Türk şirketleri Romanya’da 3.5 milyarlık ihale kazandı

Romanya'da Türk inşaat şirketleri proje üzerine proje alıyor. Cengiz ve MAPA'nın yanı sıra Özaltın İnşaat da ülkede çok aktif. Son olarak ESTA ve Günal Grup Romanya'da yeni yol yapım ihalesi kazandı.

Türk inşaat şirketleri, son dönemde Romanya’da yol projelerinin en fazla dikkat çeken firmaları. Özaltın, Cengiz İnşaat, MAPA gibi sektörün öncü şirketleri peş peşe Romanya’da yol yapımı ihalelerini üstlendi. Son haber ise Türk konsorsiyumundan geldi. ESTA İnşaat ve Günal Grup, Romanya’daki Baldana-Targovişte projesinin modernizasyon işleri için imzayı attı.

Cengiz ve MAPA, 1 milyar euroluk proje üstlenmişti

Romanya'nın karayolu altyapı şirketi CNAIR’ın açtığı ihaleyi üstlenen ESTA, süreçte tek teklif veren oldu. 36 aylık sürede tamamlanması planlanan projede halen 2 şeritli olan güzergah, 4 şeride çıkarılacak. 870 milyon Rumen Lei yani bugünkü kurla 3.5 milyar liraya mal olacak proje, 4 köprü ve bir geçidin inşasını veya modernizasyonunu da içeriyor.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl Karpat Dağları’nda hayata geçirilecek otoyol projesinin ihalesini Cengiz İnşaat ve MAPA ortaklığı kazanmıştı. İşadamı Mehmet Nazif Günal’a ait MAPA ve Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz İnşaat, otoyol ihalesini resmen kazandı.

Romanya'da Sibiu-Piteşti Otoyolu'nun ikinci etabı olan Boiţa ile Cornetu kısmının inşaası için düzenlenen ihalenin sonucunda, Romanya Ulaştırma Bakanlığı’nda atılan imzalar ile Cengiz ve MAPA, 1 milyar euroluk işi üstlendi. Romanya Ulusal Yönetimli Yol Altyapısı Şirketi (CNAIR) tarafından düzenlenen proje, Avrupa Birliği fonları ile karşılanacak.

Özaltın İnşaat, 9 köprü ve otoyol yapıyor

Romanya Ulaştırma Bakanı Sorin Grindeanu konu ile ilgili açıklamasında proje için imzaların atıldığını belirterek, projenin 32 kilometre olacağını ve 2027 yılında tamamlanacağını dile getirdi. Karpat Dağları’nı delen ilk otoyol olacak proje kapsamında, 49 köprü, 27 viyadük ve 7 tünel inşa edilecek.

Yine geçen yıl Özaltın İnşaat Romanya’da DN6 Alexandria-Caracal-Craiova Rehabilite ihalesini kazanmıştı. Özaltın, Alexandria ve Craiova şehirleri arasında, 53 kilometre uzunluktaki yolun modernizasyonu, asfalt tabakanın yenilenmesi, Stoeneşti’deki Olt Nehri üzerindeki köprünün onarımını da dahil olmak üzere 9 köprünün rehabilitasyonunu üstleniyor. Sözleşmenin toplam bedeli ise 258 milyon Lei yani yaklaşık 27 milyon dolar ve 18 ayda tamamlanacak.