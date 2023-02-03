Ocak ayı fon performansları

Yeni yıl yeni başlangıçlar derken yılın ilk ayı geride kaldı. Piyasalar açısından ilk ayı özetlemek gerekirse, 2022 ikinci yarıda ne yaşadıysak 2023 Ocak ayında tam tersini gördük diyebiliriz. Ne demek istiyoruz, biraz detaylandıralım. Geçtiğimiz sene oldukça vasat performans gösteren yabancı hisse/borsa yatırım fonu (ETF) içerikli fonlar teknoloji teması önderliğinde %20 üzeri getiriler sağlarken, aylık ortalama %20 getirilere alıştıran yurt içi hisse senedi fonları, yılbaşından itibaren negatif getirilerle yatırımcılarını oldukça mutsuz etti.

Yurtdışında teknoloji fonları öne çıktı

İlk ayda Dolar/TL’nin %0.5, Gram Altının %5 üzeri ve BIST100’ün -%15’e yakın getiri sağladığı piyasa koşullarında; Tefas’ta işlem gören - serbest ve özel fonlar hariç - 168 fon negatif getiri ile ayı tamamlarken, 243 fonun getirisi pozitif oldu.

Getiride ilk beş fonun üçü Fintek ve Blok Zincir temalı fonlardan oluşuyor ve bu fonların ortalama Ocak ayı getirisi %21. Listeyi genişletip ilk 25 fon olarak bakıldığında öne çıkan temalar teknoloji, turizm/seyahat, elektrikli araçlar, metaverse/dijital teknolojiler, sürdürülebilirlik ile Amerika, Avrupa ve G-20 Ülke hisse senetleri olarak karşımıza çıkıyor.

Burada yine ince bir ayrıntı, geçen sene yabancı hisse/etf fonlarında yatırımcısının yüzünü tek güldüren Sağlık ve İlaç temalı fonların da maalesef Ocak ayında vasat bir performans gösterdiğini görüyoruz. ABD’de defansif sektörler arasında değerlendirilen sağlık ve perakendenin %2 üzerinde negatif getiri sağlayarak bu temadaki değişken/karma/fon sepeti fonlarında vasat performansa neden olduğunu söylemek mümkün.

Altın fonları ayı pozitif kapattı

ABD’de enflasyonun hızını kesmesi ve FED’in faiz artırımlarını sonlandıracağı beklentisi ile zayıflayan Dolar’ın kıymetli madenlere de yaradığını söyleyebiliriz. 2022 Kasım-Aralık döneminde 1700-1800 USD seviyesinde stabil bir seyir izleyen altın, yeni yıl ile birlikte 1900 USD üzerine doğru hareketlendi. Ons altındaki bu hareket, Dolar/TL kurundaki ufak yukarı hareket ile birleşince, altın/altın katılım fonlarında da %4 üzerinde getirileri beraberinde getirdiğini görüyoruz.

BIST’te teknoloji fonları kayıpta

Listenin alt tarafına baktığımızda ise beklenen şekilde yurt içi hisse senedi fonlarını görüyoruz. Yurt dışında teknoloji teması önemli getiriler sağlarken BIST’teki teknoloji hisselerine yatırım yapan fonlar ortalamada %16 negatif getiri ile ayı kapatmış görünüyor. Teknoloji teması dışında, yine geçen senenin yıldızı BIST100 Dışı Hisse Senedi fonları da ortalama %18 negatif getiri ile önceki getirilerinin bir kısmını silmiş durumda.

Fonlarda yatırımcı ağırlığı değişti

Getirilerdeki bu durumun yatırımcı adetlerine de yansıdığını söyleyebiliriz. Her ne kadar fonlar uzun vadeli finansal ürünler olarak değerlendirilse de getirilerdeki değişimin yatırımcıların portföylerindeki değişimi tetiklediğini görüyoruz. Rakamlarla bakarsak, yılbaşından itibaren yatırımcı adedi en çok artan üç fon, Teknoloji Yabancı Hisse (+8200 yatırımcı), Amerika Yabancı Hisse (+5400 yatırımcı) ve Altın (+5250 yatırımcı) olurken, en çok azalan üç fonun hepsi BIST100 Dışı Hisse Senedi fonu (Toplam -17 Bin yatırımcı) olarak karşımıza çıkıyor.

Portföyü çeşitlendirme zamanı

Ocak ayının yılın geri kalanına dair bir fragman sunduğunu söylersek yanlış olmaz. Olumlu tarafından bakarsak, yatırımları ve portföyü çeşitlendirmek için önemli bir sinyal diye düşünmekte fayda var. Bu kapsamda portföydeki riski dengeleyecek şekilde para piyasası, kısa vadeli borçlanma araçları veya düşük/orta riskli değişken/karma/fon sepeti fonlarını değerlendirmekte fayda var. Anlaşılan volatilite hem içerde hem dışarda devam edecek