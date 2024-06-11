Yapay zekânın finans sektörüne etkileri
Finans sektörü, öncü ve dönüştürücü sektörlerin başında gelenlerden biri olarak, yapay zekâ (YZ) ile birlikte devrim niteliğinde bir değişime hazırlanıyor daha doğrusu hazırlanmalı. Hem ülkemiz hem de küresel ölçekte, önümüzdeki birkaç yıl finans alanlarında çalışanlara rahat, dur-durak olmayacak.
Bankalar, sigorta şirketleri, yatırım firmaları ve bu alanlara hizmet veren kurumlar heyecanlı ve stresli günler yaşıyorlar. Çünkü YZ teknolojileri sayesinde daha hızlı, daha verimli ve daha müşteri odaklı hizmetler sunabileceklerini şimdiden öngörebiliyorlar. YZ, sadece sektörün kendi işleyişinde finansal süreçleri optimize etmekle, karar alma süreçlerini hızlandırmakla ve risk yönetiminde büyük avantajlar sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda diğer tüm sektörleri ve süreçleri de derinden değiştirecek.
O halde, finans sektöründe hangi fonksiyonlarda YZ hemen devreye alınmalı?
Müşteri deneyimi: YZ’nın en büyük etkilerinden biri, müşteri deneyiminde görülecek. Var olan chatbotlar ve sanal asistanlar büyük evrim geçirecek, 7/24 kesintisiz (ve her dilden) çalışarak bugünkünden çok daha hızlı, bekletmeden ve çok daha fazla detayda, akıllı ve doğru önerilerle müşterileri yanıtlayıp sorunlarını etkili bir şekilde çözecekler. Bu da müşteri memnuniyetini artıracak, insan hatalarını ve yetersizliklerini minimize edecek. Kredi başvuruları dahil olmak üzere hemen hemen tüm talepler yapay zekâ destekli sistemlerle dakikalar içinde sonuçlanabilecek. Bu, kurumsal ve bireysel ihtiyaçlara uygun ‘özelleştirilmiş’ finansal ürün ve hizmetler sunulabilmesini sağlayacak. Bu dönüşümde önemli rol oynayacak ‘blok zincir’ ve ‘kripto varlıklar’ ile sektör genişleyecek, yepyeni format ve modeller ortaya çıkacak.
Veri analizi ve risk yönetimi: Veri Analizi ve Risk Yönetimi: Finansal kurumlar, büyük veri analitiği ve YZ algoritmaları sayesinde devasa veri setlerini anlık olarak analiz edebilecekleri için yatırım kararlarında, kredi risk değerlendirmelerinde ve dolandırıcılık tespitlerinde insan gözünün, beyninin algılayamayacağı , bilgisinin yetmeyeceği kadar hızlı, kapsamlı ve detaylı sonuçlar çıkaracak hem kendilerinin hem müşterilerinin, paydaşlarını daha sağlam ve güvenli kararlar almasını sağlayacaklar. Finans sektörü, YZ yüzünden yeniden tanımlanması gereken ‘siber güvenlik, etik, hukuk, yeni parametreler, eşikler, vb.’ gibi yönetişim unsurlarının şekillenmesinde ve uygulanmasında da tüm diğer sektörlerin önünü açan belirleyici sektör olacak.
İş gücü ve verimlilik: YZ, rutin ve tekrarlayan işleri otomatikleştirerek insan kaynağının daha yaratıcı ve stratejik alanlarda kullanılmasını sağlayacak. Bu sayede çalışanlar, daha fazla katma değer sağlayacak projelere ve stratejik planlamaya, yapay zekâyı eğitmeye odaklanabilecekler. Ancak, bu dönüşüm sürecinde çalışanların yeni beceriler kazanması ve kendini sürekli geliştirmesi de büyük önem taşıyacak. Öneğin, veri analitiği, YZ yönetimi ve dijital yetkinlikler gibi alanlarda eğitim ve gelişim programlarına katılmak, çalışanların bu yeni düzene adapte olmasını kolaylaştıracaktır.
Gelecek beklentileri:
Finans sektörünü en çok etkileyecek teknolojik değişimlerin başında YZ geliyor desek de YZ nedeniyle gelişecek altyapı, donanım, yazılım ve insan kaynağı ihtiyaçları da büyük sistemsel yatırım ve reorganizasyonlar gerektirecek. Tüm işleyişin ve insan yetkinliklerinin değişim ve yükseltilme (upgrade) gereği, finans sektörünü 5 yıl kadar yoğun strese sokacak. Ancak, YZ’dan kaynaklanan yatırımlar işlem güvenliğini ve şeffaflığını da çok artıracak. Ayrıca, süper ve kuantum bilgisayarların gelişimiyle birlikte, finansal analizlerdeki hız ve doğruluk daha önce hiç olmadığı kadar iyi seviyelere çıkacak. Bu gelişmeler de finans sektöründe yeni iş modellerinin ve fırsatların doğmasına yol açacak, tüm sektörlerde işler iyiye gitmeye başlayacak.
Sonuç olarak, yapay zekâ finans sektöründe köklü değişiklikler yaratacak. Adapte olabilen bireyler, kurumlar, ülkeler; yakın gelecekte büyük avantajlar elde edecek.