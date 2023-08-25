Uzun vadeli yatırım temaları

Yurtdışı piyasalarda Ağustos ayı başından itibaren negatif bir seyir görüyoruz. İlk çeyrek bilanço sezonunda güçlü gelen teknoloji şirket kar rakamları ile tetiklenen yükseliş, Fitch’in ABD’nin kredi notunu düşürmesi ve Fed yetkililerinden gelen faiz artışlarının devam edebileceğine dair değerlendirmeler ile hız kesmiş görünüyor.

Çarşamba akşamı beklenti üzeri gelen Nvidia bilanço rakamı yönü tekrar yukarı çevirebilecek mi takip edeceğiz. Makro veri ve haber akışına odaklanarak yatırım yapmanın yanı sıra daha uzun vadede öne çıkabilecek trendleri yakalamak ve onlara yatırım yapmak da değerli.

Bu türde yatırımlar kısa vadede beklenen getiriyi oluşturmayabilir ama uzun vadede doğru tema ve trendleri tespit edip ona birikim mantığında yatırım yapabilmek gelecek getiriler için önemli. Bu temalar içinde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği çözümlerini ilk sıralara koyabiliriz. Son dönemde Panama Kanalı’nda yaşanan gelişmeler, bu iki konunun ne kadar önemli olduğunu ve ekonomiye potansiyel etkisini net olarak gösterdi.

Kısaca özetlersek, kuraklık ve düşen yağış miktarı ile birlikte Atlantik-Pasifik Okyanusu geçiş noktası Panama Kanalı’ndan geçen günlük gemi sayısının 40’tan 32’ye indirilmesi, kanaldan geçmeyi bekleyen gemilerin sayısını ve bekleme süresini artırdı.

Geçen gemi sayısının ve yüklerinin azaltılması dünya ticareti ve gemi taşımacılığı tarafında sıkıntı oluşturuyor. Geçiş için bekleyen gemi sayısının gün geçtikçe arttığını gözlemliyoruz. Bu neden önemli? Çünkü dünya ticaretinde %3-6 arasında paya sahip olan Panama kanalından tarım ürünleri ve likit doğal gaz ağırlıklı olarak taşınıyor.

Mevcut durum gemi taşımacılık fiyatlarını %40 civarında artırmış durumda ve bunun ABD tarım fiyatlarında artışa neden olabileceği belirtiliyor. Bu tür iklim olaylarının son dönemde arttığını ve daha da sıklaşma olasılığını düşündüğümüzde iklim değişikliği çözümleri, temiz enerji ve sürdürülebilirlik konularında yatırımların artacağını ve bunun bu temalarda çözüm sunan şirketler için olumlu olacağını öngörebiliriz. Peki biz bu temalara nasıl yatırım yapalım derseniz, yatırım fonları bu konuda çok alternatif sunuyor.

İklim değişikliği çözümleri ve sürdürülebilirlik temalarında hem yabancı hisse senedi ağırlıklı hem de sadece yerli hisse senedine yatırım sağlayan fonlar mevcut. İklim değişikliği çözümlerine yönelik iki değişken fon %60-65 oranında bu temadaki yabancı şirketlerin hisse senetlerine, %30-35’de yerli hisselere yatırımı sağlıyor.

Uzun vadeli olarak bakıldığında döviz bazında pozitif getirileri bu fonlarda görmek mümkün. İklim konusunda tek bir yerli hisse senedi fonu mevcut, onda da 6 aylık vadede BIST100 üzeri getiri görüyoruz. Sürdürülebilirlik temasına baktığımızda çok daha fazla fon alternatifi sunulduğunu söyleyebiliriz.

Birçok portföy yönetim şirketinin bu temaya eğildiğini görmek sevindirici. Yabancı hisse ağırlıklı 8 fon karşımıza çıkıyor, bu fonların içeriğinde temiz enerji, tarım teknolojileri, su kaynakları ve karbon içerikli yabancı borsa yatırım fonlarını ağırlıklı olarak görüyoruz. Görüleceği üzere; orta-uzun vade için sürdürülebilirlik adına odaklandığımız her önemli konuya bu fonlar aracılığıyla yatırım mümkün.

Yabancı hisse ağırlıklı fonların yanı sıra BIST-Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan hisse senetlerine yatırım sağlayan 5 hisse senedi yoğun fon da bu temaya yatırım için alternatif. Kısa vadedeki ekonomik gelişmelere yatırım yapıp fırsatlardan getiri sağlamaya odaklanırken, uzun vadeli trendlere de birikim mantığında yatırım sağlamak önemli. İklim değişikliği çözümleri ve sürdürülebilirlik bu noktada değerli temalar olarak karşımıza çıkıyor.