Para piyasası fonlarına ilgi yüksek

Seçim sonrasında artan risk iştahı ve ekonomi politikasına yönelik beklentilerle Haziran ayına hızlı başlayan piyasalardan, önümüzdeki hafta bayram tatili ile biraz olsun uzaklaşacağız.

Uzun tatil öncesinde, riski azaltma ve nakde dönme motivasyonu ile riskli ürünlerden kaçışı gözlemliyoruz. Bu motivasyon çerçevesinde likit fonlar olarak da adlandırılan para piyasası fonlarına son dönemde para girişi ve yatırımcı adedi artışını rakamlardan değerlendirebiliriz.

Haziran başından itibaren baktığımızda, para girişi en çok artan fonlar arasında ilk 20 içinde, 10 tanesini para piyasası fonu olarak görüyoruz. Para piyasası fonları, anlaşılması en basit fonlar arasında yer alıyor. Aynı gün içinde nakde dönebilme özelliği ve çok düşük riskli içeriğiyle, fonlara yeni alışan yatırımcıların ilk tercihi olarak karşımıza çıkıyor.

Kısa dönemli olarak yatırımını parketmek isteyen yatırımcılar için de bu fonlar önemli bir adres. Son dönemde yükselen mevduat faizlerine alternatif olarak, yıllık %40 ve üzeri mevduata tekabül eden getirileri para piyasası fonları özelinde de bulabilmek mümkün. Fonlar bu getiriyi, pay repo, mevduat ve kısa vadeli borçlanma araçları üzerinden yaratabiliyor. Bu ürünlerin getirileri hisse, döviz ve altın gibi değişkenlik göstermediği için genelde benzer oranların devamını görüyoruz.

Haziran ayı başından itibaren para piyasası fonlarında günlük getirilerin %0,11 üzerine kadar çıktığını görüyoruz. Bu 10000 TL’lik bir yatırımda 11 TL günlük getiriye denk geliyor ve aynı getiri için bankadan %42 civarında mevduat oranı alabilmek gerekiyor.

Bu mevduat oranlarına ulaşamayan yatırımcıların günlük giriş çıkışla birikimlerini düşük risk alarak yönetebilecekleri değerli bir alternatif olarak değerlendirebiliriz. Bunu söylerken, yatırım fonları ve mevduatın birbirinden farklı ürünler olduğunu ve fonlarda mevduat gibi sabit bir getirinin olmadığını da vurgulamakta fayda var.

Katılım esaslı yatırımı tercih edenler için de para piyasası katılım fonları benzer alternatifi sağlıyor. Para piyasası katılım fonlarında Haziran ayı içinde günlük getiriler %0,08 civarında seyrediyor. Hem para piyasası fonları hem de para piyasası katılım fonları, şu an itibarıyla yürürlükte olan stopaj istisnasına tabi. Dolayısıyla, bu fonların alım-satım kazançlarında stopaj %0 olarak uygulanıyor.

Bu da mevduat/katılma hesabında olan %5’lik stopaja göre de bir avantaj. Burada ufak bir dipnot; yatırım fonlarında stopaj avantajı - eğer uzatılmazsa - 30.06.2023 tarihinde sonra erecek. Bu nedenle yatırımcılar fonlarla ilgili yapacakları tasarruflarda stopaj istisnasından faydalanmak isterlerse, bayram tatilini de düşünüp önümüzdeki hafta pazartesiye kadar fon alım emirlerini vermelerinde fayda var.

Stopaj istisnasına tabi fonlara; para piyasası fonları yanı sıra, borçlanma araçları fonları (Eurobond, yabancı hariç), katılım fonları (döviz hariç), kıymetli madenler fonları, fon sepeti fonları (ünvanında yabancı geçenler hariç) dahil ve 30.06.2023’te hesapta olması kaydıyla, satış tarihi ne olursa olsun stopaj %0 olarak uygulanacak. Kurumlar tarafında da nakit yönetimi tarafında para piyasası fonları önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle aynı gün nakde dönebilme ve stopaj avantajı, kurumların mevduat yerine bu fonları tercih etmesinde etken. Kurumlar vergisine ilişkin getirilen düzenleme ile ünvanında TL ibaresini içeren fonların da vergiden istisna olması önemli. Sermaye piyasası çeşitlendikçe hem bireyler hem de kurumlar için yatırım alternatifleri çoğalıyor. Finansal okuryazarlık ve yatırım bilincini de aynı oranda artırabilirsek, daha fazla tasarrufu finansal sisteme sokmamız ve fonlamaya erişimi artırmamız mümkün olacaktır.