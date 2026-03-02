Piyasalarda Orta Doğu baskısı
Dar bant aralığında hareketini devam ettiren kripto para piyasası, geride bıraktığımız haftayı gündemin üst sıralarında yer alan ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimin gölgesinde bitirmeye hazırlanıyordu. Ticaret politikalarına ilişkin gelişmeler, jeopolitik tansiyon ve büyüme görünümüne dair soru işaretleri derken zaten kırılgan bir fiyatlama sürecinden geçen kripto varlıklarda, hafta sonunda ABD desteğiyle İsrail’in İran’ın farklı şehirlerindeki stratejik noktaları vurması panik satışları beraberinde getirdi. Kısa sürede gerçekleşen tasfiyelerle Bitcoin 63 bin dolar seviyesine, kripto para piyasasının toplam büyüklüğü 2,19 trilyon dolara geriledi. Bu son dakika gelişmelerine kadar geçen hafta başından bu yana neler oldu birlikte bakalım.
ABD Yüksek Mahkemesi’nin tarife yetkisine ilişkin kararı ve ardından Trump’ın tarifeleri yüzde 15’e yükseltmesi, riskli varlıklarda sert hareketlere zemin hazırladı. Haftanın ilk saatlerinde başlayan satış dalgası, vadeli işlemler tarafında yoğun tasfiyelere yol açtı. Özellikle kaldıraçlı pozisyonların çözülme hızı, likiditenin stres anlarında ne kadar hızlı buharlaşabildiğini ve piyasa derinliğinin sanılandan daha kırılgan olabileceğini gösterdi.
Tepki alımları ve kırılgan denge
Hafta ortasında küresel risk iştahında sınırlı bir toparlanma olmuştu. ABD teknoloji hisselerindeki yükseliş ve Nvidia’nın beklentileri aşan finansal sonuçları, yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserliği destekledi. Haftaya 67.600 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin, 62.800 dolar bandına kadar gerilese de pozitif haberlerin etkisiyle 70 bin dolar seviyesini test etti. Ancak bu hareket güçlü bir trend dönüşünden ziyade, aşırı satış sonrası denge arayışına işaret etti. Ethereum ve altcoinler de benzer şekilde dalgalanmalar yaşadı ve sonuçta değer kaybetti. Bu geri çekilme, yapısal bir bozulmadan ziyade yüksek beta varlıklarda görülen klasik risk azaltım refleksinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Haftanın son günlerine doğru piyasada tekrar temkinli görünüm yeniden ağır basmıştı. Ama Orta Doğu’da uzun süredir gerginliğin bölgeye yayılan bir çatışmaya dönmesi ile Bitcoin’de yazımın başında da belirttiğim üzere bir saat içinde 2.500 dolarlık ani bir düşüş gerçekleşti ve 450 milyon dolara yakın tasfiye yaşandı. Daha önceki yıllarda özellikle Rusya ve Ukrayna arasında savaşın başladığı süreçte çok daha hızlı değer kaybı yaşayan Bitcoin için bu sefer aynı senaryo gerçekleşmedi. İlk anda yaşanan panik satışlarının ardından kripto para yatırımcısı sükunetle durumu izledi ve pozisyon aldı. Kripto paralar Orta Doğu’daki gelişmeler karşısında, ciddi bir dayanıklılık testinden geçiyor.
ETF cephesinde seçici güçlenme
Fiyat oynaklığına rağmen kurumsal tarafta dikkat çekici bir tablo oluştu. Bitcoin spot ETF’lerinde haftanın ilk günü 204 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, takip eden üç işlem gününde 258 milyon dolar, 507 milyon dolar ve 254 milyon dolarlık net giriş görüldü.
Ethereum ETF’lerinde ise 49 milyon dolarlık başlangıç çıkışının ardından 9 milyon dolar, 157 milyon dolar ve 7 milyon dolar giriş gerçekleşti. Bu veriler, kurumsal sermayenin piyasayı terk etmediğini, aksine volatilite dönemlerinde pozisyonlarını yeniden düzenlediğini gösteriyor. Yüksek tutarlı çıkışların ardından gelen güçlü girişler, yapısal bir güven kaybına değil, disiplinli risk yönetimine işaret ediyor.
Makro baskı ve rezerv dinamikleri
Küresel rezervlerdeki değişimler de dikkat çekici. Çin’in ABD tahvillerindeki pozisyonunu azaltıp altın rezervlerini artırması ve merkez bankalarının altın talebindeki artış, risk iştahının zayıfladığı dönemlerde alternatif varlıkların da kısa vadede baskı altında kalabileceğini ortaya koyuyor. Asya’da yeni yıl tatilinin bitmesiyle tekrar üç haftanın zirvesine tırmanan altın ve gümüş fiyatları da Orta Doğu’daki gelişmelerin seyri şu anda piyasaların yönünü belirleyecek en büyük etken olacak.
Önümüzdeki dönemin eşiğinde
Yeni bir aya başlarken piyasaların yönünü belirleyecek ana başlıklar ABD enflasyon ve istihdam verileri olacaktı derken gündemi Orta Doğu’daki kriz değiştirdi. Bu krizle birlikte enflasyonda olası yukarı yönlü bir gelişme, riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabilir. Piyasada bu dönemde dalgalı, volatil bir seyir olabilir. Yatırımcıların en doğru bilgiye ulaşarak, sakin davranmaları ve gelişmeleri iyi okumaları; riski dağıtarak, takipte kalmaları bu dönemi zararsız kapatmada önem arz ediyor. Yazımı noktalarken, bugün 46. yaşını kutlayan gazetemize nice başarılı yayın yılları dilerim.
|Borsa
|13.717,81
|-1,16 %
|Dolar
|43,9748
|0,09 %
|Euro
|51,7937
|-0,30 %
|Euro/Dolar
|1,1766
|-0,42 %
|Altın (GR)
|7.433,63
|-0,03 %
|Altın (ONS)
|5.263,87
|1,30 %
|Brent
|73,0900
|2,91 %