  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Kerim ÜLKER
  4. Türk şirketleri Romanya’da 3.5 milyarlık ihale kazandı

Türk şirketleri Romanya’da 3.5 milyarlık ihale kazandı

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Romanya'da Türk inşaat şirketleri proje üzerine proje alıyor. Cengiz ve MAPA'nın yanı sıra Özaltın İnşaat da ülkede çok aktif. Son olarak ESTA ve Günal Grup Romanya'da yeni yol yapım ihalesi kazandı.

Türk inşaat şirketleri, son dönemde Romanya’da yol projelerinin en fazla dikkat çeken firmaları. Özaltın, Cengiz İnşaat, MAPA gibi sektörün öncü şirketleri peş peşe Romanya’da yol yapımı ihalelerini üstlendi. Son haber ise Türk konsorsiyumundan geldi. ESTA İnşaat ve Günal Grup, Romanya’daki Baldana-Targovişte projesinin modernizasyon işleri için imzayı attı.

Cengiz ve MAPA, 1 milyar euroluk proje üstlenmişti

Romanya'nın karayolu altyapı şirketi CNAIR’ın açtığı ihaleyi üstlenen ESTA, süreçte tek teklif veren oldu. 36 aylık sürede tamamlanması planlanan projede halen 2 şeritli olan güzergah, 4 şeride çıkarılacak. 870 milyon Rumen Lei yani bugünkü kurla 3.5 milyar liraya mal olacak proje, 4 köprü ve bir geçidin inşasını veya modernizasyonunu da içeriyor.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl Karpat Dağları’nda hayata geçirilecek otoyol projesinin ihalesini Cengiz İnşaat ve MAPA ortaklığı kazanmıştı. İşadamı Mehmet Nazif Günal’a ait MAPA ve Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz İnşaat, otoyol ihalesini resmen kazandı.

Romanya'da Sibiu-Piteşti Otoyolu'nun ikinci etabı olan Boiţa ile Cornetu kısmının inşaası için düzenlenen ihalenin sonucunda, Romanya Ulaştırma Bakanlığı’nda atılan imzalar ile Cengiz ve MAPA, 1 milyar euroluk işi üstlendi. Romanya Ulusal Yönetimli Yol Altyapısı Şirketi (CNAIR) tarafından düzenlenen proje, Avrupa Birliği fonları ile karşılanacak.

Özaltın İnşaat, 9 köprü ve otoyol yapıyor

 Romanya Ulaştırma Bakanı Sorin Grindeanu konu ile ilgili açıklamasında proje için imzaların atıldığını belirterek, projenin 32 kilometre olacağını ve 2027 yılında tamamlanacağını dile getirdi. Karpat Dağları’nı delen ilk otoyol olacak proje kapsamında, 49 köprü, 27 viyadük ve 7 tünel inşa edilecek.

Yine geçen yıl Özaltın İnşaat Romanya’da DN6 Alexandria-Caracal-Craiova Rehabilite ihalesini kazanmıştı. Özaltın, Alexandria ve Craiova şehirleri arasında, 53 kilometre uzunluktaki yolun modernizasyonu, asfalt tabakanın yenilenmesi, Stoeneşti’deki Olt Nehri üzerindeki köprünün onarımını da dahil olmak üzere 9 köprünün rehabilitasyonunu üstleniyor. Sözleşmenin toplam bedeli ise 258 milyon Lei yani yaklaşık 27 milyon dolar ve 18 ayda tamamlanacak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kore devinden 'Sinop' teklifi 01 Şubat 2023
Koç'tan 100 milyonluk yatırım 31 Ocak 2023
Çalık ve Siemens'ten dev imza 30 Ocak 2023
Türk şirketinden, 'Karadeniz'in karşısına enerji gemisi 27 Ocak 2023
Doğuş'tan 120 milyonluk yatırım 25 Ocak 2023
Enerji devleri endişelendi 24 Ocak 2023
Aliyev ve Garibaşvili ile panele katıldı, Orta Koridor’un önemini anlattı 23 Ocak 2023
İş Bankası 38 şirkete ortak oldu 20 Ocak 2023
Japon devi İzmir'i üs seçti 18 Ocak 2023
Fransız devi Türk şirketle ortaklık yaptı 17 Ocak 2023