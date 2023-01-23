Portföylerde çeşitlendirme zamanı

2023 Borsa İstanbul’a fon veya hisse senedi üzerinden yatırım yapan birikim sahipleri için oldukça dalgalı başladı. Kırmızıların bol olduğu ilk iki haftadan sonra geçtiğimiz haftadaki pozitif hava bir nebze yatırımcıları rahatlatmış görünüyor. Dalga boyunun yüksekliği, yatırımcı ruh hali ve davranışlarını da çok etkiliyor şüphesiz; hatta sırf bu nedenle birçok yatırımcıda birikimini farklı enstrümanlarda değerlendirme eğilimi oluşmaya başladı. Getiri arayışı hisse senedi dışı enstrümanlarda tam anlamıyla karşılığını bulmadığı için hisse senedi şimdilik hala amiral gemisi konumunda. Bu da önümüzdeki dönemin yatırım stratejilerini hisse senedinin ön planda olduğu ancak yanına portföyü dengeleyecek altın, yabancı hisse, sabit getirili ürünler vb. enstrümanların eklendiği bir hale dönüştürebilir. Yatırım fonlarındaki ürün çeşitliliği yatırımcının bu ihtiyacına çözüm sunuyor.

Karma ve değişken fonlar farklı varlık sınıflarını içeriğinde bulundurarak, yatırımcının risk/getiri tercihine göre daha çeşitlendirilmiş bir portföye yatırım yapmasını sağlıyor. Fonun farklı ürünleri portföyünde bulundurması; iyi zamanda getirinin tek varlık sınıfına göre düşük olmasına yol açarken, tam tersi kötü zamanda portföyün daha az kayıp yaşaması sonucunu doğuracaktır. Örneğin; içinde yüzde 70 hisse senedi yüzde 30 tahvil/bono bulunduran bir değişken fon, borsanın yukarı hızlı gittiği dönemde bir hisse senedi yoğun fona göre daha az kazandırırken, olumsuz senaryoda görece daha az kayıp yaşatacaktır. Üstelik değişken fonlar özelinde portföy sınırları daha esnek olduğundan fonun yöneticisi piyasanın durumuna göre hisse senedi ağırlığını artırıp/azaltabilecektir.

Hisse fonların performansı

Hisse senetlerinin dalgalı olduğu son dönemde bu fonların hisse yoğun fonlara kıyasla nasıl performans gösterdiğini inceleyelim. Öncelikle yılbaşından itibaren BIST100 ve yurt içi hisse senedi fonlarının ortalamada %3 üzerinde kayıplarının olduğunu söylemekte fayda var. Portföydeki hisse senedi içeriğine göre %50 ve üzeri ile %20 -50 arası olarak fonları ikiye ayırarak baktığımızda, %50 üzeri hisse senedini portföyde bulunduran fonlar ortalamada %1,2 negatif getiri sağlarken, %20-50 arasında hisse içeren değişken/ karma fonlar ortalamada %1’e yakın pozitif getiri sağlamış görünüyor. Tüm karma/değişken fonlarda, belirttiğim dönemde hisse senedi fonlarından kötü performans göstermiş sadece iki adet fon var, onların da portföyde hisse senedi ağırlığı %70 ile hisse yoğun fonlara yakın görünüyor. Tersten baktığımızda, %50 ve üzeri hisse senedi içermesine rağmen bu dönemde %3 getiri sağlamış fonlara da rastlamak mümkün. Düşük oranda yurt içi hisse taşıyan ve turizm/tarım vb. temaları içeren değişken fonlar ise yurtdışı hisselerin olumlu performansı ile yılbaşından itibaren %10’lara varan getiriyi sağlamış görünüyor. Son bir aylık dönem için baktığımızda da oldukça benzer bir tablo karşımıza çıkıyor.

TEFAS’ta fonları inceleyin

Kıssadan hisse; hisse senedine yatırım yapmaya devam etmek istiyorsanız ancak dalgalanma da gözünüzü biraz korkuttu ise hisse senedi yanında başka finansal ürünleri içeren karma/değişken fonları da tercih edebilirsiniz. Portföy içerikleri her gün TEFAS’ın fon sayfalarında detaylı açıklanıyor, bunun üzerinden risk/getiri tercihinize uygun fonu bularak portföyü çeşitlendirmeniz mümkün.