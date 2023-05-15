Sahte belge kullanımı iddiası riskine karşı aftan yararlanma imkanı
Geçen hafta Çarşamba günü Ordu SMMMO’nun, perşembe günü de Trabzon SMMMO’nun düzenlediği seminerlerde, çok değerli meslek mensubu arkadaşlarımızla 7440 sayılı Kanunu masaya yatırdık. Odalarımızın kıymetli başkanları Ender Sönmez ve Cüneyt Hayal şahsında tüm arkadaşlarımıza ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına ev sahiplikleri için teşekkür ederim.
Değerli okurlar, çok sayıda şirket, mal veya hizmet aldığı şirketlerin herhangi bir nedenle yaşadığı sorun nedeniyle vergisel problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir.
Mal veya hizmet satın aldığınız şirket; daha sonra adresinde bulunamamış, defter ve belgelerini vergi inceleme elemanlarına ibraz etmemiş, fatura aldığı şirketin veya şirketin kendisinin sahte belge düzenlediği iddiası mevcutsa vb. (ki bu listeyi daha fazla uzatmak mümkün), ödediğiniz bedelin gider veya maliyet olarak dikkate alınmaması yanında katma değer vergisini de bir daha cezası ve faizi ile ödemek zorunda kalabilir, bir yandan da mali idarenin sakıncalılar listesine girebilirsiniz. Matrah artırımını düşünen şirketlerde genel olarak, katma değer vergisi konusunda matrah artırımına yönelik olarak, maliyetin fazlalığından hareketle aftan yararlanma konusunda isteksizlik gözlenmektedir.
1. Olası riskleri ve bu risklerin boyutlarını gerçekçi bir gözle değerlendirmenizi öneririm
Değerli okurları, matrah artırımından yararlanıp yararlanmamaya karar verirken, 2018-2022 yılları arasında mal ve hizmet aldığınız tüm şirketleri ve bu şirketler nedeniyle yaşayabileceğiniz olası sorunları tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederim.
2. İşin parasal boyutu bir yana mali idare tarafından kara listeye de alınabilirsiniz
Değerli okurlar, Mali İdare tarafından kara listeye alınmak demek, belki de ticari faaliyetinizin sona ermesi anlamına dahi gelebilir. Fiiliyatta haklı olduğunuzu ispatlayana, konu hakkında bir mahkeme kararı alana kadar zararla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle bu konuda karar verirken listeye alınma hususunu da bir faktör olarak dikkate almanızı öneririm.
3. Ceza yargısına muhatap olma faktörü
Bu konuda değerlendirme yaparken dikkate alınacak bir diğer faktör, kayıtlarınızda bulunan bir fatura ile ilgili olarak sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanıldığı iddiasıyla ceza davasına muhatap olabilme olasılığıdır. İddiaya konu rakam arttıkça bu olasılık büyüyecektir.
4. Düzenleyici iddiasına da muhatap olabilirsiniz
Çok çeşitli nedenlerle, hak ederek ya da hak etmeden vergi incelemeleri sırasında düzenlediğiniz belgelerin sahte ya da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu iddiasını muhatap olabilirsiniz. Böyle bir iddiaya muhatap olmak, parasal bir kısım iddialar yanında cezai yargılamayı da gerektirebilecektir.
5. Matrah artırımından yararlandığınız dönemlerle ilgili olarak sahte belge kullanımı iddiası ile özel esaslara alınmayacaksınız Bu başlı başına önemli bir imkandır. Ceza davası ile karşı karşıya kalabilme ihtimalini de oldukça düşürmekte, müşterilerinize karşı zor durumda kalmanız ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.
6. Özel pişmanlık düzenlemesi
Şayet tespit ettiğiniz bir sorun var, bu sorun halen devam ediyor ise özel pişmanlık düzenlemesinden de yararlanabilirsiniz. Bu ve benzeri nedenlerle, gelir veya kurumlar vergisi açısından matrah artırımına gidiyor iseniz, benim tavsiyem KDV açısından da matrah artırımını bir daha düşünmenizdir.