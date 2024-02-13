Türk şirketi, Sırbistan’da rüzgar santrali kuracak

Avrupa, Türk enerji şirketleri için hızla büyüyen bir pazar. Özellikle yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırım yapan Türk firmaları için kıtanın hemen hemen her coğrafyası giderek daha fazla ilgi çeker hale geliyor.

İspanya, İtalya, Hırvatistan, Ukrayna, Macaristan gibi ülkeler, özellikle güneş ve rüzgara dayalı enerji yatırımları için Türk firmalar adına öncelikli coğrafya içine giriyor. Geçtiğimiz hafta Kosova’nın ilk güneş santrali ihalesine Türk firmalarının ilgisi hakkında bir haberi sizlerle paylaşmıştık.

Türkiye’nin önde gelen şirketleri Çalık Holding ve Limak Grubu’nun konsorsiyumla, Güriş’in ise tek başına teklif vermeye hazırlandığı Kosova’daki proje önümüzdeki haftalarda başlayacak. Eski Yugoslavya’nın bir başka ülkesi Sırbistan da yenilenebilir enerjide dikkat çeken ülkelerden. 2022’de hatırlayacağınız üzere ülkedeki en önemli enerji yatırımlarından biri olan sizlere Türk şirketi Vulcanus Enerji’nin ülkedeki ilk büyük projesinden bahsetmiştik.

180 MW’lık RES’i yapıyor

O haberimizde Türk şirketi Vulcanus Enerji Yatırım A.Ş. ile ABD merkezli Sunflow Holding LLC’nin ortaklığında kurulan Belgrad merkezli Windflow East şirketinin Sırbistan’ın doğu kesiminde yer alan Petrovac na Mlavi kasabasında 180 MW’lık kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santrali kurmak için çalışma başlattığını yazmıştık.

İşte o projenin ardından Windflow, bir başka çalışmaya daha başladı. Belgrad merkezli Windflow Sırbistan'ın güneyindeki Vranje yakınında 60 MW'lık bir rüzgar parkı inşa etmeyi planlıyor. Kentin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 179 hektarlık alana her biri 6,2 MW'lık dokuz rüzgar santrali kurulacak.

Afrika’da teknik merkezi var

Hakkı Barış Karaca tarafından kurulan Vulcanus, enerji alanında yatırımları bulunan İstanbul merkezli Invest East & West adlı şirketin şemsiyesi altında bulunuyor. Avrupa ve Afrika’daki 10 ülkede çalışmalar yürüten Türk şirketi şu ana kadar 200 MW’tan fazla projeyi hayata geçirdi. Vulcanus, Yunanistan ve Zimbabwe’de teknik merkezlere sahip. 2015’te Antalya Futbol Stadyumu’na 1,4 MWp’lik güneş paneli kuran Vulcanus, aynı yıl Ege Orman Vakfı ile birlikte zeytinyağı üretiminin elektrik maliyetlerini düşürmek için EBRD fonu alarak güneş enerjisi tarlasını hayata geçirdi.

2021 yılında Vulcanus Enerji, ABD’li SunFlow Holding ile Windflow West’i kurmuştu. Kurulan şirketin sermayesinin yüzde 70'ine sahip olan ABD merkezli SunFlow Holding, yüzde 30’u ise Türk şirketi Vulcanus Enerji Yatırım’a ait. Yatırımın yaklaşık 50-60 milyon euro arasında olması bekleniyor.