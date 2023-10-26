Reel sektörün vergisi ikiye katlanabilir

Enflasyon muhasebesi 2024 ve sonrasında reel sektör şirketlerine ek vergi yükü getirecek. Bankaların bilanço kalemleri enflasyondan arındırıldığında kârları azalacak ,dolayısıyla bankalardan alınan verginin dörtte bire düşebilme ihtimali var.

Bunun yanında da , borçlanarak sabit kıymet yatırımı yapan reel sektörün , enflasyon düzeltmesi sonrası kârları artacağından, reel sektörden alınan verginin iki katından fazlaya çıkabilme ihtimali var. 2023 yılı için düzenlemenin vergisel etkisi olmayacak.

Pratikte enflasyon muhasebesi için şirketlerin yapacağı hazırlık, program - danışmanlık vb. harcamalar yapmaları ve bu konuda zaman harcamaları gerekiyor. Bu, muhasebelere yük getirecek.

İlk yıl uygulama yapılacak ama vergi sonucu olmayacak. Ancak 2024’ten itibaren vergi matrahları da etkilenecek.

Genel olarak 2024 ve sonrasında, enflasyon muhasebesi düzeltmesi yapıldıkça, finans şirketlerinin vergi matrahlarının azalacağı, kredi borçları olan üretim şirketlerinin (ki çoğunluk bu şekildedir) vergi matrahlarının artabileceği bekleniyor.

2024‘te böyle bir tablo çıktığında bu kez, üretim şirketlerini korumak için bir erteleme gelirse şaşırtıcı olmaz.