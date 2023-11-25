“Türkiye’nin dijital egemenliğini korumalıyız”

2024’te 30’uncu kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Turkcell’in Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, mobil teknolojilerde Türkiye’nin son 25 yılına damga vurduklarını belirterek, “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında ülkemizin dijitalleşmesindeki liderliğimizi sağlamlaştıracağız. Turkcell, Türkiye Yüzyılı’nda, teknolojide Türkiye’nin en parlak yıllarını yazacak” dedi. Turkcell’in teknoloji üreterek ve teknolojiye yön vererek geleceği tasarladığını vurgulayan Dr. Koç, “Turkcell’in 30 yılı, Türkiye’nin dijitalleşme tarihidir. Turkcell mobil iletişim şirketi olarak başlayıp, entegre haberleşme operatörü ve dijital operatör olarak sürdürdüğü faaliyetlerinde Türkiye’de sektörün gelişmesinde önemli rol üstlendi. Misyonu doğrultusunda sürekli geliştirdiği yetkinlikleriyle Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna destek olan Turkcell, sağladığı teknolojiyle de kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırıyor, dijital ihtiyaçlarını yüksek performansla karşılıyor” diye konuştu. Paycell’den fizy’e, lifebox’tan GAME+’a, BiP’ten TV+’a pek çok dev marka oluşturduklarını hatırlatan Ali Taha Koç, “Turkcell’in güçlü altyapısı ve teknolojisiyle Türkiye’nin çağı yakalamasına önemli katkılar sunuyor. Bu markalar çoğu zaman dünyayı takip eden değil, dünyanın takip ettiği yeni gelişmelere imza atıyor” dedi.

Yapay zeka ve siber güvenlik öncelik olacak

Turkcell ve teknolojinin iki ‘T’sinin hep yan yana olacağı projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Dr. Koç, “Teknoloji çağında rekabet dijital dünyada yaşanıyor. Bu yüzden Türkiye’nin dijital egemenliğini de korumamız gerekiyor. Yenilikçi teknolojilere yapay zekâ, siber güvenlik gibi yeni dikeyler açıp Türkiye’nin verisini korumak ve Türkiye’yi dijitalleştirmek için çalışacağız. Yapay zekâ alanında kendi algoritmalarımızı oluşturacak bir altyapıya sahip olmamız lazım. Turkcell’in 38 milyon kullanıcısı var. Bu çok büyük bir veri. Bu veriyi analiz edip algoritmaları yapay zekâ bazlı güvenli sistemlere evireceğiz” diye konuştu.

“TOGG’daki entegrasyon örnek oldu”

Kullanıcılara hizmet veren teknolojilerin insan ve nesne odaklı olması gerektiğine dikkat çeken Dr. Koç, Turkcell’in de içinde yer aldığı TOGG’daki teknoloji kullanımının bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu söyledi. Dr. Koç, “Teknolojiyle birlikte insanların yaşam alanları değişiyor. Otomobiller de artık yaşam alanı haline geldi. TOGG bir nesne ama insanları destekleyen bir nesne. Başlı başına yerlilik göstergesi olan TOGG’un e-Devlet entegrasyonunu yaklaşık iki haftada yaptık. Bir devletin elektronik altyapısını bir arabaya bu kadar kısa sürede entegre etmek büyük bir başarıdır. İlerleyen dönemde BiP’ten video konferansa katılmak da fizy üzerinden müzik dinlemek de mümkün olabilecek. Akıllı cihazlar üzerinden bağlantı kurulan her platformda olmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın bağlantılı olduğu her yerde Turkcell olacak” şeklinde konuştu.

Güneşe 240 milyon dolarlık yatırım

Turkcell, sürdürülebilirlik alanındaki adımlarına devam ediyor. Enerji verimliliği alanında çalışmalar alternatif enerji yatırımları, ekipman modernizasyonu ve parametre optimizasyonu gibi farklı kategorilerde toplamda 100’e yakın alt başlıkta sürdürülüyor. Geçen yıl yapılan rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı çevreci kaynak odaklı enerji verimliliği projeleri sayesinde 2022 yılı sonunda yaklaşık 65 GWh ve 200 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlandı. 2010’dan bu yana yeşil enerji yatırımlarında öncü olan ve bu alanda derinleşen Turkcell, sektörde yenilenebilir enerjiye en fazla yatırım yapan şirket. Sadece yenilenebilir enerji tüketmiyor, Turkcell Enerji şirketi ile yenilenebilir enerji de üretiyor. 2025 sonuna kadar 240 milyon dolar yatırımla 300 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali’nin devreye alınması planlanıyor. İzmir Karadağ Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin kapasitesini artırarak tüm yeşil enerji kaynaklarıyla yıllık tüketiminin yüzde 65’inin karşılanması planlanıyor.