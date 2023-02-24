Yabancı fonlarda son durum

2023 yılı başında Çin’de sıfır Covid politikasından çıkılmasının yarattığı beklentiler, olumluya dönen ABD enflasyon verisi ile faiz artışlarının sonlanacağı beklentileri ve Avrupa’nın beklenen kadar kötü bir kış geçirmiyor olması yurtdışı endekslerde coşkuyu geri getirmişti.

Bunun yansıması olarak yurtdışı hisse ve BYF içerikli yatırım fonlarında %15-30 aralığında getirileri Ocak ayı içinde deneyimledik. Özellikle teknoloji temalı fonlardaki yükselişler; 2021 yılının tekrarı olacak mı sorularını geri getirirken, büyü 3 Şubat tarihinde beklenenden oldukça güçlü gelen ABD istihdam verisi ile bozuldu. Sonrasında peş peşe gelen ekonomik veriler, ABD’de enflasyon ile mücadelede faiz artışı silahının bir süre daha kullanılması gerekebileceğine işaret edince, risk iştahı olumsuz etkilendi.

Veri neticesinde yurtdışında risk iştahının zayıflaması, yurtdışı hisse içeren yatırım fonlarını da negatif etkiledi. Hangi temaların daha fazla etkilendiğini ve hangilerinin biraz daha sağlam durduğunu görmek için tema bazında Ocak ayı ve 3 Şubat sonrasını karşılaştırmalı analiz ettim. Genel olarak bakıldığında yurtdışı hisse ağırlıklı içeren fonlarda ortalama Ocak ayı getirisi %7,5 iken, 3-22 Şubat arasındaki getiri -%3,1 oldu. Şubat ayındaki olumsuz performansa rağmen, 2023 yılı ortalama getirilere baktığımızda %4’lük bir getiriyi hala görebiliyoruz.

Teknoloji fonları şubatta düştü

Tema bazında detaylara bakalım. Ocak ayı içinde %15’e yakın ortalama getiri sağlayan teknoloji, robotik teknolojiler, elektrikli araçlar, blok zincir fonları, 3 Şubat verisi sonrasında %5 civarında negatif performans gösterdi. Financial Times’da yer alan bir analize göre, Ekim 2022’de ABD’de para piyasası fonlarına park etmiş bireysel yatırımcılar özellikle Tesla, AT&T, Meta gibi hisselere ilgi göstererek, ciddi bir para akışı sağladı.

Ancak yurt içinde deneyimlediğimiz gibi bireysel yatırımcı getiriye hassas ve olumsuz haber akışı hisselerden hızlı çıkışı getirebiliyor. Benzer şekilde Ocak ayı içinde %10 civarı getiri sağlamış, ancak veriden çok da olumsuz etkilenmemiş temalar da mevcut. Yarı iletken, turizm/seyahat, taşımacılık ve Avrupa temalı fonlarda 3 Şubat sonrası %1-2 arası kayıpları görüyoruz.

Özellikle Avrupa temasını daha önceki yazılarımda işaret etmiştim, beklenenden daha sıcak geçen kış ve bunun enerji maliyetleri ve enflasyona etkisi, ikincisi zayıflayan Euro/Pound ile rekabet avantajı sağlayan firmalar ve son olarak Çin’deki sınırlamaların kalkması ile lüks tüketime talebin geri dönme potansiyeli Avrupa için olumlu. Turizm ve seyahat teması için de Çin’deki Covid sınırlamalarının kalkması ve kongre turizminin dünya genelinde geri gelmesinin etkili olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyleyebiliriz.

Tarım ve gıda fonları yükselişte 3 Şubat sonrası Ocak’tan daha iyi performans gösteren temalar da var ama genelde ama bu temaların toplam 2023 yılı performansı negatif. Petrol, iklim değişikliği ve tarım/gıda temalı fonları örnek gösterebiliriz. Yatırımcı adetlerini incelediğimizde ise özellikle teknoloji, elektrikli araçlar ve turizm temalarına ilginin olumsuz getirilere rağmen devam ettiğini görüyoruz.

Uzun vadeli olarak fonları değerlendirme ve getiriye değil beklentilere, birikim mantığıyla küçük küçük yatırım yapma özellikle yüksek riskli fonlar için değerli. Yurtdışında veri bağımlı seyrin devamını önümüzdeki dönem görmeye devam edeceğiz. İronik olarak, talep ve istihdamın güçlü olduğuna dair gelen veriler piyasa için olumsuz olarak değerlendiriliyor. Çarşamba günü yayınlanan FED tutanaklarında da vurgulandığı gibi enflasyonun seyri, faiz artış sürecini ve şiddetini etkileyecek. Bu kapsamda yurtdışı fonlara yatırım tarafında haber akışı takip edilerek, birkaç temayı içinde barındıran bir sepet oluşturulması faydalı olacaktır