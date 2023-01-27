Türk şirketinden, 'Karadeniz'in karşısına enerji gemisi

Rusya’nın Ukrayna işgalinin üzerinden 11 ay geçti. 21’inci yüzyılın en büyük göç dalgasına neden olan işgalde aralarında çocukların da olduğu en az 42 bin kişi hayatını kaybetti. 15 bin kişinin akıbeti ise bilinmiyor. İşgal edilmiş topraklardaki nüfusla birlikte yaklaşık 50 milyon kişinin yaşadığı ülkede 15 milyon Ukraynalı doğduğu toprakları terk etti. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en büyük göç dalgasını yaratan Rus işgaline karşı mücadelesini sürdüren Ukraynalılara Batılı ülkeler askeri ekipman desteğini sürdürürken, sivil ihtiyaçlar ise çok fazla karşılanamıyor. Elektrik ve yakıt ihtiyacı bunlardan biri. Görüştüğüm birçok işadamı jeneratör göndermek için birbiriyle yarışırken, gemilerin kaptanları ise bedelsiz olarak gemilerindeki yakıtı Ukraynalı askerlerle paylaşıyor.

Ukrayna’da ekmek ve su kadar ihtiyaç duyulan elektrik için en önemli adımlardan biri de dün resmi sürece girmeye başladı. Dünyanın en büyük yüzer enerji santrali filosuna sahip şirketi Karadeniz Holding’e ait Karpowership, Ukrayna Hükümeti ile dün ön mutabakat anlaşmasını imzaladı.

3 rota belirlendi: Odesa, Romanya ve Moldova

Ukrayna’da şu anda elektrikle ilgili iki önemli kurum bulunuyor. Bunlardan biri orada üretim ve iletim sürecini yöneten Ukrenergo. Diğeri de acil ihtiyaçlar için kurulan Energy Company of Ukraine (ECU). Karadeniz Holding, anlaşmayı ECU ile imzaladı. Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Türk şirketi, powership adı verilen gemilerle Ukrayna’ya 500 MW’lık güç temin edecek. Edindiğim bilgilere göre Karadeniz Holding, Birleşmiş Milletler dahil 3’üncü taraflar olan uluslar arası kuruluşlarla da projenin uygulanması ve finanse edilmesi için görüşecek. Ön mutabakat süreci de 3’üncü tarafların da dahil olmasıyla anlaşma resmen yürürlüğe girecek. Anlaşmayla gemiler için 3 farklı rota bulunuyor. İlki Ukrayna güçleri tarafından savunulan Odesa Limanı. Bu, gemilere güvenlik sorunu yaşatacağı için zayıf bir ihtimal. Diğer ikisi ise Moldova ve Romanya açıklarında gemilerin demirlemesi ve elektriğin şebekeye bağlanması, Ukrayna’ya yönlendirilmesi. Hem Ukrayna makamları hem de Karadeniz Holding yönetimi, iki ülke ile temasa geçecek.

“Ukrayna’nın ihtiyacını hemen tedarik edebiliriz”

Karpowership’in Ticaretten Sorumlu Başkanı Zeynep Harezi, “Karpowership, Ukrayna’nın elektrik krizini hafifletmek için ECU ile çalışmaktan mutluluk duyuyor” dedi. Enerji gemilerinin, ülkenin elektrik kesintilerine hızlı, güvenilir ve esnek bir çözüm sunacağını dile getiren Harezi, “Ukrayna’nın ihtiyacı olan enerjiyi mümkün olan en kısa sürede elde etmesi için desteklemeye hazırız” diye konuştu. Ön mutabakat anlaşmasını Ukrayna adına imzalayan ise ECU İcra Kurulu Başkanı Vitaly Butenko. Ukraynalı yönetici, ‘’Ukrayna’nın enerji sistemi, enerji üretim altyapısının zarar görmesine ve elektrik kesintilerine yol açan 12 büyük Rus saldırısına maruz kaldı. Rus işgali devam ederken, kaybolan veya zarar gören üretim kapasitesini geri kazanmak için yeni güç üniteleri inşa etmek uygun bir seçenek değil ve mevcut krize yenilikçi çözümler aramamız gerekiyor’’ dedi.

1 milyon Ukraynalı faydalanacak

Geçtiğimiz yıl kasım ayında ilk kez gündeme gelen enerji görüşmelerinde süreç 300 MW ve 3 gemi olarak başlamıştı. Yapılan ön anlaşmayla güç, 500 MW olarak belirlendi. Özellikle hastane ve bakım evlerinde yaşayan, elektriğe muhtaç olan Ukraynalılar için bu anlaşma dört gözle bekleniyor. 1 milyon Ukraynalının elektriğe kavuşması ülke için oldukça önemli. Zira en büyük elektrik kaynağı olan Zaporajiya Nükleer Santrali’nin Rus güçleri tarafından işgal edilmesi, ülkede ihtiyacı daha da artırmış durumda.

Asya, Afrika ve Amerika kıtasında faaliyet gösteren 36 gemiye sahip Karadeniz Holding, Avrupa’ya 2 GW’lık güç verebilecek güçte. Yeter ki anlaşma tamamlansın ve yürürlülüğe girsin.