Sürekli krizde iş yapma sanatı: Dayanıklılık

Kriz yönetimi artık yanlış bir çerçeve. Çünkü yönetilecek ayrı bir kriz yok; kriz, artık ze­minin kendisi.

Ekonomistler ve stra­tejistler bu döneme “per­macrisis” (kalıcı kriz) di­yor. Jeopolitik gerilim, iklim şokları, finansal dalgalanma ve teknolo­jik kırılma; bunlar sıra sı­ra gelmiyor, üst üste yığılıyor. Tek bir kriz değil, iç içe geç­miş “polycrisis” (çoklu kriz) dönemi yaşıyoruz. Bu ortam­da “kriz geçer, normalleşiriz” beklentisi, en pahalı yönetim yanılgısına dönüştü.

McKinsey araştırması, güçlü dayanıklılık çerçevesine sahip şirketlerin krizden 2,5 kat daha hızlı toparlandığını ortaya ko­yuyor. Yine BCG verilerine gö­re dayanıklı şirketler rakipleri­ne kıyasla yıllık % 3-5 daha faz­la büyüyor; sıradan koşullarda değil, tam da sarsıntı dönemle­rinde. Dayanıklılık artık sa­vunma refleksi değil; büyüme stratejisi.

Peki, ne değişti?

Eski model şuydu: Kriz gelir, acil masası kurulur, hasarı en aza indirirsin.

Yeni gerçeklik farklı: Sar­sıntı, rutinin kendisi. Bu yüzden dayanıklılık, kriz anında devre­ye alınan bir plan değil; kuru­mun DNA’sına işlemiş bir kapa­site olmak zorunda.

Deloitte araştırmasına göre küresel CEO’ların % 71’i teda­rik zincirlerini çeşitlendirme­yi, % 79’u coğrafi konumlanma­larını yeniden yapılandırmayı planlıyor. “Just-in-time” (tam zamanında üretim) modeli ye­rini “just-in-case” (olası duru­ma hazır olma) mantığına bıra­kıyor. Tek kaynak, tek pazar, tek senaryo; bunların hepsi 2026 dünyasında birer kırılganlık noktası.

Üç eksen öne çıkıyor:

1 Operasyonel esneklik. Te­darik zinciri çeşitliliği artık maliyet meselesi değil, varoluş meselesi. Küresel ölçekte yerel­leşme paradoksu: Hem dünya­ya bağlı kal hem kendi ayakların üzerinde dur.

2 Finansal bağışıklık. 2024- 2025 döneminde bir gecede değişen tarife rejimleri, önceki istikrarlı dönemin verisiyle eği­tilmiş yapay zekâ sistemlerini bile yanılttı. Aslında hala nakit akışı yönetimi ve öz kaynak verimliliği, yüksek faiz orta­mında şirketin antikoru işle­vi görüyor.

3 Kültürel adaptasyon. Delo­itte’un 2024 İnsan Sermaye­si Trendleri raporuna göre daya­nıklılık kültürü benimseyen şir­ketler % 25 daha yüksek çalışan verimliliği elde ediyor. Hiyerar­şik ve ağır yapılar, kriz anın­da ilk kırılanlar oluyor. Karar yetkisinin tabana yayıldığı mo­deller ise hayatta kalıyor.

Yapay zekâ bu denklemde nerede duruyor?

Tehdit ya da kalkan soru­su artık yanlış. Doğru soru şu: Yapay zekâyı geriye dönük ra­porlama için mi kullanıyorsu­nuz, yoksa bir sonraki şoku ön­görmek için mi? Küresel CEO’ların % 90’ı artık ya­pay zekâ tabanlı dayanıklı­lık çözümlerine yöneliyor. Öngörü kapasitesi olma­yan şirket, karanlıkta araba kullanıyor durumuna dü­şüyor.

Türkiye özelinde tablo daha da zorlu. Kur oynak­lığı, enerji maliyeti baskı­sı, bölgesel jeopolitik geri­lim ve hızlanan dijital dönüşüm; hepsi aynı anda masada. Türk şirketlerinin büyük çoğunluğu hâlâ reaktif modda: Kriz gelin­ce toplanıyorlar. Oysa dayanık­lılık, fırtına öncesi inşa edilen yapıda gizli.

Denizcilik bilgeliği burada yol gösterici, esinlenilmeli “Gemi­yi yüzdüren rüzgarın şiddeti de­ğil, kaptanın yelkeni hangi açıda tuttuğunu önceden bilmesi”.

Sonuç olarak somut önerim: ne ölçekte olursanız olun, da­yanıklılık komitesi kurun, kriz senaryolarını yılda en az iki kez masaya yatırın ve her stratejik kararın önüne şu soruyu koyun “Bu model bir sonraki şokta ne kadar tutar?” Çünkü tekil kriz yönetimi dönemi bitti. Artık sorgulanması gerekenler:

* Krizle birlikte yaşamayı sis­teminize ne kadar işlediniz?

* Bunları yaparken yapay zekâyla insan, finans ve öz kay­naklarınızı nasıl uyumlandırdı­nız?

* Ne yaparak ve neden bunla­rı birbirini destekler hale getir­diniz ve getireceksiniz?

* İşinizi en ufak hücrelerine kadar yeniden gözden geçirdi­niz mi ve

* Bunu sürekli yapmanız ge­rektiğini içinize sindirdiniz mi?

Bunlara evet diyorsanız ba­şarı sizin. Cevabınız hayırsa, yazıyı baştan okuyun veya so­nuçlarına katlanın.