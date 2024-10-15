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Sıfır atık sıfır batık!

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK [email protected]

İhracat dünyasında inovasyon rüzgar­ları esti! 11. kez düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası - Türkiye Innovation Week 2024 (TIW24), ‘Ezber Bozan: İn­san Odaklı Kültür Modeli’ temasıyla ge­çen haftanın en dikkat çekici etkinlik­lerinden biri oldu.

TWI24, adeta 2030’a kadar Döngüsel Ekonomi’ye geçiş için tamamlanması gereken 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) uyum yolunda, vites yükseltme­miz gerektiğini hatırlatan bir eylem çağ­rısı niteliğindeydi.

İnovasyonla gelen dönüşüm ve sürdürülebilirlik

Etkinlik, cesur yenilikler yapmanın önemini ve gerekliliğini vurgularken, özel­likle de ihracat kabiliyetlerini geliştirme­yi hedefleyen ekosistemin paydaşlarını (iş dünyası, gençler, sivil toplum kuruluşları, akademi ve kamu temsilcileri) bir araya ge­tirdi. İnovasyonun iş dünyasında yarattığı dönüştürücü ve sürdürülebilir gücü vur­gulayan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Tür­kiye’nin Küresel İnovasyon Endeksi’nde 37. sıraya yükseldiğini ve inovasyonun katma değerli ihracatın anahtarı olduğunu belirt­ti. Özellikle 1 Ekim tarihli ‘Geleceğin Ticare­ti, Ticaretin Geleceği başlıklı yazımda belirt­tiğim gibi, tüm dünyada hızla yükselen e-ih­racat trendini yakalamamız gerektiğinin altını çizdi.

Bu bağlamda, okuyucularıma ve tüm iş dünyasına, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya tara­fından tanıtılan, yapay zeka ve derin öğ­renme ile oluşturulmuş yeni ihracat des­tek portalına mutlaka göz atmalarını öneri­yorum. https://www.kolayihracat.gov.tr, tüm ihracatçıların, start-up’ların, genç girişimci­lerin ve KOBİ’lerin e-ihracat için yararla­nabilecekleri, zengin içerik ve araçlara sa­hip. Son derece kolay ve rahat kullanılabilen teknolojik altyapısı ile portal, ülke ve sektör­lere dair pazar analizleri, ürün önerileri ve eğitim gibi temel ihtiyaç alanlarında hiz­met sunuyor.

İlham patlaması yaşandı

Etkinlik üç gün sürdü (https://www.turki­yeinnovationweek.com/). Benim de araların­da olduğum 100’den fazla yerli-yabancı ko­nuşmacı/panelist ve binlerce katılımcı kafa­larda şimşekler çakmasına neden oldu. Hem konferanslarda hem oturumlarda hem zengin içerik ve deneyim alanlarında hem de ödül programlarındaki tatlı rekabetle adeta bir ‘il­ham patlaması’ yaşandı.

Ortam o kadar ha­reketli ve dinamikti ki, eminim TIW24, genç girişimciler, KOBİ’ler ve büyük firmalar ara­sında yepyeni köprülerin kurulmasına ve pek çok yeni projenin filizlenmesine sürdürüle­bilir bir zemin hazırladı. Genç girişimcile­rin buluştuğu InnovaZone, bu yılın en dik­kat çekici alanlarından biriydi. İnovasyo­nun kalbinde gençlerin yer aldığını gösteren ‘Anadolu Buluşmaları’, Türkiye’nin fark­lı şehirlerinden gelen genç beyinlerin, gele­ceğin projelerini şekillendirdiği ve hepimize umut veren en verimli alanlardan biriydi.

Fikirlerden milyar dolarlık işlere

Formula 1 pilotu Mika Häkkinen ve Le­go’nun eski yöneticisi Christian Majgaard gibi dünya çapında isimler, yenilikçi düşün­cenin iş dünyasına nasıl yön verebileceğini somut örneklerle aktardı . Majgaard’ın “Ez­ber bozan şirketler başarılı olur” mesajı, inovasyonun sınırları aşan etkisini doğrula­yan en önemli ve ilgi çeken paylaşımlardan biriydi. Benim katıldığım oturumda ise ‘Dijital/Yapay Zekâ ile İnovasyonun Sınır­larını Zorlamak’ konusuna odaklandık.

Ko­nuyu, sürdürülebilir kalkınma için YZ en­tegrasyonu ile enerji verimliliği ve kaynak yönetiminde inovasyon yapılması zorunlu­luğu ekseninde ele aldım. Japonların milli vizyonu olan 3R’yi (Reduce, Reuse, Recyc­le – Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüş­tür) örnek gösterdim. Bizim de planlarımı­zı vizyonumuza göre yapıp uygulamamız gerektiğine dikkat çekerek, döngüsel eko­nomi hedefine ulaşmak için ‘Sıfır Atık, Sıfır Batık’ gibi bir milli vizyona kitlenebileceği­mize değindim. Çünkü 2030 sonrasında, sı­fır atık prensibine göre organize olmayan şirketlerin batışa gideceği çok aşikâr.

Sonuç: Türkiye Innovation Week, sa­dece Türkiye için değil, uluslararası ino­vasyon ekosistemi için de önemli bir plat­form haline gelmiş gibi görünüyor. Bir kez daha şunu anladım ki, buluşçu veya icat­çı bir ulus değiliz; ancak yapay zekânın olanaklarını iyi kullanırsak, inovasyon­la kalkınan bir ülke olmamız için hâlâ bü­yük bir şansımız var...

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