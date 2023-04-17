Kasa ve ortaklar cari affı için uyarı
Değerli okurlar, bildiğiniz gibi, 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklardan (ticari ilişki dışındaki )alacak tutarları üzerinden yüzde 3 vergi ödeyerek kayıtlardan silinebilme imkânı getirildi. Bu konuda son dakika uyarılarımı paylaşmak istiyorum.
1. Kasa ve OCH affı geçersiz sayılabilir mi?
Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31/12/2022 tarihli bilançolarında yer alan ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını ve bunlarla ilgili başka hesaplarda yer alan işlemlerini vergi dairesine beyan ederek düzeltmeleri mümkün bulunuyor. Ortaklara borç olarak verilen paralar, yani gerçek alacaklar da tereddütsüz bir şekilde kapsama giriyor. Alacak ve borç netleştiriliyor. Ancak bu netleştirmenin her bir ortak itibariyle ayrı ayrı yapılması, bir ortaktan olan alacağın diğer ortağın borcu ile netleştirilememesi gerekiyor.
2. Ortaklar cari veya kasa affından yararlananların gelir vergisi beyanında bulunmaları gerekir mi?
Bugüne kadar bu tartışma gerçek kişi ortaklarla ilgili olarak doğrudan olmadı.Ancak,tüzel kişi ortaklarla ilgili olarak oldu. Mali İdare tüzel kişi ortağın,diğer ortağın aftan yararlanarak ortağından alacağını sildiği durumlarda,borçlu şirketin bu borcu gelir olarak dikkate alması gerektiği yönünde görüş verdi. Yeni dönemde bu tür iddiaların gerçek kişi ortaklar için de gündeme gelmesi ihtimali mevcuttur. Ancak,bu güne kadar aynı mahiyette olan aflar sonrasında bu konunun incelemelerde hiç gündeme gelmediğini,belki Mali İdarenin konuya farklı yaklaştığını da paylaşmalıyım.
3. Başka hesaplara kayıt / muhasebe hilesi affediliyor mu?
Uygulamada, normalde kasa veya ortaklardan alacaklar hesaplarında izlenmesi gereken belgesiz harcamalar veya ortaklara verilen borç paralar, bu hesapların şişmesine engel olunması ve daha az adat faizi hesaplanması amacıyla başka hesaplara (120, 121, 136, 159, 236, 259, 320, 329 no.lu hesaplar gibi) kaydırılarak izlenebiliyor. Yani muhasebe hilesi ile bu alacaklar başka hesaplarda gösterilebiliyor. Bu düzenlemede bu tür kayıtlarla gizlenen kasa ve ortaklardan alacaklar da kapsam dahilinde.
4. Vergi de af suçun da affı olur mu?
Bu konuda aftan yararlanıldığında ,alacak muhasebe hilesi ile gizlenmiş olsa dahi bizce artık suçtan bahsedilemez.
5. 31 Aralık'a kadar adet ve KDV hesabı yapılmamışsa...
Bu konuda tarhiyat yapılabilme ihtimali var. Bu nedenle aftan yararlanırken sene sonuna kadar ortaktan olan alacağa ve kasada gerçekte olmayan tutara faiz işletip KDV hesaplamakta ve o toplam tutar üzerinden %3 ödeyerek aftan yararlanmakta fayda var.
6. Silinme tarihine kadar borç artarsa/ artmalı mı?
Aftan 2023 Mayıs ayında yararlanıldığı dikkate alındığında, aftan yararlanma gününe kadar da bu alacağa faiz işletilmesi ve üzerinden de kdv hesaplanması gerektiği ileri sürülebilecektir.
Silinebilecek alacak 31/12/2022 tarihli bilançolarda görülen tutarlardan fazla olamaz. Yani kayıtlardaki alacak 2023 yılı içinde artmışsa 31/12/2022 tarihli bilançolarda yer alan tutarlar, azalmışsa beyan tarihindeki tutar düzeltmeye konu edilebilir.