Türk şirketi Summa, Uganda’nın en modern stadyumunu yapacak

Türk inşaat şirketlerinin son dönemde gözdesi spor tesisleri. Rusya’dan Azerbaycan’a, Katar’dan Kazakistan’a kadar farklı coğrafyalarda futbolu tasarımıyla buluşturan Türk müteahhitler, bu alanda 4 kıtada önemli projelere imza attı. Dünyanın en büyük futbol takımlarından biri olan İspanyol devi Barcelona’nın Camp Nou Stadı’nı yapan Türkler, özellikle Afrika’da bu alanda kıtanın hemen hemen her bölgesine adım atmış durumda.

Afrika’da en fazla stad yapan şirketlerden biri de Summa İnşaat. Dünya müteahhitler liginde son yıllarda yükselişe geçen, ENR listesinde 2018’de 226’ncı, geçen yıl da 123’üncü olan Summa, Moldova ve Rusya’nın yanı sıra Afrika’da Senegal’de 50 bin kişi kapasiteli Senegal Stadyumu ve 15 bin kişilik Dakar Arena’yı, Ruanda’da 45 bin kişilik Amahoro Stadyumu ve 10 bin koltuk kapasiteli Kigali Arena’yı tamamladı. Summa, Afrika’daki stadyumlara bir yenisini daha ekliyor. Summa, bu kez Uganda Hükümeti ile bu konuda anlaştı. Geçtiğimiz günlerde Uganda Hükümeti ile Türk şirketinin yaptığı anlaşmayla Summa, Hoima Şehir Stadı’nı yapacak. İmza törenine Uganda First Lady’si de olan Eğitim ve Spor Bakanı Janet Museveni de katıldı. Hoima Stadyumu, Uganda'nın Kenya ve Tanzanya ile birlikte 2027 Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) maçlara ev sahipliği yapacak.

Afrika şampiyonası bu stadyumda oynanacak

18 ayda inşa edilecek Hoima Stadyumu, Aralık 2025'e kadar hazır olacak. 20 bin kişilik çok amaçlı Hoima Stadyumu’nun anlaşmasını Uganda Hükümeti adına Ulusal Spor Konseyi (NCS) genel sekreteri Bernard Patrick Ogwel, ile Summa İnşaat yöneticisi Selim Bora imzaladı. Sözleşme imzalanmadan önce Arazi, Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Judith Nabakooba, Hoima Şehir Stadyumu için 34.9 dönümlük arazi tapusunu devretti.

Eğitim ve Spor Bakanı Janet Museveni yaptığı konuşmada, "Ugandalıları hayal kırıklığına uğratmayın çünkü Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmak, faydaları futbolun ötesinde bir ülkeye uzanan altın bir fırsattır" diye vurguladı. İlk kez 1957 yılında düzenlenen, 1968 yılından bu yana da 2 yılda bir yapılan Afrika Uluslar Kupası kıtanın en önemli organizasyonu olarak biliniyor. 1957 yılında Mısır, Sudan ve Etiyopya’nın katılımıyla başlayan organizasyona 16 ülke takımı katılıyor. Organizasyona şu ana kadar en fazla ev sahipliği yapan ülke Mısır oldu. Kuzey Afrika ülkesi 7 kez, Kamerun 5 kez, Gana 4 kez, Nijerya ve Fildişi sahili ise 3’er kez şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Uganda ise tarihinde ilk kez bu organizasyona ev sahipliği yaparken, ülkeye Kenya ve Tanzanya da eşlik edecek.

Futbolun mabedine Türk imzası

Stadyum inşaatı denilince bu alanda dünyada en fazla tanınan şirket Limak. 2023 yılında İspanyol takımıyla anlaşan Limak, Barselona Spotify Camp Nou Stadı’nın Yenilenmesi ve Genişletilmesi işleri için sözleşme projesini yaklaşık 1 milyar euroya üstlenmişti. Yeni inşaat alanı yaklaşık 220 bin metrekare, renove edilecek alan ise yaklaşık 75 bin metrekare olacak proje tamamlandığında stadın seyirci kapasitesi 99 bin kişiden 105 bin kişiye çıkarılacak. Limak, yeni stadı 2026 yılında teslim edecek.