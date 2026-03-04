Veri merkezleri bombalanırsa, dijital Hürmüz Boğazı çöker mi?
28 Şubat 2026’da “Epic Fury” (Epik Öfke) ve “Roaring Lion” (Kükreyen Aslan) operasyonları ile başlayan ABD-İsrail-İran çatışması, harp tarihinde yapay zekanın kumanda merkezlerinde ilk kez ve yoğun biçimde birincil rollerde kullanıldığı savaş olma özelliği ile anılacak.
Sahada OpenAI, xAI ve Palantir gibi ABD merkezli devlerin askeri entegrasyonları zaten bilinmekle birlikte, bu operasyonun karar destek süreçlerinde (ABD yönetiminin kısıtlama kararlarına rağmen) etik bariyerleri esnetilmiş bir Anthropic (Claude) varyantının “ön planda” kullanılması, askeri yapay zeka liginde yeni bir sayfa açtı. Buna karşılık, taraflar asla resmi açıklama yapmasa ve İran’ı destekliyor musunuz sorularına jenerik yanıtlar verse de İran da muhtemelen Çin’in SenseTime ve Rusya’nın Sber tabanlı algoritmik desteğini arkasına alarak bir “karşı-yapay zeka kalkanı veya saldırı platformu” oluşturmaya çalışıyor.
Artık veri merkezleri de stratejik ve birincil hedef!
Şurası kesin; artık taraflar klasik savaşların ilk hedefi olan askeri üsler ve limanların yanı sıra, nükleer tesisler ve mühimmat depolarıyla aynı stratejik ağırlıkta veri merkezlerini de hedef alıyor. Bu durum, askeri sistemlerin teknolojiyle kurduğu o kaçınılmaz “simbiyotik bağımlılığın” doğal sonucu. Hiç kuşku yok ki bugün veri merkezleri, modern ekonominin ve savunmanın Dijital Tıkanma Noktaları (Chokepoint’leri) haline gelmiştir. Hürmüz Boğazı’nın mayınlanması, Panama Kanalı’nın tıkanması veya Malakka Boğazı’nın kapanması nasıl petrol, ticaret, enerji ve gıda akışını durdurup dünyayı kaosa sokarsa; veri merkezlerinin vurulması da “verinin akışkanlığını” bitirerek medeniyeti anında felç etme riski doğurur.
Nitekim İran, 1 Mart 2026’da tarihte ilk kez bir ticari bulut altyapısını “eşdeğer stratejik hedef” olarak gördü ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Amazon (AWS) mec1-az2 Availability Zone veri merkezini füze ve dronlarla vurdu. Ortalığı sarsan “veri merkezinde yangın ve güç kesintisi” haberleri, dijital dünyanın fiziksel güvenliğinin ne kadar kırılgan olduğunu ve artık teknoloji merkezlerinin de nükleer tesislerle aynı hedef listesinde yer aldığını dünyaya acı bir biçimde kanıtladı.
Veri merkezleri hedefte; çünkü vurulduklarında ordular sadece “kör” kalmıyor, aynı zamanda “beyin ölümü” gerçekleşmiş birer deve dönüşüyor. Gelişmiş komuta kontrol ağları, milyonlarca veriyi saniyeler içinde işleyerek hedef belirleme süresini dakikalardan anlık tepkilere indiriyor. Benzer şekilde, savaş sahasındaki otonom İHA ve sürü dronlar da bulut bağlantısı ile çalışabiliyor. Bu bağ kesildiğinde, o teknoloji harikaları tıpkı kurşun yemiş askerler gibi çöküyor, “akılsız” mühimmatlara dönüşüyorlar. Yani veri merkezi, otonom bir tankın sadece yakıtı değil, iradesi konumunda.
Milli güvenlik ve toplumsal kaos: “Dijital karartma”
Veri merkezlerinin fiziksel imhası (Kinetic Strike), siber saldırılardan daha kalıcı ve yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Bankacılık sistemleri, lojistik ağları ve e-devlet hizmetleri durduğunda halk “analog” bir orta çağa dönme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Gıda ve su dağıtımının bile bulut tabanlı algoritmalarla yönetildiği bir dünyada, sunucu raflarının yanması da lojistik sorunlardan dolayı market raflarının boşalması da açlık, salgın hastalık, toplumsal cinnet ve kaos demektir.
Risk haritası ve yeni jeopolitik
Dünyada veri trafiğinin düğümlendiği;
-Virginia (ABD) ve Dublin (İrlanda) (Kuzey Atlantik trafiği),
-Singapur ve Hong Kong/ Guangdong (Çin) (Asya-Pasifik aksı),
-Mumbai ve Chennai (Hindistan) (Güney Asya bilişim gücü),
-Basra Körfezi (BAE/Suudi Arabistan) (Dijital İpek Yolu)
şu an dünyanın en kırılgan dijital tıkanma noktaları.
Hürmüz Boğazı’ndaki bir tankerin batırılması küresel enflasyonu tetiklerken; Virginia, Hong Kong veya Dubai’deki bir “Hyperscale” veri merkezinin vurulması, küresel tedarik zincirini ve finansal piyasaları anında buharlaştırabilir.
O yüzden, veri egemenliğini sağlayamayan ve dijital altyapısını dağıtık mimariyle zırhlandıramayan milletler için gelecek; “bulutlu” değil, karanlık demek çok da yanlış olmaz…
