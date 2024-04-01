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TAV, dünyanın en değerli 20 havalimanı işletmecisi arasında

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

2019 yılında başlayan pandemi süreci en fazla sivil havacılık sektörünü vurdu. O yıl küresel yolcu trafiği 9.2 milyar iken, 2020’de bu rakam 3 milyara düştü. 2021 yılında ise toparlanma 4.4 milyar yolcu ile başlarken, 2022’de rakam 6.5 milyara ulaştı ancak 2019 yılı.

2019 yılında başlayan pandemi süreci en fazla sivil havacılık sektörünü vurdu. O yıl küresel yolcu trafiği 9.2 milyar iken, 2020’de bu rakam 3 milyara düştü. 2021 yılında ise toparlanma 4.4 milyar yolcu ile başlarken, 2022’de rakam 6.5 milyara ulaştı ancak 2019 yılı rakamları hala yakalanmadı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) yaptığı çalışmaya göre pandemi sürecinde günlük sektör küresel boyutu 113 milyar çapına yakın net zarara uğradı.

2024 yılında pandemi sürecinin yarattığı tahribatın aşması bekleniyor. Hedeflenen yolcu sayısı 9.7 milyara, 2042’de 20 milyara, 2052 yılında ise 25 milyara ulaşacak. Bunun için de sektörün küresel anlamda 2.4 trilyon dolarlık yatırım yapması gerekiyor. Bunun için de hava araçları üreticileri kadar havalimanı işletimi yapan şirketlerin bütçeleri, oluşturdukları sinerji de önemli.

Birinci sırada İspanyol devi

Fortune Business Insights tarafından hazırlanan rapor, havalimanı işletmecileri açısından oldukça önemli. Özellikle Türkiye açısından. Küresel havaalanı hizmetleri pazarının değeri 2022'de 158,71 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023'ten 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 13,67'lik yıllık büyüme oranıyla tahmin edilen değer 440 milyar dolar.

Yapılan araştırmaya piyasa değerine göre dünyanın en önemli 20 havalimanı şirketi arasında Türkiye’den de bir temsilci var. Yapılan araştırmaya göre Dünyanın en değerli havalimanı işletmecileri arasında TAV Havalimanları Holding 19’uncu sırada yer alıyor.

Dünya genelinde 8 ülkede 15 havalimanı işleten TAV’ın piyasa değeri 2.01 milyar dolar. ABD, AB ve Asyalı şirketlerin güç gösterisine sahne olan sıralamada birinci sırada İspanyol Aena KOBİ SA yer alıyor. 29.5 milyar dolarlık piyasa değeri bulunan şirket, İspanya'da 46 havaalanı ve 2 helikopter pistini yönetiyor.

İkinci sıradaki Taylandlı Airports of Thai Public Company Limited 25.5 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Üçüncü sırada TAV’ın da ortağı olan Fransız Aeroports de Paris SA, 13.5 milyar dolara, dördüncü Çinli Shanghai International Airport 12.2 milyar dolara, beşinci Meksikalı Grupo Aeroportuario del Sureste 9.5 milyar dolarlık değerde.

Listenin 6’ncı sırasındaki Meksikalı Grupo Aeroportuario del Pacifico 8.24 milyar dolarlık, Yeni Zelandalı Auckland Uluslararası Havaalanı Limited 7.4 milyar dolarlık, İsviçreli Flughafen Zürich AG 7 milyar dolarlık, Danimarkalı Kobenhavns Lufthavne 5.94 milyar dolarlık, Hindistanlı GMR Airports Infrastructure 5.91 milyar dolarlık değere sahip.

İlk 20 havalimanı işletmecisi arasında Çinli Shenzhen Airport, ve Guangzhou Baiyun International Company, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı da yöneten Malezyalı Malaysia Airports Holdings Berhad, Japonyalı Japan Airport Terminal, Meksikalı Grupo Aeroportuario del Centro Norte, Arjantinli Corporacion America Airports, Avusturyalı Flughafen Wien Aktiengesellschaft, TAV’ın Antalya’daki ortağı Alman Fraport AG, Kuveytli Agility şirketleri de yer alıyor.

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