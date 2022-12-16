Tarafsızlık

Türkiye’de çok enteresan günler yaşanıyor. Cumhuriyet tarihinde gerçekten değişik zamanlar çok oldu. Parti değiştirenler, bir günde tarihe gömülen başkanlar, bakanlar… Hepsini gördük şimdi de böylesine politika kokan olaylar silsilesi ile yılı bitiriyoruz. Arkasından seçim geliyor. Her şeyin hepimiz için hayırlı olmasını canı gönülden dilerim.

Biz ekonominin nabzını tutarak ilerlediğimiz için işimiz gücümüz rakamlar. Objektif bir pencereden izliyoruz gündemi... Tarafsız olmak zor bir zanaat ve bu nedenle kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz… Çünkü biz Türkiye taraftarıyız. Yaşanan birçok deneyim, bizim günlüklerimize, tecrübe hanemize yazılıyor. Etrafımıza bakınca herkesin tarafı belli oluyor aslında; kimi size gülerken, kimi eleştirirken kimi içselleştiriyor. Kimimiz taraf karmaşasından kurtulup adalet terazisine yaklaşıyor. Bu dünyaya böyle düşünen insanlar lazım. Dengede tutabilmek adına sağa/sola yatmadan olaylara bakabilmek gerek. Ama bu söylendiği ya da yazıldığı kadar kolay değil. Herkes önce kendi menfaatini gözetliyor haklı olarak. Kendi işine, ailesine dokunan ipuçlarını arıyor. Tabii ki o kirlilik içinde kendine yer açmak hiç kolay değil. Daha cesur olanlar öne çıkıp kendini ifade ediyor gösteriyor, anlatıyor. Biz buna şov yapıyor diyebiliriz, ama oyunun kuralları da böyle çalışıyor. Şov yapan hep kazanıyor, bunu da yadırgamamak lazım... Öne çıkan cesaretli kişiler, birçok şeyi arkalarında bırakmış ve gelecekte de her türlü pazarlığa hazır olanlar, tecrübesi olanlar... Birçok kez ayağı tökezlemiş ama yılmamış azimle üstüne gidenler. Bu içinden gelecek kişinin; ne doldurmayla, ne para/pulla çalışmaz, o içten gelecek bir dürtü! İstek ve gözü karalık olacak. Herkese göre değildir… Daha sıcak günler önümüzde ve sinyallerini bugünden veriyor zaten. Biz de kimin istekli ve gözü kara olduğunu hep birlikte göreceğiz.

Hafta sonu olduğu için sakin geçecektir finans beklentileri; ama ya pazartesi nasıl açılacak? Bekleyip izleyip görelim.