Thyssenkrupp, İtalyan Arvedi’ye sattı, İtalyan devi de Sarıtaş Çelik’e…

Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Alman devi Thyssenkrupp, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 3 ülkedeki tesisini 2021 yılında İtalyan Arvedi’ye devretmişti. Uzun zamandır küresel anlamda zorluklar yaşayan ve bazı iş kollarından çekilen Alman devinin Türkiye’deki varlık satışını ilk kez sizlere DÜNYA Gazetesi’nde duyurmuştuk.

O dönem, “Alman devi Thyssenkrupp, Türkiye’deki en önemli varlığını satıyor” başlığıyla verdiğimiz haberde; dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden biri olan 28 milyar euroluk cirolu şirketin 2020 yılında 5,5 milyar euro zarar bildirdiğini, İtalya merkezli firması Acciai Speciali Terni’deki (AST) hisselerini yine bir İtalyan olan Arvedi Group’a devredeceğini belirtmiştik. İtalya dışında Türkiye ve Almanya’da yer alan firma, ülkemizde ise AST Turkey adıyla faaliyetlerini yürütmeye devam etti. Ancak şimdilerde AST Turkey’de de satış gündemde.

Önce Gebze’de üretim yapan AST Turkey hakkında kısa bir bilgi vermekte fayda var. 2011 yılında Thyssenkrupp Materials Turkey adıyla kurulan, başta Arçelik, Bosch olmak üzere otomotivden beyaz eşyaya kadar birçok sektörün çelik tedarikini sağlayan AST Turkey, Gebze’deki Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 bin metrekaresi açık, 20 bin metrekaresi kapalı alana sahip fabrikasında, 30 bin tondan fazla paslanmaz çeliği işliyor.

Son olarak Alman devi, bu tesise 2017 yılında 2 milyon euroluk ek yatırım yapmış, karbon işleme işini büyütmüştü. Alman şirketin Türkiye biriminin cirosu ise 750 milyon liranın üzerindeydi. Şirketin asansör işinin yanı sıra çelikten de ayrılması Türkiye’deki varlıklarının da azaltılması anlamına gelmişti.

Bir dönem Çinli Baosteel dahil dünyanın farklı ülkelerinden devlerin de talip olduğu şirketi İtalyan Arvedi Group devralmış ve süreç 2022 yılında tamamlanmıştı. Şimdilerde İtalyan şirket Arvedi Group da varlık satışına gitme kararı aldı. Resmi kurumlara yapılan başvuruda AST Turkey Metal San ve Tic. A.Ş.'ye ait olan çeşitli varlıkların tek kontrolünün Sarıtaş Çelik’e geçeceği ifade ediliyor.

Hamallıkla çelik şirketi kurdu

AST’nin varlıklarını almaya hazırlanan Sarıtaş Çelik ise sektörünün öncü şirketleri arasında. Sivaslı Hüseyin Sarıtaş'ın temellerini Karaköy Perşembe Pazarı'nda hamallıkla attığı şirket, 1957 yılına dayanıyor. O tarihte demir-çelik ticaretine giren Hüseyin Sarıtaş, oğulları Ercüment ve Selçuk'u yurt dışında okutur. Ercüment, Almanya'da İşletme, Selçuk ise ABD'de işletme ve maliye eğitimi alır.

1998'de Dudullu'da 10 bin metrekarelik paslanmaz çelik servis merkezini kuran şirketin şu andaki Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, bu yıl Gebze OSB'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. 2021 yılında Sarıtaş’ın Sakarya’daki organize sanayi bölgesine 1 milyar dolarlık yatırımla yeni bir tesis kuracağı ve 2 bin 500 kişiye istihdam yaratacağı duyurulmuştu. Ancak yaşanan küresel ekonomik sorunların da etkisiyle Sarıtaş, bu yatırımdan vazgeçtiğini açıklamıştı.

5.7 milyar euro ciro yapıyor

AST Turkey’e ait Arvedi Group ise 3 asırlık demir-çelik geçmişi olan bir aile tarafından kuruldu. İtalyan spor dünyasının yakından tanıdığı İtalya’nın ‘Çelik Kralı’ lakaplı işadamı Giovanni Arvedi tarafından yönetilen şirket, paslanmaz çelik konusunda Avrupa’nın en büyük üreticilerinden. 6 bin 600 çalışanı olan Arvedi Group, geçen yılı 7,7 milyar euro ciro, 660 milyon euro ise net kâr ile kapattı.