Maliye büyük boşanma-miras davalarını izlemeli mi? (2)

Dünyadaki konsolidasyon gibi Türki­ye’de de servet dağılımı ve gelir da­ğılımı çok konsantre hale geldi.

Vergilendirilmiş gelirlerin tasarru­fu serveti oluşturuyorsa, bu servet gru­bu en az uğraşılması gereken ya da ver­gileme gündemine en son gelecek grubu oluşturmalı.

Tamamen vergi dışı gelirler, vergi dı­şı biriktirilmiş servetler ilk hedef olmalı.

Yolsuzluk, kara para gelirleri de suçla mücadele kapsamında ele alınması gere­ken, vergiden ziyade polisin alanına gi­ren ve müsadere ile bitmesi gereken bir alan.

Kamu bankalarından verilen özellikle büyük ölçekli -ucuz kredilerin peşine ne kadar ciddi düşülüyor? Devlet alacakla­rının peşine ne ölçüde ciddi düşülüyor? Belediyeler, her türlü oda, birlik dahil kamu harcamalarında ne derece ciddi kı­sıntı yapılıyor?

Bu üç grup içindeki oyuncular diğer gruplamalar kapsamında da faaliyet gös­terebilmektedir. Velhasıl saf, sadece bir grup içinde tanımlanabilecek şekilde fa­aliyet gösteren mükellef çok olmayabilir.

Önceki yazımda vergi idaresindeki ka­yıtlardan ziyade dış göstergelerden hare­ketle incelemeler yapılmalı demiştim.

Vergi incelemesine başlamak için dış göstergeler neler olabilir?

1- İhbar ikramiyeleri artırılmalı ve ih­barcılara tam koruma sağlanmalıdır.

2- Borsadaki büyük-profesyonel-spekü­latif-sürekli-hacimli oyuncular vergi veriyor mu?

3-Çapraz kontrol sistemleri kurulmalı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında­ki işlemlerde, mahkemelerde, her türlü davanın mali yönü Mali İdareye bildiril­meli, vergisel değerlendirme yapılmalı.

4-Bütün büyük ölçekli anlaşmalar, bir­leşme ve satın almaların mali yönü gözden geçirilmeli.

5-Uluslararası grupların muhasebe po­litikaları gereği audit raporlarında ayırdığı karşılıklar sorgulanmalı. Vergi incelemeleri sırasında denetim raporla­rı (bireysel-konsolide-transfer fiyatla­ması: Yerel-merkezi) da gözden geçiril­meli, şirketin denetçisi ve müşaviri ile de görüşülmeli.

6-Mali konulardaki arabuluculuk söz­leşmeleri de tarafların vergi dairele­rine gönderilmesi hususu irdelenebilir.

7- Birçok ülkede olduğu gibi avukat ve müşavirlere vergi yapılanması ko­nusunda verdikleri görüşleri Mali İdare ile paylaşmaları zorunluluğu getirilme­si hususu en azından masaya yatırılmalı.

8-Türkiye’nin gayrimenkul, menkul kıymet(hisse) zenginleri ve zengin­liklerin kaynağı araştırılmalı.

9-Uçak-helikopter-büyük yat sahipleri; özel uçak-helikopter-yat kiralayan­lar.

10- Lüks-ultra lüks site veya mekan­ları kiralayanlar/satın alanlar, ya­lı vb pahalı ikametgah alan veya kirala­yanlar.

11-Her türlü para, kıymetli maden, kıymetli kağıt, kripto işlemler, ba­his işlemleri yakından izlenmelidir.

12- Beş yıldızlı otellerin-tatil köyleri­nin müdavimleri.

13-Büyük ölçekli restoran, otel, eğ­lence yeri faturaları.

14- Büyük tazminat-nafaka talepli bo­şanma işlemleri.

15- Tartışmalı, büyük ölçekli veraset işlemleri.

16-Ortaklar arası davaların-iddiala­rın mali yönü.

17-Kovuşturmaya yer olmadığı kara­rı verilse bile mali yönü olan ön so­ruşturma ve kovuşturmalar.

18-Sosyal medya ve basın sadece ma­gazin yönüyle değil, seslendirilen mali iddialar yönüyle de izlenmeli ve in­celenmelidir.

19-Türk Şirketlerinin ve vatandaş­larının yurt dışı iştirakleri, işleri, ortak olduğu şirketler, diğer ülkelerdeki gayrimenkulleri, menkulleri.

20-Kredi kartı harcamaları-harcama limitleri belli tutarı aşanlar.