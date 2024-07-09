Yapay zekâ ve geleceğin “akıllı ajanları”
Yapay zekâ (AI) teknolojilerinin gelişimi ile birlikte “agent” kavramı da hayatımıza girdi. Agent, Türkçede “akıllı ajan” olarak adlandırılabilir. Akıllı ajanlar, belirli görevleri yerine getirebilen, çevresiyle etkileşim kurarak öğrenebilen ve özerk kararlar alabilen yazılımlar veya sistemleri ifade ediyor.
Aslında bireysel düzeyde, akıllı ajanlara biz genellikle asistan diyoruz ve epeydir hayatımızdalar. Çoğumuz farkında olmaksızın kullanırken bir kısmımız da bazı uygulamalarla günlük yaşamımızı kolaylaştırmak için daha yoğun ve bilinçli şekilde onlardan yararlanıyoruz. Kişisel asistanlar olarak kullanılan bu teknolojiler, takvim yönetiminden hatırlatma yapmaya, bilgi aramaktan e-posta, rapor, makale, vb. yazmaya, fotoğraflarımızı düzenleyip, ayıklamaktan, seyahat notlarımızı toplamaya, tekrarlayan alışverişlerimizi bilmeye ve bize kampanya önermeye kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyorlar. Hatta sağlık için kullandığımız akıllı asistanımız (ajanımız) durumumuzu takip ederek, ilaç alım zamanlarımızı hatırlatabiliyor veya uygun egzersiz önerileri sunabiliyor. Kalp ritmimiz, hareket sıklığımız gibi verilerle bize tatlı uyarılar yapabiliyor. Eğitimde, öğrencilere özel ders programları hazırlayarak öğrenme süreçlerini kişiselleştirebiliyor.
Kısacası ve rahatlıkla artık, yapay zekâ geliştikçe “Hepimizin birer akıllı asistanı, işlerimizin de birer akıllı ajanı olacak” diyebiliriz.
“Agent - akıllı ajan” ve “akıllı asistan” arasındaki fark?
Bireysel katmanda sayısız ve sınırsız faydası olacağını görebildiğimiz, sıklıkla kullanmaya ve alışmaya başladığımız asistanların iş dünyası versiyonu olan “akıllı ajanlar”, verimliliği artıran ve maliyetleri düşüren çözümleriyle hızla aramıza karışıyorlar. Müşteri hizmetlerinde chatbotlar, insan müdahalesine gerek kalmadan müşteri sorularını yanıtlarken satış ve pazarlama alanında, müşteri davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor ve böylece müşteri memnuniyetini dolayısı ile kazancı artırıyorlar. İnsan kaynakları departmanlarında ise çabuk ve rasyonel kriterlerle aday taraması yaparak en uygun adayları belirleyip ve işe alım süreçlerini kısaltarak işe uygunluk seviyesini, dolayısı ile hizmet kalitesini yükseltiyorlar.
Ajanlar ile asistanlar arasındaki temel fark, ajanın özerklik ve adaptasyon yeteneğinin olması. Asistanlar genellikle kullanıcı komutlarına ve net talimatlara-isteklere yanıt vererek belirli görevleri yerine getirirler. Ajanlar ise, çevrelerini her katmanda analiz ederek çok daha farklı ve değişken bilgiyi analiz ederek bağımsız kararlar alabilirler. Ve bu sırada da kendilerini eğitebilirler. Bu nedenle öğrenme ve adaptasyon yetenekleri sayesinde kullanıcı ihtiyaçlarına göre kendilerini geliştirebilirler. Bu da ajanların daha karmaşık ve dinamik görevleri yerine getirebilmelerini sağlar.
İş dünyasında “agent - akıllı ajan” kullanımı ve örnekleri
Akıllı ajanlar, veri analizi ve karar destek sistemlerinde önemli rol oynar. Büyük veri setlerini hızla analiz ederek, iş dünyasının stratejik kararlar almasını sağlar. Örneğin, bir finans kuruluşu, piyasadaki değişiklikleri anında analiz eden bir akıllı ajan kullanarak yatırım stratejilerini optimize edebilir. Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde, akıllı ajanlar, en verimli rotaları belirleyerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Amazon’un Kiva robotları, depo içinde ürünleri toplama ve taşıma işlemlerini otomatikleştirerek bu ajanlara somut bir örnek oluşturur. Ya da Tesla’nın otonom sürüş teknolojileri, akıllı ajanların günlük yaşamımıza nasıl entegre olabileceğini gösteren en uç örneklerden biridir. Düşünsenize araç kullanmak için bir kişinin yapması gereken her şeyi yapabilen sistem aslında bir “şoför ajans” hatta ondan da fazlasıdır.
Hiç kuşkusuz, akıllı ajanların yetenekleri daha da gelişecek ve çok daha kompleks görevleri yerine getirebilir hale gelecekler. Tasarımdan, üretime, pazarlamadan, satış ve müşteri hizmetlerine, lojistikten, finans ve insan kaynaklarına kadar tüm fonksiyonlarda ve alanlarda ajanlar insanların işini kolaylaştırmak ve daha doğru yapmaları için pire gibi çalışacaklar. Akıllı ajanlar geleceğin iş dünyasında vaz geçilmez olacaklar.