orta­mında diğer varlıklara kıyasla daha dirençli bir görünüm sergiledi. Bitcoin’in bu performansı önemli, ancak piyasanın yönünü asıl belirle­yen unsur ETF akışları olmaya devam ediyor.

Bitcoin ETF’lerinde yeni döngü, ETH ETF’lerinde uyumsuzluk

30 Mart ile başlayan hafta, Bitcoin ETF'le­rinde net 22,34 milyon dolarlık pozitif akış­la kapandı. Hafta boyunca dalgalı bir seyir iz­lense de güçlü girişler ve sert çıkışlara rağmen genel denge pozitif kaldı. Aylık veriler ise daha net bir tablo sunuyor. Kasım'dan Şubat'a kadar dört ay negatif kapanan Bitcoin ETF'leri, mart ayını 1,32 milyar dolar net girişle tamamladı. Aynı dönemde BTC fiyatı yüzde 1,8 arttı. Bit­coin’de beş aylık negatif kapanışın ardından gelen bu toparlanma, yatırımcı ilgisinin yeni­den güç kazandığının bir göstergesi. Buradaki asıl soru: Bu girişler geçici bir tepki mi yoksa toparlanma sürecinin başlangıcı mı? Mevcut veriler, piyasanın yeni bir birikim döngüsüne girdiğine işaret ediyor.

Ethereum ETF'leri haftayı daha zorlu geçir­di. Haftanın ilk günlerinde sınırlı girişler gö­rülürken, son iki günde tablo tersine döndü. 2 Nisan’da yaşanan 71,17 milyon dolarlık çıkışla spot ETH ETF’leri haftayı 42,15 milyon dolar ekside kapattı. Kasım'dan bu yana süren beş aylık negatif kapanış serisi, mart ayında da devam etti. ETH fiyatı nisanın ilk günle­rinde gerilese de mart ayı %7,14 kazançla sona erdi. ETF akışları ile spot fiyat arasındaki bu ayrışma dikkat çekici. Kurumsal ve bireysel yatırımcılar aynı hikayeye farklı pozisyonlar­dan bakıyor.

XRP ve Solana’da zıt görünüm

XRP ETF'leri haftayı 3,56 milyon dolar çı­kışla kapattı. Kasım'daki lansmanın ardından dört ay boyunca pozitif seyreden bu ürünlerde, mart ayında 31,16 milyon dolar çıkışla ilk kez negatif kapanış oldu. Bu tür düzeltmeler yeni ürünler için olağan karşılanabilir. Solana ise farklı bir ayrışma sergiliyor. Haftalık bazda sı­nırlı çıkış görülse de Ekim 2024’teki lansman­dan bu yana kesintisiz süren pozitif akış, Sola­na’nın kurumsal yatırımcılar nezdinde kalıcı bir yer edindiğini gösteriyor.

Son haftalarda VanEck, Fidelity ve Graysca­le, mevcut spot Bitcoin ve altcoin ETF başvu­rularını SEC’e güncelleyerek revize etti, yeni başvuru olmasa da büyük kurumların ilgisi ve sürecin aktifliği devam ediyor.

Geleneksel bankacılık sahneye çıkıyor

Avrupa’daki gelişmeler, kripto varlıkların fi­nansal sistemde yerini sağlamlaştırdığını gös­teriyor. BNP Paribas’ın Bitcoin ve Ethereum’a endeksli kripto bağlantılı ETN ürünlerini ya­tırım platformuna dahil etmesi bu dönüşümün en somut örneklerinden biri. Bu adımın önem­li tarafı yalnızca ürün çeşitliliği değil. ETN ya­pısı, yatırımcılara dijital varlıkları doğrudan tutmadan fiyat hareketlerine erişim imkanı sunarken, düzenlenmiş finansal araçlar üze­rinden kriptoya sahip olmanın önünü açıyor. Daha kritik olan ise bu ürünler artık yalnız­ca sınırlı bir yatırımcı kitlesine değil, bireysel yatırımcılardan özel bankacılık müşterileri­ne kadar geniş bir segmente sunuluyor. Bu da kripto varlıkların erişilebilirliğinde yeni bir eşiğe geçildiğini gösteriyor. Hollanda merkez­li ING Bank, Almanya, Hollanda ve Belçika’da­ki müşterilerinin kullandığı bankacılık plat­formunda benzer ürünleri sunmaya başlama­sıyla Avrupa’da kurumsal kripto altyapısının istikrarlı biçimde genişlediği gözlemleniyor.

Kriptoda yeni ayrım

ETF’ler artık kripto ekosisteminin merke­zinde yer alıyor. Rakamlar net bir ayrışmaya işaret ediyor. Güçlü olan öne çıkıyor, belirsizli­ğini koruyan ise geride kalıyor. Jeopolitik risk­lerin arttığı bir dönemde dahi kurumsal ilginin kesilmemesi, kripto varlıkların artık alternatif değil, finansal sistemin kalıcı bir parçası hali­ne geldiğini gösteriyor. Bu noktadan sonra asıl ayrım, kriptonun portföylerde yer alıp alma­yacağı değil, hangi varlıkların bu yeni düzende kalıcı olacağıdır.