Piyasalarda güncel durum ve yatırım stratejileri

Piyasalarda veri ve haber akışı ile birlik­te sürekli bir hareketlilik görüyoruz. Yaz rehavetini bu yıl için beklememek ge­rekiyor.

Yurt dışında gerileyen enflasyon ve büyüme oranları ile merkez bankaların­dan gelecek faiz indirimlerinin zamanla­masına dair beklentiler, yurt içinde ise sıkı para politikası, yurt dışı yatırımcı ilgisi ve not artış beklentileri ana gündemi oluştu­ruyor. Bu gündem çerçevesinde riskli var­lıklarda dalgalı seyir ve veri/haber akışına göre değişen risk iştahını takip ediyoruz.

Dalgalı piyasalarda en zor iş, birikimle­ri korumak ve özellikle enflasyon üzerinde getiriyi sağlamak olarak karşımıza çıkıyor. Risksiz enstrümanlar (mevduat, para pi­yasası fonu vb.) %50 civarında yıllık geti­ri sağlayabiliyor ama enflasyon üzeri getiri için riskli varlıklarda da pozisyon almanın gereği ortada. Bu kapsamda portföy oluş­turma ve çeşitlendirme her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.

Fonlar üzerinden portföy oluşturma ta­rafında portföy yönetim şirketlerinin haf­talık/aylık olarak yayınladıkları içerikler­den faydalanmak mümkün olabilir. Son dönemde kurumların yatırımcılarla ileti­şim ve bilgilendirme tarafında çok fayda­lı işler yaptıklarını görüyoruz. Haftalık ve aylık bültenler ile yatırımcılar hem fonlar hem de portföy alternatifleri tarafında des­tek alabiliyor.

Portföylerde ağırlık para piyasası fonlarında

Temmuz ayı için fon dağılım önerilerini yayınlayan İş Portföy, Yapı Kredi Portföy, Deniz Portföy, Aktif Portföy, Inveo Port­föy ve Kuveyt Türk Portföy’ün düşük risk­li ve dengeli önerilerinde öne çıkan varlık­lar ve portföy paylarını özetleyelim. Genel olarak bakıldığında tüm portföylerde para piyasası ve temkinli değişken fonlarının payı %25-45 arasında değişiyor. Faizler se­viyesindeki yüksek seyir ve para piyasası fonlarının %50 üzeri mevduata denk geti­ri sağlıyor olması, portföylerin ağırlığının bu enstrümanlardan oluşmasını sağlıyor. En yüksek pay %45 ile İş Portföy’ün öneri portföyünde belirtiliyor.

Hisse senedi fonu payı ortalaması %30

Gri listeden çıkış, kredi derecelendirme kuruluşları tarafında not artış beklentileri yerli hisse senedi fonlarının da portföyler­deki ağırlığını artırmış görünüyor. %10 ile %50 arasında değişen farklı ağırlıklar görü­yoruz, ama ortalamada %30 civarında hisse senedi içeriğinin portföylerde bulunduğu­nu söyleyebiliriz. Yapı Kredi Portföy’ün fon dağılım önerisinde hisse senedi için iki ayrı fon (YAS – Koç Holding İştirak Hisse Sene­di ve YHS – Birinci Hisse Senedi Fonu) ter­cih edilirken, diğer kurum portföylerinde tek fon üzerinden öneri oluşturuluyor.

Altın/gümüş ve yabancı hisse fonları da portföylerde

Fed faiz indirimine ilişkin beklentiler ile altın/gümüş ve yabancı hisse içeriğinin de portföylerde ortalamada %30 civarında yer aldığını görüyoruz. Altına portföyler­de ağırlıklı %10 olarak pay verilirken, Ya­pı Kredi Portföy’ün fon dağılımında altın yerine %10 gümüş tercih ediliyor. Yurt dışı hisse fonlarında odak teknoloji temasında ama benim düşüncem burada hem Avrupa hem de sürdürülebilirlik/sağlık gibi tema­ları da işe dahil etmek riski dağıtmak adına daha faydalı olacaktır.

Enflasyon verisi sonrası borçlanma araçları fonları

Portföy yönetim şirketlerinin fon tercih­lerinde Temmuz ayı ve gerileyen enflas­yon ile birlikte borçlanma araçları fonlarını da görmeye başlıyoruz. Yapı Kredi Portföy özel sektör borçlanma araçları ve orta vade­li borçlanma araçları fonlarına %30 pay ayı­rırken, İş Portföy ve Inveo Portföy %20-25 aralığında yer verdiğini görüyoruz. Tahvil faizlerindeki gerileme bu fonlar için olumlu olacaktır, ama dönem dönem volatilite yaşa­nabileceğini de değerlendirmekte fayda var.

Tüm bu portföyler ve dağılımlara kurum­ların sosyal medya ve websitesi üzerinden erişilebilir. Yılın ikinci yarısı için portföy­lerini oluşturmak veya düzenlemek iste­yen yatırımcıların bu değerli içerikleri in­celeyip karar vermesini tavsiye ediyorum.