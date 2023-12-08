Kasım ayı fon performansları ve beklentiler

Kasım ayı hem yurt içi hem de yurtdışı piyasalar için Ekim ayına kıyasla olumlu geçti. Özellikle yurt dışı piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırımlarında sona geldiği beklentisinin güç kazanması ile hızlı bir yükseliş görüyoruz.

ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerileme ile birlikte Nasdaq, S&P500 ve DowJones endeksleri %8-%11 aylık getiri sağladı. Kıymetli madenlerde de benzer getiriyi görmek mümkün, ayın sonuna doğru ons altında 2000 USD eşiğinin aşılması bunun göstergesi. Yurt içinde enflasyonda gerileme, politika faizi artışı, artan yabancı yatırımcı ilgisi ve zamanlaması sürpriz olarak nitelendirilecek S&P not görünüm iyileştirmesi genel olarak risk iştahının yüksek kalmasına katkı yaptı.

Artan politika faizi ve KKM’den TL enstrümanlara dönüşümü sağlamak için getirilen düzenlemeler, TL mevduat faizlerini zirveye taşırken, yatırımcıları Borsa İstanbul’dan farklı alternatifleri de değerlendirmeye başladıklarını görüyoruz. Kasım ayında ABD tahvillerinde gerileme ile birlikte, gelişmekte olan ülke risk primlerinde (CDS) de düşüş gözlemledik.

Aynı dönemde, Türkiye CDS’lerinin diğer gelişmekte olan ülkelere göre pozitif ayrıştığını takip ettik. Bunda özellikle son dönemde artan yabancı yatırım banka ve kredi derecelendirme kuruluşları ilgisinin de payı yüksek. CDS’deki 350 bp altına gevşeme ile birlikte Eurobond/Döviz taşıyan fonlarda döviz bazında pozitif getirileri görüyoruz.

Buradan fonlara geçersek, kasım ayının öne çıkan varlık sınıflarını yabancı hisse/ BYF, kıymetli madenler, Eurobond ve hisse olarak belirtebiliriz. Yurtdışı hisse senedi ve borsa yatırım fonu (BYF - ETF) içeren fonlarda ortalama getirinin S&P500/ DowJones artışına paralel ortalamada %10 olarak gerçekleştiğini görüyoruz.

Burada getiri liderleri genel olarak teknoloji temalı fonlar ve buradaki getirilerin aylık bazda %20 üzerine çıkıyor. Yerli teknoloji hisselerindeki artışla beraber hem yerli hem de yabancı teknoloji hissesi barındıran fonlarda bu oranda getirileri görmek mümkün. Kıymetli madenler tarafında, aylık bazda gümüş getirisinin altın getirisinin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz.

Bunun yansıması olarak gümüş içerikli fonlarda ortalamada %10 getiri görüyoruz. Burada hem ons gümüş hareketi hem de %2 artan USD/ TL hareketinin etkisinin olduğunu ifade edelim. Altın fonlarındaki artış ise daha sınırlı olarak %3,5 düzeyinde. BIST100’ün de Kasım ayında pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Aylık %5,8 getiri ile enflasyon üzeri getiri arayan yatırımcıları mutlu ettiğini görüyoruz.

Hisse senedi fonlarına baktığımızda 93 fondan 48 adedi BIST100 aylık getirisi üzerinde getiri performansına sahip. Bu da doğru fon seçiminin önemini gösteriyor. BIST100 getirisi altında kalan fonlara baktığımızda genellikle BIST100 dışı hisselere odaklı fonları görmek mümkün.

Yatırımcı adetlerini değerlendirdiğimizde ise yurt dışı endeksler ve altın getirilerindeki yukarı yönlü seyrin, yatırımcı katılımını da aynı paralelde etkilediğini söyleyebiliriz. Bunlar dışında yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı fonlar hisse senedi ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor.

Hisse senedinde ise öne çıkan temanın ağırlıklı teknoloji olduğunu görüyoruz. Getirilerin sürekli bu fonlarda yoğunlaşmasının mümkün olmayabileceğini düşünüp, farklı hisse senedi içeriklerini (BIST30-Temettü-Banka-İhracatçı Şirketler vb.) eklemekte ve aynı varlık sınıfı içinde bile riski dağıtmakta fayda var.

Yılın son ayında piyasaların daha yatay bir bantta gitmesi muhtemel. Özellikle Borsa İstanbul’un yükseliş tarafında zorlandığını ve artan TL getiriler ile birlikte yeni para girişinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Yabancı yatırımcı ilgisi önemli ve bu konuda olumlu gelişmeler var, ancak Aralık ayında yeni pozisyon açma eğiliminde olmayabileceklerini düşünmekte fayda var.

Bu nedenle tek varlık, tek fon yerine, dengeli bir dağılım ile birden fazla varlık sınıfı üzerinden portföy oluşturmak önemli. Bunu yaparken portföy yönetim şirketlerinin raporları üzerinden hareket edilebilir, ya da risk tercihinize göre çoklu varlık içeren karma/değişken/fon sepeti fonları üzerinden birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz. Güzel bir aralık ayı diliyorum.