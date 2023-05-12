Seçime son düzlükte yatırımcı fon tercihleri

Yurt içi piyasaların ana gündemi uzun zamandır seçim ve seçim sonrasında oluşacak ekonomi politikası oldu. Beklenen seçim artık bu haftasonu ve belirsizliğin kalkması herkesin beklentisi. Seçim öncesinde piyasalarda ciddi bir hareketlilik gözlemliyoruz, özellikle seçim sonrası için pozisyon alma motivasyonu bazı varlıklara yönelimi hızlandırdı.

Örneğin, uzun zamandır düşen Borsa İstanbul’da, son hafta bankalar liderliğinde alımları dikkat çekiyor. Kur tarafında kademeli artış devam ediyor, döviz tarafında talep canlı. Yatırım fonları önemli büyüklüklere ulaştı, piyasadaki yönelimi fonlar üzerinden de okumak mümkün.

Son 1 ayı baz alarak yatırımcı adedi artan ve para girişi olan fonlar analiz ettiğimizde belli fon türlerinde odaklanmayı net görebiliyoruz. Yatırımcı adetlerindeki rakamsal artışları değerlendirdiğimizde, üç önemli tema ortaya çıkıyor. Öncelikle kritik seçim öncesi likitte kalmak isteyen yatırımcıların ağırlıklı aynı gün nakde dönebilen para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında yoğunlaştıklarını görüyoruz.

Bunun dışında daha riskli fonlarda ise iki tema ön planda. Birincisi döviz/eurobond içerikli serbest döviz fonları, diğeri de başta altın olmak üzere kıymetli maden içerikli fonlar. Döviz fonlardaki talep özellikle seçim öncesinde portföyünde döviz ağırlığını artırmak isteyen yatırımcılar kaynaklı. Fon bazında detay incelediğimizde, içeriğinde döviz mevduat/ters repo ve katılım döviz hesabı içeren serbest döviz fonlarda son dönemde yatırımcı adedi ve para girişi tarafında artış var.

Döviz veya TL bazlı girişin mümkün olduğu bu fonlarda, döviz bazlı giriş yapan yatırımcılar döviz mevduatı üzeri getiriyi hedeflerken, TL bazlı giriş yapan yatırımcılar ise döviz alım/satımındaki fiyat makasına takılmadan görece daha az riskle döviz (USD/EUR) yatırımı hedefliyor. Altın ve gümüş fonlarındaki son dönem getiri, Fed tarafında faiz artış sürecinde veri odaklı bekle-gör politikasına geçiş ve bunun ons altına/gümüşe pozitif etkisi sonucu oluştu.

Bu hafta gelen ABD enflasyon verisinin düşüş trendini teyit etmesi, altın/gümüş tarafı için olumlu. Kıymetli maden fonlarına yatırımcı talebi ise hem getiri hem de altının hesaptan ve fiziki alımına göre daha avantajlı olması kaynaklı. Hisse senedi fonları ve yabancı fonlar tarafında da pozisyon alan yatırımcı kitlesini belli fonlar özelinde görüyoruz ama altın ve döviz fonlar tarafındaki kadar belirgin değil.

Burada yatırımcı adet artışı ve para girişi olan fon temaları Avrupa, Amerika endeksleri, sağlık, teknoloji ve petrol olarak karşımıza çıkıyor. Dilerim seçim sürecini güzel bir şekilde tamamlayıp, yurt içi tasarruf, yabancı yatırımcıların arttığı ve sermaye piyasaların derinleştiği bir dönemle yolumuza devam ederiz.