Yabancı fonlarda hareket başladı mı?

2023’e BIST100’de yeni zirveler umuduyla başlamıştık ancak geçtiğimiz hafta Borsa yatırımcıları için dalga boyu yüksek bir hafta oldu. Haftayı yeşil bir tabela ile kapatmak bu gibi dönemlerde önemli ama Borsa İstanbul’da dalgalanmayı seçime kadar olan dönemde sıkça göreceğiz, bu henüz başlangıç. Çok uzun zamandır BIST’i konuşuyoruz belki soluklanıp odağı biraz da yurtdışına çevirebiliriz. Son dönemde bu cephede de önemli gelişmeler var.

Yabancı fonlar yıla kazançlı başladı

Birkaç haftadır yurtdışı borsalarda olumlu bir hava hâkim. Çin’de sıfır Covid politikasından çıkılmasının yarattığı coşku ve beklentiler, olumlu gelen ABD enflasyon verisi ve Avrupa’nın beklenen kadar kötü bir kış geçirmiyor olması yurtdışı endekslerde pozitif seyri sağladı. Bunun yansıması olarak yabancı hisse senedi/ borsa yatırım fonu içeren fonlar yılın ilk iki haftası %5- 15 arasında kazanç sağlayarak yatırımcılarını mutlu etti diyebiliriz.

Teknoloji fonları ön plana çıkıyor

Yılbaşından itibaren tüm fonların getirilerini sıraladığımızda da bu durumu tespit edebiliyoruz; getiri performansında ilk yirmide yalnızca yabancı fonlar yer buluyor. Yatırım temalarını incelediğimizde teknoloji, elektrikli araçlar, temiz enerji, sürdürülebilirlik ve turizm/seyahat öne çıkıyor. Teknoloji temalı fonlar 2021 yılının yıldızı iken geçen yıl Amerikan endekslerine paralel vasat bir performansla yatırımcısını mutsuz etmişti. Bu fonlar yılbaşından itibaren %10 ve üzeri getiri sağlamalarına rağmen hala son 2 yılki zirve değerlerinden uzak. Yurtdışındaki olumlu havanın devamı halinde eski performanslarını yakalamaları mümkün olabilir.

Avrupa hisse fonları ön plana çıkıyor

Herhangi bir tema içermeyen ve ABD, Avrupa ve G-20 Ülke hisse senetlerine yatırım sağlayan yabancı fonlar da ilk yirmi fon arasında karşımıza çıkıyor. Son dönemde Avrupa endeksleri ABD’ye göre daha iyi performans gösterdiğinden Avrupa hisse senetlerine yatırım yapan fonlar getiride daha üst sıralara çıkmış görünüyor. Genel yorumlara bakıldığında, birkaç faktörün kısa vadede bu performansın devamında etkili olacağı öngörülüyor; ilki beklenenden daha sıcak geçen kış ve bunun enerji maliyetleri ve enflasyona etkisi, ikincisi zayıflayan Euro/Pound ile rekabet avantajı sağlayan firmalar ve son olarak Çin’deki sınırlamaların kalkması ile lüks tüketime talebin geri dönme potansiyeli.

ABD’de 4. çeyrek bilançosunda beklentiler zayıf

Yabancı hisse senetlerinin de BIST100 gibi riskli ürünler olduğunu ve dışarıdaki havanın verilere bağlı olarak çok hızlı değişebildiğini söylemekte fayda var. Önümüzde ABD’de bilanço sezonu var ve 2022 son çeyrek kar rakamlarının; güçlü dolar endeksi, enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle zayıf gelmesi beklenti dahilinde. Bu özellikle ABD endekslerinin hızını kısa vadede kesebilir.

Tek fona yatırım yapmak riskli

Bu nedenle bu fonlara yatırım yaparken uzun vadede birikim bakış açısıyla hareket etmek ve fonun içeriğinde yer alan ürünlere dair makro gelişmeleri takip etmek önemli. Yabancı fonlarda bu kadar çok alternatif varken tek tema tek fon yatırımı her zaman riskli, farklı temalara farklı fonlar üzerinden yatırım daha doğru olacaktır.

Bol kazanç dolu bir hafta diliyorum.