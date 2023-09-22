Petrol ve emtia fonları

Son birkaç haftadır globalde haber akışının petrol fiyatındaki yükselişe odaklı olduğunu izliyoruz.

Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üreticisi olarak arz kesintisini önce Ekim sonrasında da yılsonuna kadar uzatacağını açıklaması 80 dolar varil fiyatından 95 dolara hızlı bir yükselişi getirdi. Bu neden önemli; çünkü nasıl yurt içinde benzin/motorin fiyatındaki yükseliş yiyecekten ulaşıma birçok kalemin fiyatını yükseltip enflasyona artı yönde etki yapıyorsa, globalde de bunu görmek mümkün.

Geçtiğimiz hafta piyasa beklentisi üzerinde açıklanan ABD enflasyon oranı petrol fiyatındaki yükselişin yansıması. Petrol fiyatındaki artışın enflasyona etkisi faiz artışlarının devamını getirme olasılığı ile yurtdışı hisse endeksleri ve altın/gümüş için olumsuz ancak petrole yatırım yapanlar için bu yükseliş sevindirici.

Özellikle varil başına 100 USD tahminlerinin gelmesiyle, petrol ve emtia tarafında yatırım eğiliminin arttığını fonlar üzerinden gözlemliyoruz. Petrol ve emtia yatırımını nasıl yapabiliriz diyenler için yatırım fonları yine en kolay erişilebilir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu yazıda bu fonlardan bahsetmek istedim. Petrol ve emtia içerikli olarak 5 fon sepeti fonu, 4 adette de serbest fon bulunuyor. Serbest fonları nitelikli yatırımcılara satışı yapılabilen fonlar olarak belirtmekte fayda var.

Nitelikli yatırımcı olmak için 1 Milyon TL üzeri nakit ve/veya sermaye piyasası araçlarına sahip olmak ve buna dair yatırım kuruluşuna beyan vermek gerekiyor. Tefas’ta işlem gören ve tüm yatırımcılara açık olan fon sepeti fonlarının biri sadece petrol içerikli iken (Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu - AES) diğer 4 fon Emtia fonu olarak genel emtia (petrol, enerji, endüstriyel metaller, kıymetli maden ve tarım) içeriğine sahip.

Bu fonların içeriğinde neler olduğuna bakalım. Petrol fonu olarak öne çıkan Ak Portföy - AES, son ay petroldeki yükselişi getirisine de yansıtmış görünüyor. Çarşamba günü itibarıyla aylık getirisinin %10 üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu fonun içeriğinde sadece petrole dayalı yabancı borsa yatırım fonları olduğunu belirtebiliriz. Emtia içerikli fonlar içinde son portföy dağılım raporuna göre en çok petrole dayalı varlık barındıran Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu - GBZ, %5 üzerinde getiriyi yatırımcılarına sağlamış görünüyor.

Bu fon içinde %40 oranında petrole dayalı borsa yatırım fonları ve kalan kısımda tarım emtia, bakır, altın gümüş yer alıyor. Tarım emtia portföyde %15’e yakın yer bulunuyor. Rusya-Ukrayna tahıl koridoru anlaşmasının sonlanması ve iki taraf arasında Karadeniz’de yaşanan gerginlik ile yükselen tahıl fiyatlarının fon performansına olumlu yansıdığını söyleyebiliriz.

Emtia temalı fonlar içinde ilk olan İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu - TGE, 1,3 milyar TL’yi aşan büyüklüğü ile aynı zamanda en büyük emtia fonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu fon içeriğinde %20’ye yakın petrol, %20 doğal gaz, geri kalan kısımda çinko, alüminyum, bakır gibi endüstriyel metaller ve altın/gümüş yer alıyor.

Geniş bir içerikte emtiaya yatırımı sağladığını söyleyebiliriz. Bu fonlara ek olarak Ziraat Portföy ve QNBFinans Portföy emtia fonları sırasıyla ZCN ve OVD fon kodlarıyla işlem görüyor. Petrol içeriği olarak bakıldığında Ziraat Portföy ZCN’de toplam portföyün %13’ü petrole dayalı varlıkları görüyoruz. QNB Finans Portföy OVD’de ise genel olarak emtia borsa yatırım fonları ve altın/gümüş göze çarpıyor.

Petrol içeriği bu borsa yatırım fonları içinde dolaylı olarak mevcut. Petrol ve emtia fiyatları global büyüme ve veri/haber akışına bağlı olarak çok hızlı hareket ettiğinden yüksek risk barındıran bir yatırım olarak karşımıza çıkıyor. Fonlar üzerinden bu yatırım değerlendirildiğinde de yüksek riskli olduğunu düşünmekte ve ona göre uzun vadeli olarak yatırımı değerlendirmekte fayda var.