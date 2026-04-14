Sürekli krizde iş yapma sanatı: Dayanıklılık
Kriz yönetimi artık yanlış bir çerçeve. Çünkü yönetilecek ayrı bir kriz yok; kriz, artık zeminin kendisi.
Ekonomistler ve stratejistler bu döneme “permacrisis” (kalıcı kriz) diyor. Jeopolitik gerilim, iklim şokları, finansal dalgalanma ve teknolojik kırılma; bunlar sıra sıra gelmiyor, üst üste yığılıyor. Tek bir kriz değil, iç içe geçmiş “polycrisis” (çoklu kriz) dönemi yaşıyoruz. Bu ortamda “kriz geçer, normalleşiriz” beklentisi, en pahalı yönetim yanılgısına dönüştü.
McKinsey araştırması, güçlü dayanıklılık çerçevesine sahip şirketlerin krizden 2,5 kat daha hızlı toparlandığını ortaya koyuyor. Yine BCG verilerine göre dayanıklı şirketler rakiplerine kıyasla yıllık % 3-5 daha fazla büyüyor; sıradan koşullarda değil, tam da sarsıntı dönemlerinde. Dayanıklılık artık savunma refleksi değil; büyüme stratejisi.
Peki, ne değişti?
Eski model şuydu: Kriz gelir, acil masası kurulur, hasarı en aza indirirsin.
Yeni gerçeklik farklı: Sarsıntı, rutinin kendisi. Bu yüzden dayanıklılık, kriz anında devreye alınan bir plan değil; kurumun DNA’sına işlemiş bir kapasite olmak zorunda.
Deloitte araştırmasına göre küresel CEO’ların % 71’i tedarik zincirlerini çeşitlendirmeyi, % 79’u coğrafi konumlanmalarını yeniden yapılandırmayı planlıyor. “Just-in-time” (tam zamanında üretim) modeli yerini “just-in-case” (olası duruma hazır olma) mantığına bırakıyor. Tek kaynak, tek pazar, tek senaryo; bunların hepsi 2026 dünyasında birer kırılganlık noktası.
Üç eksen öne çıkıyor:
1 Operasyonel esneklik. Tedarik zinciri çeşitliliği artık maliyet meselesi değil, varoluş meselesi. Küresel ölçekte yerelleşme paradoksu: Hem dünyaya bağlı kal hem kendi ayakların üzerinde dur.
2 Finansal bağışıklık. 2024- 2025 döneminde bir gecede değişen tarife rejimleri, önceki istikrarlı dönemin verisiyle eğitilmiş yapay zekâ sistemlerini bile yanılttı. Aslında hala nakit akışı yönetimi ve öz kaynak verimliliği, yüksek faiz ortamında şirketin antikoru işlevi görüyor.
3 Kültürel adaptasyon. Deloitte’un 2024 İnsan Sermayesi Trendleri raporuna göre dayanıklılık kültürü benimseyen şirketler % 25 daha yüksek çalışan verimliliği elde ediyor. Hiyerarşik ve ağır yapılar, kriz anında ilk kırılanlar oluyor. Karar yetkisinin tabana yayıldığı modeller ise hayatta kalıyor.
Yapay zekâ bu denklemde nerede duruyor?
Tehdit ya da kalkan sorusu artık yanlış. Doğru soru şu: Yapay zekâyı geriye dönük raporlama için mi kullanıyorsunuz, yoksa bir sonraki şoku öngörmek için mi? Küresel CEO’ların % 90’ı artık yapay zekâ tabanlı dayanıklılık çözümlerine yöneliyor. Öngörü kapasitesi olmayan şirket, karanlıkta araba kullanıyor durumuna düşüyor.
Türkiye özelinde tablo daha da zorlu. Kur oynaklığı, enerji maliyeti baskısı, bölgesel jeopolitik gerilim ve hızlanan dijital dönüşüm; hepsi aynı anda masada. Türk şirketlerinin büyük çoğunluğu hâlâ reaktif modda: Kriz gelince toplanıyorlar. Oysa dayanıklılık, fırtına öncesi inşa edilen yapıda gizli.
Denizcilik bilgeliği burada yol gösterici, esinlenilmeli “Gemiyi yüzdüren rüzgarın şiddeti değil, kaptanın yelkeni hangi açıda tuttuğunu önceden bilmesi”.
Sonuç olarak somut önerim: ne ölçekte olursanız olun, dayanıklılık komitesi kurun, kriz senaryolarını yılda en az iki kez masaya yatırın ve her stratejik kararın önüne şu soruyu koyun “Bu model bir sonraki şokta ne kadar tutar?” Çünkü tekil kriz yönetimi dönemi bitti. Artık sorgulanması gerekenler:
* Krizle birlikte yaşamayı sisteminize ne kadar işlediniz?
* Bunları yaparken yapay zekâyla insan, finans ve öz kaynaklarınızı nasıl uyumlandırdınız?
* Ne yaparak ve neden bunları birbirini destekler hale getirdiniz ve getireceksiniz?
* İşinizi en ufak hücrelerine kadar yeniden gözden geçirdiniz mi ve
* Bunu sürekli yapmanız gerektiğini içinize sindirdiniz mi?
Bunlara evet diyorsanız başarı sizin. Cevabınız hayırsa, yazıyı baştan okuyun veya sonuçlarına katlanın.
