Turkven, dijital öğrenme şirketi Enocta’ya ortak olacak

Turkven, e-öğrenme platformlarından biri olan Enocta’ya ortak olmaya hazırlanıyor. Turkven’e ait Turkey Growth Fund IV, dijital eğitim danışmanlığı şirketi Enocta’nın sahibi Avez Elektronik şirketine ortak olacak.

2019 yılında başlayan ve hızla tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci, hayatımızı dijitalleşme süreciyle entegre etti. Ofisler evlere taşındı, telefon ve mailler hiç olmadığı kadar günümüzün en önemli parçası haline geldi.

Havacılıktan turizme, hizmetten yeme-içme alanlarına kadar birçok sektör, bu dönemi atlatmakta zorlandı. İflaslar, destekler peş peşe geldi. Bu süreçte büyüyen sektörler de oldu. Hızlı taşımacılık, e-ticaret, hijyen ürünleri hiç olmadığı kadar büyüdü. Bu sürecin bir başka değişimi ise eğitimde yaşandı. Okullar belirli süreler için kapatıldı, dijital eğitim öne çıktı. Sadece dersler değil, sınavlar, mezuniyetler bile online kanallar üzerinden yapıldı.

Türkiye’nin bu alanda büyüyen markalarından biri de Enocta adlı girişim oldu. Türkiye’nin en büyük e-öğrenme platformlarından biri olan, on binlerce video okul ve iş hayatında görseller sunan Enocta, Türkiye’nin önde gelen fonlarından birinin ilgisini çekti. Türkiye’nin önde gelen markalarına yatırımlarıyla bilinen Turkven, Enocta’ya ortak olmaya hazırlanıyor. Edindiğim bilgiye göre Turkven’e ait Turkey Growth Fund IV, dijital eğitim danışmanlığı şirketi Enocta’nın sahibi Avez Elektronik şirketine ortak olacak. Turkven, hisse alımını ise fona ait LuxCo adlı özel şirketi üzerinden yapacak.

122 çalışanı var

Türkiye’de geliştirilmiş bir uzaktan eğitim yazılımı ve Türkçe uzaktan eğitim içerikleri yokken 1999 yılında Gürsoy ailesi tarafından kurulan Enocta, Vuslat Foundation, Cremicro, Qmark, Personal Best, Academy Neuro, TİM Danışmanlık gibi firmalarla çalışıyor. 122 çalışanı bulunan şirketin başında ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak Turgut Gürsoy bulunuyor. Turgut Gürsoy, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) başkanlığını yapmıştı.

26 şirkete 5 milyar dolar yatırdı

Enocta’yı yöneten Avez’e ortak olmayan Turkven ise kurulduğu 2000 yılından bu yana 26 şirkete 5 milyar dolar yatırım yaptı. Hissedarları arasında Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD), Dünya Bankası’na ait Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Hollanda Kalkınma Bankası FMO, DEG Alman Kalkınma Bankası gibi kurumlar var. Turkven’in yatırım yaptığı veya yapmaya devam ettiği şirketler listesinde ise Koton, Flo, Migros, MNG Kargo, Mavi, Digiturk gibi Türkiye’nin önde gelen devleri bulunuyor.