Veri merkezleri bombalanırsa, dijital Hürmüz Boğazı çöker mi?

28 Şubat 2026’da “Epic Fury” (Epik Öfke) ve “Roa­ring Lion” (Kükreyen Aslan) operasyonları ile başlayan ABD-İs­rail-İran çatışma­sı, harp tarihinde ya­pay zekanın kumanda merkezlerinde ilk kez ve yoğun biçimde bi­rincil rollerde kullanıldığı sa­vaş olma özelliği ile anılacak.

Sahada OpenAI, xAI ve Palan­tir gibi ABD merkezli devlerin as­keri entegrasyonları zaten bilin­mekle birlikte, bu operasyonun karar destek süreçlerinde (ABD yönetiminin kısıtlama kararları­na rağmen) etik bariyerleri esne­tilmiş bir Anthropic (Claude) varyantının “ön planda” kullanıl­ması, askeri yapay zeka liginde yeni bir sayfa açtı. Buna karşılık, taraflar asla resmi açıklama yap­masa ve İran’ı destekliyor mu­sunuz sorularına jenerik yanıt­lar verse de İran da muhtemelen Çin’in SenseTime ve Rusya’nın Sber tabanlı algoritmik desteğini arkasına alarak bir “karşı-yapay zeka kalkanı veya saldırı plat­formu” oluşturmaya çalışıyor.

Artık veri merkezleri de stratejik ve birincil hedef!

Şurası kesin; artık taraflar kla­sik savaşların ilk hedefi olan as­keri üsler ve limanların yanı sı­ra, nükleer tesisler ve mühimmat depolarıyla aynı stratejik ağırlık­ta veri merkezlerini de hedef alı­yor. Bu durum, askeri sistemlerin teknolojiyle kurduğu o kaçınılmaz “simbiyotik bağımlılığın” do­ğal sonucu. Hiç kuşku yok ki bu­gün veri merkezleri, modern eko­nominin ve savunmanın Dijital Tıkanma Noktaları (Chokepo­int’leri) haline gelmiştir. Hür­müz Boğazı’nın mayınlanması, Panama Kanalı’nın tıkanması veya Malakka Boğazı’nın kapan­ması nasıl petrol, ticaret, enerji ve gıda akışını durdurup dünyayı kaosa sokarsa; veri merkezleri­nin vurulması da “verinin akış­kanlığını” bitirerek medeniyeti anında felç etme riski doğurur.

Nitekim İran, 1 Mart 2026’da tarihte ilk kez bir ticari bulut alt­yapısını “eşdeğer stratejik hedef” olarak gördü ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Ama­zon (AWS) mec1-az2 Availabi­lity Zone veri merkezini füze ve dronlarla vurdu. Ortalığı sarsan “veri merkezinde yangın ve güç kesintisi” haberleri, dijital dün­yanın fiziksel güvenliğinin ne kadar kırılgan olduğunu ve ar­tık teknoloji merkezlerinin de nükleer tesislerle aynı hedef listesinde yer aldığını dünyaya acı bir biçimde kanıtladı.

Veri merkezleri hedefte; çünkü vurulduklarında ordu­lar sadece “kör” kalmıyor, ay­nı zamanda “beyin ölümü” gerçekleşmiş birer deve dönü­şüyor. Gelişmiş komuta kontrol ağları, milyonlarca veriyi sani­yeler içinde işleyerek hedef be­lirleme süresini dakikalardan anlık tepkilere indiriyor. Benzer şekilde, savaş sahasındaki oto­nom İHA ve sürü dronlar da bu­lut bağlantısı ile çalışabiliyor. Bu bağ kesildiğinde, o teknoloji ha­rikaları tıpkı kurşun yemiş as­kerler gibi çöküyor, “akılsız” mü­himmatlara dönüşüyorlar. Yani veri merkezi, otonom bir tan­kın sadece yakıtı değil, iradesi konumunda.

Milli güvenlik ve toplumsal kaos: “Dijital karartma”

Veri merkezlerinin fiziksel im­hası (Kinetic Strike), siber sal­dırılardan daha kalıcı ve yıkı­cı sonuçlar doğuruyor. Bankacı­lık sistemleri, lojistik ağları ve e-devlet hizmetleri durduğunda halk “analog” bir orta çağa dön­me riskiyle karşı karşıya kalıyor. Gıda ve su dağıtımının bile bulut tabanlı algoritmalarla yönetildi­ği bir dünyada, sunucu raflarının yanması da lojistik sorunlardan dolayı market raflarının boşal­ması da açlık, salgın hastalık, top­lumsal cinnet ve kaos demektir.

Risk haritası ve yeni jeopolitik

Dünyada veri trafiğinin dü­ğümlendiği;

-Virginia (ABD) ve Dublin (İrlanda) (Kuzey Atlantik trafi­ği),

-Singapur ve Hong Kong/ Guangdong (Çin) (Asya-Pasifik aksı),

-Mumbai ve Chennai (Hin­distan) (Güney Asya bilişim gü­cü),

-Basra Körfezi (BAE/Suu­di Arabistan) (Dijital İpek Yolu)

şu an dünyanın en kırılgan diji­tal tıkanma noktaları.

Hürmüz Boğazı’ndaki bir tan­kerin batırılması küresel enf­lasyonu tetiklerken; Virginia, Hong Kong veya Dubai’deki bir “Hyperscale” veri merkezinin vurulması, küresel tedarik zin­cirini ve finansal piyasaları anın­da buharlaştırabilir.

O yüzden, veri egemenliğini sağlayamayan ve dijital altya­pısını dağıtık mimariyle zırh­landıramayan milletler için ge­lecek; “bulutlu” değil, karanlık demek çok da yanlış olmaz…