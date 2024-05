Körfez devinin 18 yıldır bitmeyen Türkiye ilgisi

Yapı Kredi Bankası’na talip olan First Abu Dhabi Bank’ın (FAB) Türkiye ilgisi yıllardır sürüyor.

İki bankanın birleşmesinden oluşan FAB’ın bir tarafı 18 yıl önce Galatasaray’dan Riva arazisini istemiş, diğer yarısı ise 12 yıl önce Türkiye’de banka almak için çalışma başlatmıştı. Gelinen noktada uzun yıllardır devam eden Türkiye hayali, yakın dönemde gerçekleşebilir.

Türkiye bankacılık sektörü, kamu dışında yabancıların ağırlıklı olduğu bir yapıya bürünüyor. Özellikle Avrupa, Uzakdoğu Asya ve Körfez sermayesi üçgeninde yayılan Türk bankacılık sistemi, son günlerde en çok Yapı Kredi Bankası’nın satışına ilişkin haberlerle çalkanıyor.

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters’ın dün geçtiği haberde Körfez Bölgesi’nin en güçlü bankalarından First Abu Dhabi Bank’ın Yapı Kredi’yi almak için ileri düzeyde görüşmeler yaptığı belirtildi. Haberde Koç Holding’in Yapı Kredi’deki yüzde 61.2’lik hisseyi 8 milyar dolara satmak istediği, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank’ın ise yaklaşık 7,5 milyar dolar teklif ettiğini belirtildi.

Yapı Kredi Bankası son olarak “Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir” açıklamasında bulundu. Satış görüşmeleri yeni olsa da, alıcının Türkiye ilgisi yeni değil aslında. Bunun için gelin önce First Abu Dhabi Bank’ı tanıyalım. Çünkü ilginç ayrıntılar ve bilginin kaynağı, bankanın ta kendisinde.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük bankası olan First Abu Dhabi Bank, aslında 8 yıllık bir geçmişe sahip. 2017 yılında kurulan banka, ülkenin iki büyük finans kurumu olan First Gulf Bank’ın (FGB) National Bank of Abu Dhabi’nin (NBAD) birleşiminden oluştu. Kurulduğunda varlıkları 183 milyar dolar, toplam piyasa değeri 30,9 milyar dolar olan yeni bankanın her iki tarafı da Türkiye’yi ve Türkiye’de olmayı uzun zamandır istiyordu.

Riva için Galatasaray’a 140 milyon dolar önerdi

2006 yılında; yani henüz Körfez sermayesinin Türkiye’ye yeni yeni girdiği dönemde Galatasaray’ın Riva arazisiyle ilgili bölgeden ilginç bir teklif gelmişti. O teklif; First Gulf Bank’tan gelmişti. BAE’li bankanın teklifi 140 milyon dolardı ve Galatasaray Yönetimi tarafından reddedilmişti. BAE’li banka da Türkiye ile bağını o dönemden sonra deyim yerindeyse buzdolabına koymuştu.

2012’de Türkiye’den banka istedi

First Abu Dhabi Bank’ı oluşturan ikinci banka olan National Bank of Abu Dhabi ise Türk finans sektörü için pusudaydı. Aralık 2012 yılından bu yana hem de. O dönem yazdığım gazetede Körfez’in banka için Türkiye’yi radara aldığını duyurmuştum.

O bankalardan biri olan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli NBAD’ın Uluslararası Bankacılık Başkanı Qamber Ali Al Mulla, Türkiye ile birlikte bazı pazarları yakından takip ettiklerini, satın alma peşinde olduklarını açıklamıştı. Ancak bu alım o dönem yapılamadı. Gelinen noktada; First Gulf Bank’ın 18, National Bank of Abu Dhabi’nin 12 yıllık Türkiye hayali, Yapı Kredi Bankası’nın olası satışıyla tamamlanmak üzere.

Türkiye ile Körfez arasında köprüleri tekrar kurdu

Bir ilginç detayı daha vermek isterim. Yapı Kredi ile ilgilenen First Abu Dhabi Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Tahnoun bin Zayed Al Nahyan yürütüyor. Kendisi aynı zamanda BAE Güvenlik Servisi’nin de başında. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Mohamed bin Zayed Al Nahyan’un kardeşi olan Tahnoun bin Zayed, aynı zamanda diplomaside önemli bir ağ. Hatırlayın; Katar Ablukası ve Mısır nedeniyle Türkiye ile bazı Körfez ülkeleri arasında geçtiğimiz yıllarda siyasi ve ekonomik ilişkiler gergin hatta kopma noktasındaydı.

2021 yılında; işte o süreçte Ankara’ya gelerek mekik diplomasisi dokuyan ve köprüyü tekrar kurmaya çalışan kişi Tahnoun bin Zayed Al Nahyan’dı. Şimdi de Tahnoun bin Zayed’in Başkanı olduğu banka, Türkiye’ye girmek, Türkiye ile güçlenmek istiyor. Bir anlamda BAE’li yönetimi, Türkiye’ye olan inanç ve güveni, yatırımla desteklemeyi tercih ediyor.