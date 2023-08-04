Temmuz ayı fon performansları

2023 yılından bir ayı daha geride bırakırken fon performanslarına göz atalım. Genel olarak bakıldığında temmuz ayının da haziran gibi tüm varlık sınıflarında getirilerin görüldüğü, yatırımcıların yüzünün güldüğü bir ay olduğunu söylemek mümkün.

Ağustos ayı ise daha ilk günden ABD not indirimi ve borsalara yansıması ile zor bir ay olacağının sinyalini verdi. Temmuz ayı genelinde yurt içi ve yurtdışında risk iştahının arttığını gözlemledik. Yurtdışında ABD ve Avrupa enflasyon oranlarında geri çekilme ve 2.çeyrek büyümelerinde artış piyasalara olumlu yansıdı.

Enflasyona karşı mücadelede veri odaklı bir yaklaşım izleyerek her toplantı için ayrı faiz artış değerlendirmesi yapacağını ilan eden ABD ve Avrupa merkez bankası başkanlarının eli; düşen çekirdek enflasyon rakamları ve iş gücü verilerinde beklenen soğumanın gerçekleşmesi ile bir nebze rahatlamış görünüyor.

ABD’de teknoloji hisselerinin başı çektiği endekslerdeki yükselişe finansal sektör, enerji ve sağlık hisselerinin de katıldığını gördük. Özellikle DowJones endeksinde 15 günlük kesintisiz yükseliş bunun göstergesi niteliğinde oldu. Avrupa endekslerinde de benzer yükselişten bahsetmek mümkün.

Emtiada hareketlenme başlıyor

Emtia tarafında ise yavaş yavaş hareketlenme görüyoruz. Tahıl koridoru anlaşmasının sona ermesi tarım emtia fiyatlarını yukarı çekerken, Çin ekonomisine dair büyüme teşvik haberleri ile uzun zamandır stabil giden endüstriyel metal ve petrol tarafında da artış görüyoruz. Petroldeki artış haftalık bazda bakıldığında tüm temmuz ayı boyunca devam etti. Bütün bu gelişmeler ışığında yabancı varlık içeren fonlarda %10 üzeri ortalama getirileri görüyoruz.

Kurdaki artışın da etkisiyle özellikle tematik fonlarda %20 üzeri getirilerden bahsedebiliriz. Öne çıkan temalara baktığımızda tarım, sürdürülebilirlik, teknoloji ve petrol/emtiayı görüyoruz. ABD’de banka bilançolarının iyi gelmesi ve bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalması sonucu finans sektörü de %13 getiri sağlayan temalar arasında.

Altın fonlarında %6-8 arası, gümüş fonlarında ise %11-14 arasında getiri görüyoruz. Yurt içinde enflasyonla mücadele ve politikalarda sadeleşme vurgusu piyasalara olumlu yansımaya devam ediyor. Bu yönde politika hamlelerini ay boyunca takip ettik. Körfez ülkeleri ile yapılan anlaşmaların da katkısıyla ülke risk priminde (CDS) gerileme ve yabancı yatırımcıda girişleri takip ettik.

Bu kapsamda yurt içi hisse senetlerinde ay boyunca önemli yükseliş görüyoruz. Bu durum hisse senedi içerikli fonlarda getirilerin %18-40 arasında olmasını sağladı. Eurobond fonlarında ise hem CDS düşüşü hem de kurdaki artışla beraber %8 ortalama getiri görüyoruz.

Mevduat faizleri geriliyor

Mevduat faizlerinde gerilemeyi de takip ediyoruz. Kısa vadeli varlıklardan oluşan ve günlük nakde dönebilme imkanı sunan para piyasası fonlarının getirileri mevduatın üzerinde kaldığı için yatırımcı ilgisinin bu fonlara yoğunlaştığını söyleyebiliriz.

Döviz mevduata alternatif olarak da içeriğinde mevduat/katılım döviz hesabı olan ve döviz ile giriş mümkün olan serbest döviz fonlara yönelimi görmek mümkün. Bu fonlarda stopaj %10 olduğundan %25’e çıkarılan döviz mevduat stopajına göre avantaj sağlıyor. Başta da belirttiğim gibi yeni ay yurtdışı piyasalarda önemli bir negatif dalga ile başladı. Dolayısıyla risk iştahında bir miktar gerileme görebiliriz.

Piyasalar içerde ve dışarda enflasyon ve rasyonel politika adımlarına odaklanırken, makro veriler ve haber akışı volatiliteyi artırabilir. Bu nedenle temmuza aldanıp ağustosta da her varlıkta pozitif ve %5 üzeri getiri yakalanır diye düşünmemek gerekiyor. Portföyleri dengeleyecek şekilde riski düşük-orta ve çoklu varlık içeren fonları bulundurmakta ve bir kısımda nakitte beklemekte fayda var.