Sosyal medya ve internet üzerinden elde edilen gelirler için kolay vergileme usulü

Bu usule tabi olan mükellefler defter tutma, belge düzenleme yükümlülüğüne ve elde ettikleri gelirler KDV’ye tabi değildir. Kanunla belirlenen bir sınırı (Gelir Vergisi tarifesinin 3.dilimini) aşmayan(2024 için 3 milyon TL-her yıl bu tutar tarifedeki artışa göre artmaktadır. Geçen sene 1.900.000TL idi) gelirler için tek şart bu gelirlerin bir banka hesabında toplanmasıdır.

2021 yılında kabul edilip 2022 yılında yürürlüğe giren bir düzenleme ile Sosyal medya içerik üreticilerine uygulanan kolay vergileme imkanının kapsamı 27.12.2023 tarihinde kabul edilen bir kanunla(7491 sayılı Kanun) 2024 yılından itibaren genişletilmişti. 26 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 325 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile bu yeni düzenlemenin nasıl uygulanacağı, daha önce 318 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan açıklamalara ilaveten, çok sayıda örnekle izah ediliyor.

- Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 1/1/2022 tarihinden,

- İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 1/1/2024 tarihinden,

- İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 1/1/2024 tarihinden itibaren istisna kapsamındadır.

Sosyal medya içerik üreticileri istisna belgesi alacaklar

Bu mükelleflerin, ikametgahlarının bulunduğu vergi dairesinden “193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi” alması ve bu istisna belgesiyle bir banka hesabı açtırması gerekiyor. Mevcut bir banka hesabı da tanımlanarak bu amaçla kullanılabiliyor. Bu faaliyetler kapsamında elde edilen hasılatın tamamı zorunlu olarak açılan hesaba yatırılıyor. Bankalar da bu hesaplara yatan paraların tamamı üzerinden yüzde 15 vergi kesintisi yaparak bu kesintiyi vergi dairesine iletiyor.

Daha sonra bu hesapta bulunan paralar istenildiği gibi değerlendirilebiliyor. Bu şartların sağlanması halinde, sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştiricilerinin kazançları istisna kapsamında kabul ediliyor. İçerik üreticilerinin hasılatları üzerinden bankalar aracılığı ile ödedikleri(%15 stopaj) vergi, nihai vergi oluyor, ayrıca beyanname vermelerine gerek olmuyor. Diğer bir ifadeyle 2024 yılı için 3 milyona kadar hasılat elde edenler için, hasılatlarının banka hesabı üzerinden geçmesin dışında hiç bir şey yapmaları gerekmiyor.

Bankalarca tevkifat yapılarak vergilendirilecekler

Düzenlemeyle, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs verilmesi, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden elde edilen kazançlar da kolay vergileme usulünün kapsamına dahil edildi. Böylece, vergileme kolaylığından yararlanmak isteyen söz konusu mükelleflere de faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatların tamamını tahsil etmeleri için Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açmaları ve bankaya yatırılan hasılat tutarları üzerinden bankalarca yüzde 15 tevkifat yapılarak vergilendirilmeleri imkanı sağlanmış oldu.

3 milyon sınırı aşılırsa ne olacak?

Kazançları gelir vergisi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alan tutarı (2024 yılı için 3 milyon lira) aşanların beyanname vermesi ve tarifeye göre vergi ödemeleri gerekiyor.Başka kazanç ve iratların bulunması istisnadan yararlanmaya engel olmadığı gibi,3 milyonluk haddin hesabında da başka gelirler dikkate alınmayacak.

Beyanname verenler, belgeli giderlerini de indirerek safi kazançları üzerinden vergiyi hesaplayabiliyor. Bankalar tarafından hasılatları üzerinden yapılan yüzde 15’lik kesintiyi de mahsup edebiliyor. Bu kapsamda, sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştiricileri fatura düzenleme veya defter tutma ve limitin aşılmaması durumunda beyanname verme gibi yükümlülüklere tabi olmadan, basit yöntemle tevkif suretiyle vergilendirilmiş oluyor. Beyanname verme gerekip gerekmediği her yıl için ayrı ayrı değerlendiriliyor.

Herhangi bir yıl limit aşılsa dahi ,defter tutma,belge düzenleme,kdv yükümlülüğünün olmaması büyük bir imkan. Limitin aşıldığı yılda sizden beklenen sadece yıllık beyanda bulunmanız olacak.Yıl içinde bankaların kestiği vergiyi de yıllık verginizden düşebileceksiniz. Bu fırsatı 2024 te kaçıranlara pişmanlıkla beyan imkanı tanınması gönüllü uyum için iyi olabilir. Diğer tüm mükellflere tavsiyem: “2025 başından itibaren bu imkanı kaçırmayın”.