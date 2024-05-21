Sabancı, Bulutistan’ın dümenine geçiyor

Geçtiğimiz haftalarda Sabancı Holding’e bağlı Çimsa’nın Mersin’deki fabrika yatırımını yerinde görme şansımız olmuştu. 1.5 milyar liralık yatırımını tamamlayarak, çimentoda dünyada eşine çok az rastlanan bir iş modeline geçen Çimsa, 3 farklı ürünü üreterek sektöründe deyim yerindeyse devrim yaptı.

Bu açıklamayı yapan Sabancı Topluluğu CEO’su Cenk Alper’in dikkat çektiği nokta ise 1970’li yıllarda başlatılan sanayi dönüşümünün öncülerinden olan Sabancı’nın artık inovasyon, Ar-Ge, sürdürülebilirlik temelinde teknolojiyle büyüdüğüne dair sözleriydi.

Teknoloji demişken Sabancı’nın bu alanda ilginç bir girişim şirketi var. Adı Sabancı Ventures. Başta kuluçka olmak üzere büyümekte olan fikirleri yatırımla destekleyen Sabancı Ventures’ın bu şirketinin danışma kurulu ise topluluğun hemen hemen her alanındaki yöneticilerle oluşturulmuş durumda. Wellbess, GRZ Technologies, Brand Defense, Fernhay, Zach.ai, SCW ai, Figopara gibi şirketlere yatırım yapan Sabancı’nın bu alandaki listesinde dikkat çeken girişimlerden biri de Bulutistan.

2022’de yatırım yaparak ortak olmuştu

2022 yılında Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu Sabancı Ventures, yerli bulut sistem entegratörü olarak müşterilerine veri depolama ve bulut yönetimi gibi hibrit bulut çözümleri sunan Bulutistan’a yatırım yaparak hissedar olmuştu.

Sabancı Holding, Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2019 Programı tarafından Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi seçilen, 2020 yılında ise teknoloji ve inovasyon kategorisinde IBM Beacon ödülünü alan Bulutistan’daki ağırlığını artırmak istiyor. Resmi kurumlara başvuru yapan holding, Bulutistan’ın bağlı olduğu ICT Bulut Bilişim A.Ş.’nin tek kontrolünü devralmaya hazırlanıyor.

20 büyük holdingin 16’sına hizmet veriyor

Orçun Özalp ve Begim Başlıgil tarafından kurulan Bulutistan, 2015 yılından bu yana geliştirdiği ürün ve hizmetlerle hem Türkiye’de hem de 60’dan fazla ülkede hizmet sunuyor. İstanbul’un yanı sıra Bakü, Dubai, Frankfurt ve Londra’daki yatırımlarla dünya ligine yükselmeyi hedefleyen şirket, Türkiye’nin en büyük 1000 kurumunun yaklaşık 600’üne, en büyük 20 holdingin 16’sına bulut hizmeti veriyor.

2020’nin sonunda Ak Portföy’den, Nisan 2022’de Sabancı Ventures’tan önemli iki yatırım alan şirketin yüzde 25’i Akportföy ve yüzde 10.5’i Sabancı Ventures’a aitti. Bu yıl Türkiye’de Turcorn programına seçilerek bunu başaran ilk ve tek bulut hizmet sağlayıcısı konuma gelen, yaklaşık 500 kişilik bir ekibi yöneten Bulutistan, Türkiye’de 3 ilde, 6 farklı veri merkezinde, Azerbaycan Bakü’de ve Almanya Frankfurt’ta bulunan bulut alt yapısına sahip.