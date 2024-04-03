Türk şirketten Kenya’ya seramik fabrikası

Kenya’nın en büyük seramik ve granit tesisi için Türk şirketi Turkish Industry Holding yatırıma hazırlanıyor. 294 milyon dolarlık tesisle, bölgenin en büyük fabrikası kurulacak.

Türk şirketlerinin yurtdışında ev ve yapı malzemeleri alanındaki yatırımları Ortadoğu ve Afrika’da gözle görünür şekilde artıyor. Eczacıbaşı Grubu’nun Suudi Arabistan’da yerel ortakla yatırım kararı almasının ardından bu kez Turkish Industry Holding, Kenya’da yeni bir tesis kurmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de seramikten enerjiye granitten inşaata birçok alanda yatırımları bulunan Turkish Industry Holding, Kenya’da hem ülkenin hem de bölgenin en büyük seramik ve granit yatırımını yapmaya hazırlanıyor. Turkish Industry Holding’in Yatırımlar Koordinatörü İbrahim Ergin, “Doğu Afrika’nın en gelişmiş ülkesi olan Kenya’da 294 milyon dolarlık seramik ve büyük plaka granit yatırımını yapıyoruz. Yıllık üretim 25 milyon adet olacak tesis, ülkedeki Naivasha Special Economic Zone’da hayata geçecek” dedi.

700 kişi istihdam edilecek

Tesis, 98 bin metrekarelik kapalı alanda üretim gerçekleştirecek. Ergin’in verdiği bilgilere göre fabrikada 700 kişi istihdam edilecek. Yatırım dünyanın en yüksek seramik teknolojisi olan 160X360 santimetre ebadındaki büyük plaka teknolojisi üzerine olacak.

Ergin, “Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto tarafından da ayrıcalıklı olarak görünen yatırım, yerel yönetim tarafından destek aldı. Toplam üretiminin yüzde 70’ini Kenya’nın komşu ülkelerine, Kenya’nın yaptığı ticari anlaşmalardaki avantajlar dolayısı ile ABD ve AB ülkelerine ihraç edilecek. Bununla ilgili ABD pazarı için ülkede 9 deposu ve 1.042 bayisi olan Teltos Company adlı şirketle 5 yıl süreli ihracat anlaşması imzalandı” dedi.

“Türkiye’de cam ve kablo sektörüne bakıyoruz”

Kenya, seramik ihtiyacının yüzde 80’ini Çin, Hindistan, Uganda ile İran’dan ithalat yolu karşılıyor ve yılda 220 milyon dolar ülke dışına döviz kaybediyor. Bu yatırım ile Kenya ekonomisi ithalatı da düşürerek, döviz kaybını aşağıya çekecek. Bu yatırımın dışında Türkiye’de yeni alanlar için de geçen yıldan bu yana görüşmelerde bulunduklarını ifade eden Ergin, ,“2023 yılından beri görüşmelerini yaptığımız kablo üretimi ve cam sanayiinde Türkiye’de iki tesisi almak istiyoruz” diye konuştu.