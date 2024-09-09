Tedarikçi faturalarında yaşanan sorunlar can yakacak
Bu konularda kötü bir tecrübe yaşamamışsanız, elinizdeki belgelerin verdiği güven veya eskilerin tabiriyle “Ham yemedim ki karnım ağrısın” rahatlığıyla inceleme aşamasında sadece fatura, irsaliyeler ve banka ödeme dekontlarını, bazen kantar fişlerini de ilave ederek konuyu kapadığınızı düşünüyorsunuz.
Şayet henüz tedarikçi nezdinde sahte belge düzenleyicisi şeklinde bir rapor yoksa, vergi daireleri bu tür açıklamaları kabul ederek iade süreçlerinde sorun yaratmayabiliyor. Ancak bir VTR var ve siz o nedenle inceleniyorsanız durumun çok ağır sonuçları olabiliyor.
Zaman zaman, size mal tedarik eden bir firmada yapılan bir incelemede tedarikçinin alım faturaları sorunlu ise, tedarikçiye sahte fatura düzenleyicisi teşhisi konulabiliyor. Bir tedarikçi sahte belge düzenleyicisi olarak kabul edilerek rapor düzenlenmişse, o tedarikçiden mal alan, satan tüm şirketler sahte belge kullanan olarak incelemeye alınıyor.
Alt incelemeler sırasında çoğu zaman sadece o (sahte belge düzenleyicisi teşhisi konmuş) tedarikçiden almış olduğunuz belgeler kayıtlarınızda var mı ? yok mu? ona bakılıyor. Sizin açıklamalarınız çoğu zaman, inceleme elemanları gözünde sadece sizin o belgeleri bilerek kullanıp kullanmadığınızı anlamak, dolayısıyla savcılığa suç duyurusunda bulunup bulunmamaya karar vermek için önem taşıyor.
Hangi alametler görülürse alarm düğmesine basmalı:
1-Size mal veya hizmet satan şirket incelenmiş, sahte belge düzenleyicisi veya kullanıcısı olduğu iddiası ile hakkında rapor tanzim edilmiş ve siz de o nedenle incelemeye alınmışsanız konunun çok büyük bir soruna dönüşme potansiyeli var demektir.
2-Vergi iade/mahsup sürecinde bir kısım tedarikçi faturalarının indirimden çıkarılması, düzeltme beyanı ile ödeme yapmanız isteniyorsa, rakamın büyüklüğünden önce konuyu etraflıca bir değerlendirmekte fayda var.
3- Şayet yapılan inceleme sırasında sorulan sorulardan, şirketinizin sahte belge düzenleyicisi olduğu şüphesi altında olduğunu anlamışsanız.
4- Şayet inceleme elemanı, sizin mal veya hizmet aldığınız bir şirketle ilgili sahte belge düzenleyicisi olduğu iddiası ile rapor düzenlendiği bilgisi veriyor ve soruları ile şirketinizin sahte belge kullanıp kullanmadığını anlamaya çalışıyorsa.
5- Müşterilerinize vergi dairesince yazı yazılmış ve sizin faturalarınızın gerçekliği sorgulanıyorsa.
6- İnceleme, sürmekte olan bir davada dile getirilen hususlar nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı’nın isteği üzerine başlamışsa.
7- Mal veya hizmet satın aldığınız bir şirketle ilgili olarak size, aldığınız mal veya hizmetin gerçekliğini açıklama talebiyle vergi dairesinden bir yazı geldiyse.
8- İnceleme arama ile başlamışsa.
9- İnceleme şikayet üzerine başlamışsa, ortada normal dışı bir durum var demektir.
Bu vb. göstergeler varsa hemen alarm düğmesine basın.
Şirketinizce yapılması gereken çalışmalar?
1-Ödemenin banka kanalıyla, faturayı düzenleyen şirketin banka hesabına yapılmış olması, işin sadece başlangıç noktasıdır. Bu konuda da problem varsa sorun daha da büyük demektir.
2-Şirketin tüm birimlerinde, problemli satıcı şirketin varlığı, malın ya da hizmetin o şirketten alındığını ortaya koymaya destek olacak her türlü doküman faydalı olacaktır.
Şirketteki iş akış şemaları gözden geçirilerek, tüm departmanlardaki kayıt sistemleri ve yazışmalar da göz önünde tutularak dipli bucaklı bir çalışma yapılmalı.
3- Konu tek elden yönetilmeli ve inceleme elemanının sorduğu sorulara, öncelikli iş muamelesi yapılıp, her yönüyle dört başı mamur cevaplar verilmeye çalışılmalı.
İnceleme sırasında yapılacak açıklamalar, verilecek belgeler, tutanakta yer alacak ifade ve tutanak eki belgelerde olabildiğince detaya yer verilmeli.
4- Özel esaslara alınmış iseniz, şirket müşterilerine sizinle ilgili yazı gidebileceği için onlara yapılacak açıklamalar hazırlanmalı, tek elden, standart, müşterilerinizi teskin edici bilgi verilmeli, müşteri özel esaslar iletişim yönetimi programınız olmalı ve devreye sokulmalı.
5- KDV iadesi alıyorsanız bir süre (listeden çıkana kadar) sorun yaşayacaksınız. Bankanızla yüksek teminat (4 kat) verebilme hususunu konuşmalısınız.
6- Sorunlu şirketle ilişkinin zamanaşımı içindeki büyüklüğü tespit edilmeli. Tüm yıllar için belge, bilgi toplama süreci başlatılmalı.
7- Sorunlu şirketle ilişki kurulup bilgi alınmalı. Sorunlu şirketle ilişki devam ediyor ve devam edecekse ileriye dönük daha detaylı, farklı ne gibi belgeler alınabilir bakılmalı.
8-KDV stopaj sistemine geçiş düşünülmeli, araştırılmalı.
9-Şirketlerde çok sayıda e tebligat kazasına şahit oluyoruz. E tebligat kontrolü işten ayrılmalar, tatil ve hastalıklar da gözetilerek sürekli kontrol edildiğinden emin olunmalı.