Piyasalarda Orta Doğu baskısı

Dar bant aralığında hareketini devam ettiren kripto para piyasası, geride bıraktığımız haftayı gündemin üst sıralarında yer alan eko­nomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimin göl­gesinde bitirmeye hazırlanıyordu. Ticaret po­litikalarına ilişkin gelişmeler, jeopolitik tansi­yon ve büyüme görünümüne dair soru işaretleri derken zaten kırılgan bir fiyatlama sürecinden geçen kripto varlıklarda, hafta sonunda ABD desteğiyle İsrail’in İran’ın farklı şehirlerindeki stratejik noktaları vurması panik satışları be­raberinde getirdi. Kısa sürede gerçekleşen tas­fiyelerle Bitcoin 63 bin dolar seviyesine, kripto para piyasasının toplam büyüklüğü 2,19 trilyon dolara geriledi. Bu son dakika gelişmelerine ka­dar geçen hafta başından bu yana neler oldu bir­likte bakalım.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin tarife yetkisi­ne ilişkin kararı ve ardından Trump’ın tarifele­ri yüzde 15’e yükseltmesi, riskli varlıklarda sert hareketlere zemin hazırladı. Haftanın ilk saat­lerinde başlayan satış dalgası, vadeli işlemler tarafında yoğun tasfiyelere yol açtı. Özellikle kaldıraçlı pozisyonların çözülme hızı, likidite­nin stres anlarında ne kadar hızlı buharlaşabil­diğini ve piyasa derinliğinin sanılandan daha kı­rılgan olabileceğini gösterdi.

Tepki alımları ve kırılgan denge

Hafta ortasında küresel risk iştahında sınırlı bir toparlanma olmuştu. ABD teknoloji hissele­rindeki yükseliş ve Nvidia’nın beklentileri aşan finansal sonuçları, yapay zeka yatırımlarına yö­nelik iyimserliği destekledi. Haftaya 67.600 do­lar seviyesinden başlayan Bitcoin, 62.800 dolar bandına kadar gerilese de pozitif haberlerin et­kisiyle 70 bin dolar seviyesini test etti. Ancak bu hareket güçlü bir trend dönüşünden ziyade, aşı­rı satış sonrası denge arayışına işaret etti. Ethe­reum ve altcoinler de benzer şekilde dalgalan­malar yaşadı ve sonuçta değer kaybetti. Bu geri çekilme, yapısal bir bozulmadan ziyade yüksek beta varlıklarda görülen klasik risk azaltım ref­leksinin bir yansıması olarak değerlendirilebi­lir. Haftanın son günlerine doğru piyasada tek­rar temkinli görünüm yeniden ağır basmıştı. Ama Orta Doğu’da uzun süredir gerginliğin böl­geye yayılan bir çatışmaya dönmesi ile Bitco­in’de yazımın başında da belirttiğim üzere bir saat içinde 2.500 dolarlık ani bir düşüş gerçek­leşti ve 450 milyon dolara yakın tasfiye yaşandı. Daha önceki yıllarda özellikle Rusya ve Ukrayna arasında savaşın başladığı süreçte çok daha hız­lı değer kaybı yaşayan Bitcoin için bu sefer aynı senaryo gerçekleşmedi. İlk anda yaşanan panik satışlarının ardından kripto para yatırımcısı sü­kunetle durumu izledi ve pozisyon aldı. Kripto paralar Orta Doğu’daki gelişmeler karşısında, ciddi bir dayanıklılık testinden geçiyor.

ETF cephesinde seçici güçlenme

Fiyat oynaklığına rağmen kurumsal tarafta dikkat çekici bir tablo oluştu. Bitcoin spot ET­F’lerinde haftanın ilk günü 204 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, takip eden üç işlem gününde 258 milyon dolar, 507 milyon dolar ve 254 mil­yon dolarlık net giriş görüldü.

Ethereum ETF’lerinde ise 49 milyon dolarlık başlangıç çıkışının ardından 9 milyon dolar, 157 milyon dolar ve 7 milyon dolar giriş gerçekleşti. Bu veriler, kurumsal sermayenin piyasayı terk etmediğini, aksine volatilite dönemlerinde po­zisyonlarını yeniden düzenlediğini gösteriyor. Yüksek tutarlı çıkışların ardından gelen güçlü girişler, yapısal bir güven kaybına değil, disip­linli risk yönetimine işaret ediyor.

Makro baskı ve rezerv dinamikleri

Küresel rezervlerdeki değişimler de dikkat çekici. Çin’in ABD tahvillerindeki pozisyonu­nu azaltıp altın rezervlerini artırması ve merkez bankalarının altın talebindeki artış, risk iştahı­nın zayıfladığı dönemlerde alternatif varlıkla­rın da kısa vadede baskı altında kalabileceğini ortaya koyuyor. Asya’da yeni yıl tatilinin bitme­siyle tekrar üç haftanın zirvesine tırmanan altın ve gümüş fiyatları da Orta Doğu’daki gelişmele­rin seyri şu anda piyasaların yönünü belirleye­cek en büyük etken olacak.

Önümüzdeki dönemin eşiğinde

Yeni bir aya başlarken piyasaların yönünü be­lirleyecek ana başlıklar ABD enflasyon ve istih­dam verileri olacaktı derken gündemi Orta Do­ğu’daki kriz değiştirdi. Bu krizle birlikte enf­lasyonda olası yukarı yönlü bir gelişme, riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabilir. Piyasada bu dönemde dalgalı, volatil bir seyir olabilir. Yatı­rımcıların en doğru bilgiye ulaşarak, sakin dav­ranmaları ve gelişmeleri iyi okumaları; riski da­ğıtarak, takipte kalmaları bu dönemi zararsız kapatmada önem arz ediyor. Yazımı noktalar­ken, bugün 46. yaşını kutlayan gazetemize nice başarılı yayın yılları dilerim.