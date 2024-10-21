Servet göçünün geri dönüş süreci mi başlayacak?

Şu sıralar olanlara bakıldığında başlıkta paylaştığım soru anlamsız gibi duruyor. Son bir yılda yurt dışında gayrimenkul yatırımları 1 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette. Toplamı ne oldu bilmiyoruz.

Çok sayıda yurt dışından aldığı gayrimenkul veya yaptığı yatırım sonucu çifte vatandaşlığa başvurmuş-almış vatandaşımız var. Genç nüfusumuzun önemli bir bölümünün gözü dışarıda, fırsat kolluyor. Bütün bunların yanı sıra, Dünya da savaş totoları oynanıyor.

“Bölgesel savaşlar nerede çıkacak, dünya savaşına evrilecek mi, kaç vakte kadar, nükleer silah kullanılır mı, kullanılırsa kaç kişi ölür-kalır,..” soruları TV ekranlarında, haritalar önünde ,çubuklu uzmanlarca saatlerce konuşuluyor. Suriye de yaşananlar sonrası yaşanan göç dalgasının ülkemize etkisi, Avrupa ülkelerinde yarattığı panik, Ukrayna savaşının oluşturduğu nüfus hareketliliği ve ambargoların yarattığı etkiler somut gerçeklikler olarak önümüzde duruyor.

Servetlerin yabancı ülkelerde tutulmasının giderek sıkıntılı hale geldiği, ülkeler arasında bir sıkıntı çıktığında(Ukrayna-Rusya savaşı)savaşa taraf ülke vatandaşlarının varlıklarının dondurulduğunu gördük. Kamplaşma ve gruplaşmaların, batılı ülkelerdeki yabancı düşmanı akımların giderek yönetimlerdeki ağırlıklarının artması ,olası savaşların veya ani global gelişmelerin yaratabileceği kısıtlamalar(covid döneminde seyahat edilemedi)yabancı sayılanların başka ülkelerdeki varlıklarını tehlikeye sokuyor.

Vatandaşlar için giderek kendi ülkeleri en güvenli limanlar haline geliyor. Ülkeler arasında bilgi alışverişinin artması, ikili anlaşmaların yarattığı yardımlaşma, raporlama ortamı da ayrı bir kısıtlayıcı etken. Kara paraya dönük kısıtlamalar çerçevesinde getirilen düzenleme ve kontroller vergi dışı bırakılan veya bırakılmaya çalışılan kazançlar için de aynı zorlukları yaratıyor. Bütün bu gelişmeler dikkate alındığında, yakın gelecekte mukimi-vatandaşı olunan ülkeler daha cazip hale gelecek gibi duruyor.

Vergi incelemelerinde olası gelişmeler

Önümüzdeki yıl 800.000 yeni mükellef (henüz e deftere geçmemiş bilanço usulüne göre defter tutanların tamamı) şayet, Maliye fikir değiştirmezse e deftere geçiyor. Böylelikle e defter tutan mükellef sayısının 1.500.000 i bulması bekleniyor. Bu çok önemli bir mükellef sayısı ve ülkenin kayıtlı ekonomisinin çok büyük bir bölümünün sıkı kontrol altına alınabilmesi demek. Bu gelişme kayıt dışı faaliyetlerin alanının da oldukça daralması demek.

-Otomatik, mükellefin kendi beyan ve dosyadaki bilgileri ile mukayeseli, çok yıllı, sektör, bölge bilgilerinin çapraz kontrol imkanları çok gelişti.

- Çapraz kontrol konuları artıyor. Her türlü uyumsuzluk hızlı tespit edilebiliyor.

Bazı yaygın- güncel konularda olası gelişmeler

1.Google-Facebook -Amazon vb platformlardan-internet üzerinden elde edilen gelirler-giderler, faaliyetler izleniyor;

-Reklam gelirleri beyan ediliyor mu?

-Sosyal medya veya internet üzerinden elde edilen gelirlerle ilgili kolay vergileme imkanlarından yararlanmamış olanlar problem yaşayacak.

-Google, Facebook, İnstagram, X vb. platformlarda yayınlatılan reklamlarla ilgili faturalardan stopaj yapmayı unutmayın.

-Airb&b gelirleri beyan ediliyor mu?

-Platformlar üzerinden elde edilen araç kiralama vb gelirler.

-Platformlar üzerinden-aracılığı ile her türlü mal ve hizmet satışı izleniyor

-Kurye-kargo ile mal teslimleri, fatura-beyan uyumları izleniyor 2. Maliyet muhasebesi kayıtlarının kontrolü akıllı programlarla daha rahat yapılabilecek. Önceki yıllarla mukayeseli stok-satış-maliyet dengesindeki uyumsuzluklar çok hızlı kontrol edilebilecek. Bugüne kadar maliyet muhasebesi kayıtları vergi incelemeleri sırasında ayrıntılı incelemelere tabi tutulamıyordu. Bundan sonra bu iş hem otomatikleşecek hem de rutine binecek. Vergiyi planlıyoruz diye yapılan her türlü kayıt cambazlıkları-mali operasyonların ,aşama aşama bu programlar geliştikçe, çoğu zaman uzaktan tespitinin mümkün olabileceği bir evreye geldik.

3.Yurt dışından gelen (bıyıklı) faturalar (Düşük vergili ülke ve bölgelerden gelen faturalar) ve yurt dışındaki ilişkili kişi, şirket ve ilişkisiz gibi görünen ilişkili şirketlere kesilen faturalarla ilgili sorular artacak. 4.Pos cihazları KDV beyanları uyumu izleniyor. 5.Ortakların banka hesaplarındaki hareketler izleniyor kYatanlar kÇekilenler kYurt dışına gönderilenler 6.Ortakların şirkete borçları izleniyor Görünmesin diye başka hesaplara örneğin ticari alacaklara kaydetmeyin. Bir de muhasebe hilesi-hapis cezası gerektiren suçlama ile karşı karşıya kalırsınız. 7.Banka hesabında hareketlilik olan kişiler izleniyor 8.Kasa hesabındaki fazla tutarlar incelemeye sevk sebebi.