Kripto piyasasında neler oluyor?

Geride bıraktığımız hafta kripto piyasasın­da, değerli metallerde ve uluslararası bor­salarda yaşananlar, fiyat grafiklerinin ötesinde değerlendirilmeli. Kaldıraçlı pozisyonların çö­zülmesi, ETF akışları ve kurumsal bilançolar­daki riskler, piyasanın farklı katmanlarını göz­ler önüne serdi. Yatırımcıda paniğe yol açan bu süreç, kripto ekosisteminin güçlendiği alanları ve hala hangi alanlarda kırılgan olduğunu gös­termesi açısından önemliydi.

Piyasanın kırılgan yüzü

Haftanın genelinde piyasa davranışını be­lirleyen ana unsur, düşük likidite koşullarıyla birleşen kaldıraç çözülmesiydi. Türev piyasa­larda biriken riskin kısa sürede boşalması, fi­yat hareketlerini hızlandırırken zincirleme tasfiyeler baskıyı spot piyasaya taşıdı. Bitco­in’in kısa sürede hızlı düşerek 60.000 dolar gibi önemli destek seviyesini test etmesi, teknik bir düzeltmeden çok, piyasanın risk algısındaki kırılmanın bir yansıması olarak okunmalı. Önümüzdeki süreçte Bitcoin’in 62.000-75.000 dolar bandında konsolide ol­mayı başarıp başaramayacağı, bu riskli dö­nemin geçici mi yoksa uzun sürecek bir dü­zeltmenin habercisi mi olduğunu gösterecek. Kaldıraçlı işlemlerin çözülme hızı, piyasa de­rinliğinin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Likiditenin daraldığı or­tamlarda düşük hacimlerin dahi büyük sonuç­lar doğurabildiği görülüyor. Bu tablo, kripto piyasasının olgunlaşma sürecinde hala aşması gereken yapısal başlıklara işaret ediyor.

Kurumsal sermaye frene bastı

ETF cephesindeki haftalık görünüm, ku­rumsal yatırımcının risk algısındaki değişimi net biçimde ortaya koydu. Bitcoin ETF’lerin­de toplamda yaklaşık 1,25 milyar dolarlık bir çıkış gerçekleşti. Ethereum ETF’lerinde ise rakamsal olarak daha sınırlı bir geri çekilme vardı. Hafta genelinde yalnızca tek bir gün­de giriş görülürken, toplamda 160 milyon do­ların üzerinde net çıkış yaşandı. Buna karşın XRP ve Solana ETF’lerinde tablo farklılaştı. XRP tarafında hafta genelinde 20 milyon do­ların üzerinde net giriş, Solana ETF’lerinde ise yaklaşık 3 milyon dolarlık sınırlı ama po­zitif bir akış izlendi. Bu ayrışma, sermayenin kripto piyasasını toptan terk etmediğini, aksi­ne varlık bazında daha seçici bir pozisyon de­ğişimine gittiğini gösterdi.

Strateji belirleme zorluğu

Kripto varlıkları bilançolarında yüksek ağır­lıkla taşıyan şirketler açısından geride bırak­tığımız hafta ayrı bir stres testi niteliği taşıdı. Dijital varlıkların gerçeğe uygun değer muha­sebesi kapsamında, fiyat hareketlerinin doğru­dan bilançolara yansıması, bu stratejilerin kısa vadede ne kadar oynak sonuçlar üretebildiğini bir kez daha ortaya koydu. Bu noktada borçlan­ma yerine öz sermaye ile finanse edilen model­lerin, fiyat oynaklığına rağmen daha dayanıklı bir yapı sunduğu görülüyor.

Haftanın en çok tartışılan başlıklarından biri, Ethereum’un kurucu ismi Vitalik Bute­rin’in ETH satışları oldu. Son birkaç günder, Cow Protocol üzerinden 16 ila 70 ETH ara­sında değişen yaklaşık 3 bin ETH’lik işlem yapıldı. Satışlardan elde edilen fonların US­DC, GHO ve LUSD gibi stablecoin’lere yön­lendirilmiş olması, doğal olarak “nakde ge­çiş” yorumlarını beraberinde getirdi. Bute­rin’in önceki açıklamalarında, bu fonların biyoteknoloji ve açık kaynaklı yazılım proje­lerine aktarılacağını belirtmiş olması, uzun vadeli niyetlere dair soru işaretlerini berta­raf ediyor. Ancak bu satışların piyasanın za­ten yüksek stres altında olduğu bir döneme denk gelmesi, özellikle perakende yatırımcı cephesinde tedirginlik yarattı.

Fiyat ile algı arasında ayrışma

Zincir üstü veriler ve duyarlılık göstergele­ri, piyasa genelinde sert bir geri çekilme olur­ken algının tüm varlıklarda aynı ölçüde bo­zulmadığını gösteriyor. Santiment tarafından paylaşılan sosyal duyarlılık verileri, bazı var­lıklarda fiyat düşüşlerine rağmen yatırımcı al­gısının görece daha dirençli kaldığına işaret ediyor. Bu durum, kripto piyasasının tek tip bir yatırımcı davranışına sahip olmadığını ve belirli toplulukların volatiliteyi farklı şekiller­de karşıladığını ortaya koyuyor.

Genel değerlendirme

Geride bıraktığımız hafta, kripto piyasası için yalnızca bir fiyat geri çekilmesi değil, aynı zamanda riskin nasıl biriktiğini ve nasıl çözül­düğünü gösteren bir deneyim oldu. Bu tür dö­nemlerde asıl değerli olan, kısa vadeli hareket­lerden çok piyasanın verdiği yapısal sinyalleri doğru okuyabilmek Güvenin kolay inşa edilme­diği, risk yönetiminin ise her zamankinden da­ha kritik hale geldiği bir dönemden geçiyoruz.