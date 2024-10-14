12 maddelik yeni vergi torbasında yeni vergiler geliyor

12 maddelik teklifte toplamda yıllık 80 milyar TL’nin üzerinde gelir bekleniyor. TBMM’ye sunulan teklifte amacın, Türk savunma sanayinin uluslararası rekabet gücünün artırılması için ihtiyaç duyulan kaynağın temin edilmesi olduğu ifade ediliyor.

Mevcut durumda, Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na Gelir ve Kurumlar Vergisi tahsilatlarının %6’sı, Veraset ve İntikal Vergisi toplamının %25’i ve Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin %20’si aktarılıyor. Tasarıda vergi getirilen işlemler ve tutarları aşağıdaki şekilde yer alıyor. Bu yasa ile belirlenen tutarlar, yeniden değerleme oranı ile her yıl güncellenecek.

1-Tapu ve kadastro işlemlerinde ilave vergi (1.1.2025 ten itibaren) Tapu ve kadastro işlemlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira alınacak.

2- 62 milyon kredi kartı sahibinden 1.1.2025 ten itibaren kart sahibi olma vergisi alınacak Limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden (62 milyon olduğu tahmin ediliyormuş)her bir kart başına yıllık 750 TL alınacak. Yılda 1,3 milyar $ kart sahipliği vergisi alınması bekleniyor.

3-Noterlerde yapılan işlemlerde işlem bazında aşağıdaki ilave tutarlar (1.1.2025 ten itibaren) alınacak.

-Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL.,

-Sıfır araç tescil işlemlerinde 3.000 TL.,

-Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1.500 TL.,

-Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL. alınması öngörülüyor. Noterlerde yapılan işlemlerden alınacak katılma paylarından noterlere herhangi bir pay veya aidat ödenmeyecek.

4-Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle aşağıdaki ürünlere %20 ÖTV geliyor(yayım tarihinden itibaren) a- Askeri olanlar dışındaki insansız hava taşıtları (drone). ÖTV II nolu listeye 88.02 sırasından sonra gelmek üzere 88.06 sıra olarak eklenmiştir.

b-Matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol ve cep saatleri . ÖTV IV saylı listeye 91.01 ve 91.02 sıralar olarak eklenmiştir.

c-Yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklar . ÖTV IV sayılı listeye 9503.00 olarak eklenmiştir. Yalnız 9503.00.75.00.00; 9503.00.79.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar.

5-Beyannameler üzerinden 1.1.2025 ten itibaren ilave damga vergisi alınacak

a-Vergi beyannamelerinden,

b-Gümrük idarelerine verilen beyannamelerden,

c-Sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar ek vergi alınacak.

6- MTV kapsamı genişletiliyor (Yayım tarihinden itibaren) Halen vergilendirilmeyen motor silindir hacmi 100 santimetre küpün altında olan motosikletlerle, motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletler de motorlu taşıtlar vergisinin kapsamına alınacak.

7- Enflasyon düzeltmesinde iki hususta (1.1.2024 ten geçerli olacak şekilde) iyileştirme yapılıyor

a.Enflasyon muhasebesi uygulamasında, yapılmakta olan yatırım döneminde, henüz daha gelir elde etmeden vergi ödüyor olma konusundaki şikayetler gideriliyor.

b.2024 ve 2025 te enflasyon düzeltmesi yapmayacak şirketlere tasfiye ve iflas halindeki şirketlerle Kamu İktisadi Teşebbüsleri de ilave ediliyor.

8-Samsun Tekkeköy’de koordinatları ilan edilen arazi yeni Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan ediliyor.