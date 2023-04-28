Önümüzdeki dönem için fon tercihleri

Bugünlerde birikimlerini değerlendirmek isteyen herkesin sorduğu soru, seçim öncesi ve sonrası için neye yatırım yapmalıyım şeklinde. Yatırım işi herkesin kendi risk iştahı ve getiri beklentisine göre oluştuğu için bunun maalesef tek bir cevabı yok.

Ama farklı risk iştahı ve beklentiler üzerinden alternatifleri de sıralamak mümkün. Ben yine yatırım fonları üzerinden bunu yapmaya çalışacağım. Öncelikle güncel piyasa koşullarına bakacak olursak, yurt içi ve yurtdışı borsalarda negatif tablo, altın ve kıymetli madenlerde yükseliş ama belirli bir bant aralığında sıkışma, kurda ise yukarı yönlü kademeli bir seyir görüyoruz.

Seçim öncesinde risk almak istemeyen birikim sahiplerinin çoğunlukla mevduat veya kur korumalı mevduat (KKM) tercih ettiğini artan büyüklüklerden gözlemliyoruz. Bu noktada hangi beklentiye göre nasıl bir fon portföyü oluşturulabilir fon türü bazında değerlendirelim. Öncelikle Borsa İstanbul ve hisse senedi fonlarından bahsedebiliriz. Nisan ayında 5200 seviyesini geçmeyi başaramayan Borsa İstanbul, olumsuz seyrini devam ettiriyor.

Halka arzlar üzerinden yatırımcı sayısı artış gösterse de geçen seneki gibi bir ilgi yok. Bunun etkisini fonların yatırımcı adetlerinde de görüyoruz. Geçen sene 15-20 bin üzerinde yatırımcı kazanımı sağlamış fonlarda, bu dönemde düşüş mevcut. Özellikle yan kağıtlar olarak nitelendirilen BIST100 dışı hisse senedi fonlarında yatırımcı adet azalışı belirgin.

Senaryo bazında değerlendirirsek, seçim sonrası için kur tarafında artış bekleyen yatırımcılar; ihracat yapan şirketlerin hisse senetlerinin öne çıkabileceği beklentisi ile özellikle ihracatçı şirketler ve BIST30 endeks fonlarında pozisyon almayı değerlendirebilir. Borsaya yurtdışından para girişi olacağı kanaatinde olan yatırımcılar için de genelde yurtdışı yatırımcının ilk giriş yaptığı Banka hisse senedi ve BIST30 endeks fonları öne çıkabilir.

Belirli bir fon teması ve endekse yönelmeyip, portföy yöneticileri tarafından aktif yönetilen fonları da birikim sahipleri tercih edebilir, yurtdışı piyasalardaki fonların aksine fonları yöneten portföy yöneticilerimiz endeks fonlardan daha iyi performans sağlamayı başarıyor. Kur tarafında artış beklentisi içinde olan yatırımcılar ağırlıklı KKM’yi tercih ederken, fonlar özelinde de Döviz ve TL bazlı giriş yapılabilen Eurobond/Döviz Kira Sertifikası fonlarına yöneldiklerini görüyoruz.

Burada önemli bir hatırlatma, bu fonlar içinde yabancı para cinsinden kıymet bulundurdukları ve TL üzerinden fiyat açıkladıkları için kur kadar getiriyi sağlayabilir ama içeriğindeki Eurobond/Kira Sertifikası fiyatı/getirisinin de ülke risk primine göre değişebileceğini hesaba katmak gerekiyor.

Son dönemde CDS’teki artışla beraber bu fonların kurdan az getirdiğini görüyoruz. Bu nedenle hem ülke risk priminin düşeceği hem de kurun artacağı veya sabit kalacağı beklentisinde olan birikim sahipleri bu fonları değerlendirmeli. Altın ve yurtdışı hisse senetleri, ABD ekonomisine dair veri ve Fed’den gelen faiz artışı sürecine ilişkin söylemlere göre hareket ediyor.

Bu noktada Fed’den gelecek faiz artışının duracağına dair değerlendirmeler, hem altın hem de hisse senetleri için pozitif olacaktır. Buna ek olarak USD/TL kurundaki artış veya azalış beklentisine göre de bu ürünlere yatırım değerlendirilmeli, kurdaki artış altın ve yurtdışı hisse senedi fon fiyatlarına pozitif yansırken, düşüş fonun fiyatı ve getirisini negatif etkileyecektir.

Son dönemde altın ve gümüş fonları yanı sıra özellikle teknoloji temasındaki yabancı fonlara da girişi bu beklentiler çerçevesinde görüyoruz. Bu ürünlere yatırım yapmak isteyen ancak hangi varlığa ne oranda yatırım yapacağı konusunda uzman desteğine ihtiyaç duyan birikim sahipleri için farklı risk seviyelerinde değişken/karma ve fon sepeti fonları değerli bir alternatif.

Bu fonlar piyasadaki gidişata göre varlık dağılımında değişiklik yaparak, yatırımcısı için getiri sağlamaya çalışıyor. Son olarak, risk almayı tercih etmeyen veya piyasadaki fırsatlar için likit kalmak isteyen birikim sahipleri para piyasası fonlarını değerlendirebilir. Bu fonlarda %27-28 yıllık brüt mevduata denk getiriler görmek mümkün.