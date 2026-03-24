YZ’nın hedefindeki profil: En eğitimli, en iyi maaşlı olanlar!

Yapay zeka kimin işini ala­cak? Gerçekler, beklentile­rin tam tersi.

Anthropic’in (Claude yapay zekasının üreticisi Amerikan şirketi) 5 Mart 2026’da yayım­ladığı “Yapay Zekanın İş Pi­yasasına Etkileri: Yeni Bir Öl­çüm ve Erken Kanıtlar” (Labor Market Impacts of AI: A New Measure and Early Evidence) başlıklı raporu, 800 mesleği tek tek inceledi.

Bulgular çok keskin. Rapo­run tamamı ama özellikle için­deki “Radar Grafiği” tüm dün­ya medyasında viral oldu. Tek tek okuyup, önemli bulguları ve noktaları sizler için özetleme­ye çalıştım. Somut önerilerimi de ekledim. Dikkate almanızı ve T-İnsan’laşmak için harekete geçmenizi tavsiye ederim.

Sonuçlar herkesi ters köşeye düşürdü…

Bugüne kadar iş kaybı riski­nin düşük nitelikli, düşük ücret­li beyaz yakaları çok hızlı vura­cağı düşünülüyordu. Oysa rapor ortaya koydu: asıl tehlike bilgisa­yar ve matematik gibi alanlarda. Buralarda teorik olarak işlerin %94’ünü yapay zeka üstlenebilir. Peki gerçekte? Yalnızca %33. Hu­kuk, yönetim, finans kategorile­rinde de tablo aynı.

Rapora eklenen radar grafiği bu makası çarpıcı biçimde gör­selleştiriyor: teorik kapasite (mavi alan) büyük bir kanat gibi açılıyor; ancak gerçek kullanım (kırmızı alan) merkezde küçük bir kıvılcım olarak kalı­yor.

Bu uçurum iyi haber gibi görünebilir ama de­ğil. Asıl söylediği; büyük bir fırtına geliyor sade­ce henüz vurmuyor…

En çok etkilenen meslekler şaşırtıyor:

Bilgisayar program­cılarının görevlerinin %74,5’i şu an yapay zeka tarafından karşıla­nıyor. Müşteri hizmetleri temsil­cilerinde bu oran %70,1; veri gi­riş operatörlerinde %67,1; tıbbi kayıt uzmanlarında %66,7; piya­sa araştırmacılarında %64,8; fi­nansal ve yatırım analistlerinde %57,2.

Daha da çarpıcı olan, bu mes­leklerdeki çalışanların profili. En fazla etkilenen kesim; daha yaşlı, daha eğitimli, saatte orta­lama 10,45 dolar daha fazla ka­zanan ve büyük çoğunluğu kadın olan beyaz yakalılar.

Dikkat: Lisansüstü diploma sahipleri, düşük maruziyet gru­buna kıyasla bu yüksek risk di­liminde neredeyse dört kat fazla temsil ediliyor.

Aşçılar, tamirciler, barmenler, cankurtaranlar? Neredeyse sıfır risk. Yapay zeka kol işçisini değil, beyin işçisini hedef alıyor.

Şimdilik işsizlik artmıyor. Ama tik tok tik tok, saat işli­yor... Gerçeklerle yüzleşme vakti yaklaşıyor…

Rapor, 2022’den bu yana en çok etkilenen mesleklerde sis­tematik bir işsizlik artışı sap­tamadı. Bu iyi haber. Kötü haber ise şu: 22-25 yaş arası gençlerin bu alanlara işe alınma hızı, Chat­GPT’nin piyasaya çıkmasından bu yana %14 düştü.

ABD Çalışma İstatistikleri Bü­rosu’nun (BLS — Bureau of Labor Statistics) 2034 projeksiyonları da aynı tabloyu doğruluyor: yapay zeka maruziyeti her 10 puan arttı­ğında, o meslekteki istihdam bü­yümesi 0,6 puan geriliyor.

Kısacası, gençler kapıda yığı­lıyor; içeridekiler henüz yerin­de oturuyor. Asıl tehlike de tam burada: bu sessizlik, ‘benim işi­me dokunmaz’ yanılgısını besli­yor — ve bu yanılgı bugün en bü­yük risk.

Korkutmak kolay. “Ne yapmalısın?” sorusunu yanıtlamak asıl iş. Önerilerim:

Eğer 18-30 yaşındaysanız: Kariyer seçiminizi bugünün ma­aşına, jenerik tavsiyelerine göre değil, AI maruziyet oranına gö­re yapın. %60 üzeri maruziyeti olan alanlarda derinleşiyorsanız, T-İnsan modelinin dikey kolunu — yani derinlemesine beceri ge­liştireceğiniz konuyu, sorunu, işi — yeniden düşünün, belirleyin ve orada çok ama çok öğrenip çalışın. Yapay zekayla, T-Agent’larla (ya­pay zeka tabanlı otonom iş ajan­ları) o işi nasıl daha iyi yapabile­ceğinize odaklanın. Asıl yatırımı şuraya yapın: karar alma, etik mu­hakeme, T-İnsan ve T-Agent’lar­dan oluşan takım yönetimi — bun­lar yapay zekanın bugün ve yakın vadede giremediği alanlardır. Ya­zılım bilmek, bir iş yapmak artık avantaj değil. Yapay zekayı ger­çekten iyi bilmek, içselleştirmek, yönlendirmek, çıktısını sorgula­mak ve sonucu sahiplenmek — iş­te piyasanın ödeyeceği beceri bu.

Eğer 30-50 yaşında, orta ka­riyer profesyoneliyseniz: As­lında yukarıdaki öneriler aynen sizin için de geçerli; çünkü siz de kariyerinizde nerdeyse sıfırlana­cak ve o gençler gibi kendinize iş yaratmak noktasında olacaksı­nız. Rolünüzün yüzde yüzünü sa­vunmaya çalışmayın. Değişim ve dönüşüme açok olun. Mevcut işi­nizin % kaçı gerçekten karar, yo­rum ve sorumluluk gerektiriyor — bunu bulun. Oraya odaklanın, orada görünür olun. “AI araçları­nı öğrendim” yetmez; “AI’ın ya­pamayacağı sonucu ben üretiyo­rum” diyebilmek gerekiyor. T-İn­san modelindeki dikeyinizi iyi belirleyip burada becerinizi da­ha da derinleştirin, yatay kolda yayılın, bilinirliğinizi artırın. Bir alanda derin, ama T-İnsan ve T-A­gent boyutunda geniş olun. Yeni networking yalnızca insanlarla değil, T-Agent’larla da işinize ya­rayan bağlantılar kurmalı.

Eğer lider veya işverenseniz: Ekibinize “AI kullanmayı öğre­nin” demek en ucuz ve en işe ya­ramaz tavsiye. Asıl yapmanız ve belirlemeniz gereken: hangi rolü AI ile yeniden tasarlıyorum, han­gi rolü tamamen insana bırakıyo­rum, hangisini kaldırıyorum? Bu soruyu sormayan liderler, iki yıl sonra hem bütçe hem yetenek kri­zini aynı anda yaşayacak. Bugün yapılacak iş: rol bazlı maruziyet analizi, ardından işe alım kriter­lerini görevden yargıya çevirmek. Şunu da unutmayın: araştırmaya göre en çok etkilenen çalışanları­nız muhtemelen en iyi kazanan, en eğitimli ve büyük çoğunluğu kadın olanlar. Dönüşüm planı­nız bu gerçeği görmezden gelirse hem yetenek kaybedersiniz hem de ciddi bir eşitlik sorunuyla yüz­leşirsiniz.

Sonuç: Bilgi vermek, almak, yo­rumlamak ya da korku yaratmak yetmez. Dönüşüm bir model isti­yor — T-İnsan bunun için var. Mo­deli alın ve kullanın. Saat işliyor.

Yaklaşan fırtına, yeni bir “Bü­yük Durgunluk” (Great Recessi­on) döneminin beyaz yaka versi­yonu olabilir. Hazırlanmayanlar için geç kalınmış olacak.

Kaynak: Anthropic, “Labor Market Impacts of AI,” 5 Mart 2026