Stopaj istisnası ile yurt dışı temalara yatırım
Yılı kapatırken, fonlarda geçen hafta işlediğimiz stopaj istisnasına ilişkin güzel haber Resmi Gazete 28.12.2023 sayısında duyuruldu. Belirli fon türlerini kapsayan ve 31.12.2023 tarihinde sona erecek olan stopaj istisnasının, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30.04.2024’e uzatıldığını görüyoruz. Sermaye piyasasının tabana yayılması ve yeni piyasaya giren yatırımcıların fonlara yönelmesi için çok doğru bir karar olduğunu belirtelim.
Önceki yazıda stopaj istisnasının detayına değinmiştim, o nedenle bu yazıda tekrarlamayacağım. Bu yazıda stopaj istisnasına tabi olarak özellikle yurtdışı varlık içeren hangi temalara yatırım yapılabileceğinden bahsedeceğim.
Yurt dışı temalara ve varlıklara fonlar üzerinden yatırım yaparken yatırımcıların en önemli soru işareti, içindeki hisse/yatırım fonu/varlık artmadan sadece kurdaki artış nedeniyle kazanç elde edildiğinde %10 stopaj ödemek. Ağırlıklı olarak yurtdışı temalara yatırım yapan ve ünvanında döviz/yabancı ifadesi geçmeyen fon sepeti fonları 30.04.2024’e kadar alımlarda stopaj istisnasına tabi olduğundan (yani stopaj %0), bu soru işaretini ortadan kaldırıyor.
İstisnaya tabi şekilde yurtdışı varlık içeren fonlara yatırımda öne çıkan temalar; teknoloji, kıymetli madenler ve emtia, ESG ve sürdürülebilirlik, temiz enerji, tarım ve gelişmekte olan ülkeler olarak sayılabilir. Katılım esaslı olarak da teknoloji, sürdürülebilirlik ve kıymetli madenler temalarına yatırım yine fonlar aracılığıyla mümkün. Bir de tabi bu temaları kendi içerisinde sepet mantığında oluşturan ve dönem dönem güncelleyen fonlar da karşımıza çıkıyor.
Önümüzdeki senenin öne çıkabilecek temalarından olan teknolojide biri katılım esaslı olmak üzere üç yurt dışı varlık ağırlıklı fonun stopaj istisnasına tabi olduğunu görüyoruz. Yeni kurulan Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu (CPU), QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu (OJT) ve Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu (IUH)’yi bu tema için saymak mümkün. Bu fonların ortak özelliği, yerli/yabancı teknoloji şirketlerine hisse senedi/yatırım fonu veya borsa yatırım fonu üzerinden yatırım sağlayarak, yatırımcılarına bu temadaki olası kazançlardan faydalanma imkanı sunması olarak nitelendirilebilir.
Kıymetli madenler ve emtia tarafında 10’un üzerinde alternatif mevcut. Burada sadece gümüşe yatırım yapan ve istisnaya tabi olan fonların yanında, kıymetli madenler (altın/gümüş/platin/paladyum) içerikli fonlara da rastlıyoruz. Bunlara ek olarak endüstriyel metaller, tarım emtia ve petrole de tek fon üzerinden yatırım sağlayan ve stopaj istisnasına tabi Azimut Portföy, Ziraat Portföy ve QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu yatırımcılar için alternatif sunuyor.
ESG/Sürdürülebilirlik ve temiz enerji temasında da alternatiflerin çok olduğunu söyleyebiliriz. ESG ve Sürdürülebilirlik tarafındaki fonlar çevreye, topluma ve kurumsal yönetime önem veren yerli ve yabancı şirketlere yatırım sağlıyor. Bu tema özellikle uzun vade için değerli ve stopaj istisnasına tabi olması da uzun vadeli olarak birikim yapılmasına katkı sağlıyor. Bu temada katılım esaslı olarak da Kuveyt Türk Portföy’ün Sürdürülebilirlik Katılım Fonu mevcut. Tema içinde ayrışan diğer fonlar arasında tarım ve sürdürülebilirlik esaslı şirketlere yatırım sağlayan Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu, temiz enerji ve özellikle su temasına yatırım sağlayan QNB Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu ile pil teknolojilerine ve enerjiye yatırım sağlayan Rota Portföy’ün PIL kodlu fonunu sayabiliriz.
Son olarak gelişmekte olan ülkelere stopaj istisnasına tabi yatırım için de fonları değerlendirmek mümkün. Burada da içeriğinde yerli hisseler yanında Hindistan, Brezilya, Meksika, Güney Kore gibi ülke hisselerini/borsa yatırım fonlarını içeren Trive Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu’nu belirtebiliriz.
Yatırım yaparken hem varlık bazında hem de yatırım yapılan tema bazında çeşitlendirmenin önemine hep vurgu yapıyorum. Görüleceği üzere, yerli varlıklar yanında yurt dışına da fonlar üzerinden yatırım için fazlaca alternatif mevcut. Stopaj istisnasına tabi olan fonlara 30.04.2024’e kadar yatırım yaparak hem vergi avantajı hem de çeşitlendirme sağlamak mümkün olacaktır.
Herkese mutluluk, sağlık ve huzur dolu bol kazançlı bir 2024 yılı diliyorum.