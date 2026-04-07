Yapay zekâ ile ortaya çıkan yeni unvanlar

Dijital dönüşümün “opsiyonel” oldu­ğu günler çok geride kaldı. Artık sa­dece teknoloji şirketleri değil, tarladaki çiftçiden fabrikadaki mühendise kadar her işletme birer “teknoloji ve veri şir­keti” olmak zorunda.

Üstelik bu dönüşümün merkezinde artık sadece kodlar değil, otonom kararlar ve de­rin öğrenme algoritmaları yer alıyor. Bu ye­ni dönemde kurumların ayakta kalması, yö­netim masasında oturan AI Agent’lardan önce organik insanlardan oluşan teknoloji liderlerinin doğru orkestrasyonuna bağlı.

Gartner, IDC ve Forrester gibi dev araş­tırma kuruluşlarının raporları, şirketlerin sadece bir “IT departmanı” ile yetindiği devrin kapandığını doğruluyor. Artık kar­şımızda çok sesli, uzmanlaşmış ve stratejik bir liderlik yapısı var. Yeni dünyanı yöneti­şim ihtiyaçlarına uyum sağlamak için aşa­ğıda sıraladığım yönetim kademelerine sa­hip olmayan şirketler zorlanacaklar.

CIO (Chief Information Officer - Bil­gi Sistemleri Grubu Başkanı) geleneksel olarak altyapıdan sorumluydu. Ancak Gart­ner’ın son analizlerine göre CIO, artık diji­tal vizyonu çizen ve teknolojiyi doğrudan iş sonuçlarıyla evlendiren ana stratejist.

CTO (Chief Technology Officer - Tek­nolojiden Sorumlu Başkan) ise bakışları­nı dışarıya, ürünün ve inovasyonun gelece­ğine çevirir. MIT Technology Review gibi kaynakların vurguladığı üzere CTO, şirke­tin sunduğu çözümün teknolojik üstünlü­ğünü ve geleceğin trendlerine uyumunu sağlar.

CDAO (Chief Data and Analytics Offi­cer - Veri ve Analitik Grubu Başkanı) ya­pay zekânın “yakıtını” yöneten kişidir. Bir anlamda CFO ile aynı, hatta daha yüksek bir önemdedir. Gartner’ın 2025 raporların­da özellikle vurguladığı bu rol, veriyi sade­ce saklamakla kalmaz, onu stratejik bir de­ğer haline getirir. Veri ve analitiğin demok­ratikleşmesi CDAO’nun uzmanlık alanıdır. Bu sorumluluk aslında CFO ile çok benzi­yor çünkü yeni dünyada veriyi yönetmek, para ve finansal kaynakları yönetmek ka­dar önemli olacak. Çünkü veri=para denk­lemi çoktan tartışmaya kapandı. Nitelikli veriye sahip olan ve onu becerikli kullanan her ölçekteki şirket daha başarılı yani daha kazançlı olacak.

CISO (Chief Information Security Of­ficer - Bilgi Güvenliği Üst Düzey Yöneti­cisi) belki de en kritik savunma hattını ifa­de ediyor. Siber saldırıların yapay zekâ ile evrildiği bir dünyada, kaleyi korumak tek­nik bir işten ziyade bir beka meselesi haline geldi. Üstelik yalnızca kurumlar için değil, tüm ülke, toplum hatta insanlık için. Bu, ge­rektikçe değil her an alarmda olmayı hatır­latan bir roldür. Aşırı önemlidir.

Ve masanın en yeni, en iddialı üyesi: CAIO (Chief AI Officer - Yapay Zekâdan Sorumlu Başkan). Deloitte ve PwC rapor­ları, CAIO rolünün şirketlerdeki verimli­liği artırmak ve iş modellerini otonomlaş­tırmak için «olmazsa olmaz» hale geldiğini gösteriyor. CAIO, tüm bu teknolojik kat­manların üzerine yapay zekâ zekâyı nakış gibi işler. İnsanlar ve agent’lar arasındaki harmoniyi, süreçlerdeki her bir detayı yen baştan kurar.

Henüz Agent Ekonomisine geçişin er­ken aşamalarında olmamıza rağmen Şirketler, bu beşli yapıyı kurmadıkları sü­rece yarının dünyasında sadece birer figü­ran olarak kalacaklar. Artık mesele sadece «bilgisayar kullanmak» değil, «yapay zekâ ile düşünmek”. Bu pozisyonların her biri, T-İnsan (T-Human) modelinde vurgula­dığım gibi, çok yönlü, teknoloji okuryazarı ve stratejik vizyon sahibi liderler tarafın­dan doldurulmalı, T-Agent’larla çalışma­yı kurgulayabilenleri seçmelidir. Bugün bu liderlik koltuklarını boş bırakanlar, yarın rekabetin tozlu sayfalarında kendi isim­lerini bile bulamayacaklar. Gelecek, AI ile entegre olmuş orkestrayı en iyi yönetenle­rin olacak.

Son Söz: Yapay zekâ odaklı dönüşümde bu kadroların kurulması bir lüks değil, zo­runluluktur. Şirket liderleri, teknoloji bi­rimlerini birer “maliyet merkezi” olarak görmeyi bırakıp, onları stratejik büyüme­nin motoru haline getirmelidir. Özellikle CAIO ve CDAO rolleri arasındaki sinerji, önümüzdeki 5 yılın kâr-zarar cetvelini be­lirleyecek ana unsurdur. Yarının işini yarı­na bırakanlar, bugünün hızı karşısında eri­meye mahkumdur.