Yapay zekânın (YZ-AI) lojistiğe etkisi
YZ, lojistik sektöründe köklü bir dönüşüm yaratıyor. Tedarik zincirinden envanter yönetimine, nakliye ve teslimat süreçlerine kadar pek çok alanda devrim niteliğinde yenilikler ve kolaylıklar sunuyor. Bu dönüşüm, operasyonların daha verimli, hızlı ve esnek olmasını sağlarken, aynı zamanda maliyetleri de düşürüyor.
Her şeyden önce YZ, lojistik süreçlerinde verimliliği artırmak için büyük miktarda veriyi çok kısa sürede analiz ediyor ve bu analizlerle daha akıllı kararlar alınmasını sağlıyor. Örneğin, talep tahmini için YZ, geçmiş satış verilerini, hava durumu, doğal afetler, siyasi karışıklıklar, terör, savaş gibi dış etkenleri ve ekonomik göstergeler, rakiplerin fiyat değişiklikleri, tatil sezonları gibi diğer değişkenleri dikkate alarak gelecekteki talebi daha doğru bir şekilde öngörebiliyor. Bu sayede şirketler, aşırı envanter birikmesinin önüne geçiyor ve tedarik zincirinde israfı azaltıyor.
YZ için otomasyon ve robotik işbirliği:
YZ ile donanmış, yenilenebilir enerji kullanan otonom araçlar ve robotlar; lojistik süreçlerinde giderek yaygınlaşıyor. Depolarda robotlar, malları toplama ve paketleme işlemlerini hızlandırırken, otonom kamyonlar ve drone'lar teslimat süreçlerini optimize ediyor.
Bu teknolojiler, insan hatasını minimize ederek operasyonel verimliliği artırıyor ve teslimat sürelerini kısaltıyor. Aynı zamanda, şirketlerin karbon ayak izini küçültüp, enerji tüketimini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği destekliyor. ESG (Environment, Sustainability, Governance – Çevre, Sürdürülebilirlik, Yönetişim) kriterlerine uygunluğu yükseltiyor ve şirketlerin uzun vadede çevresel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı oluyor.
Gerçek Zamanlı İzleme, Optimizasyon ve Müşteri Deneyimi:
YZ ile tedarik zinciri boyunca malların hareketini takip etmek ve gecikmeleri önceden tahmin ederek alternatif çözümler sunmak, dolayısıyla beklenmedik durumlara daha hızlı yanıt vermek mümkün oluyor. Ayrıca, YZ tabanlı chatbot'lar ve sanal asistanlar sayesinde kişiselleştirilmiş hizmetlerle müşteri talepleri karşılanabiliyor. Bu araçlar, teslimat rotalarını optimize ederek müşterilere daha hızlı ve zamanında teslimat yapmayı sağlıyor.
Şirketler YZ entegrasyonu için ne yapmalı, hangi adımları izlemeli?
-Bir "YZ Strateji Ekibi" oluşturun (Veri bilimi, BT-IT altyapı, operasyon, müşteri hizmetleri, finans, pazarlama, satış, İK liderleri ve şirket dışından bir süpervizör-danışman).
-Veri toplama ve analiz altyapısını oluşturun.
Talep tahmin modeli geliştirmek için YZ algoritmaları kullanın.
-Depolama ve envanter yönetiminde otomasyon sistemlerine geçiş yapın.
-Otonom araçlar ve robotik sistemleri değerlendirmek için pilot projeler başlatın.
-Teslimat süreçleri için YZ tabanlı rota optimizasyonu uygulamaları kurun.
-Gerçek zamanlı izleme ve raporlama sistemlerini entegre edin.
-Müşteri hizmetleri için YZ tabanlı chatbot'lar ve sanal asistanlar devreye alın.
Kullanabileceğiniz bazı YZ araçları: DataRobot, Alteryx, Azure ML, Google BigQuery, Apache Kafka, Snowflake, Amazon Forecast, H2O.ai, TensorFlow, Llamasoft, Symbotic, SAP IBP, Otto Motors, Waymo, Boston Dynamics, OptimoRoute, Onfleet, Route4Me, Tableau, Power BI, Kibana, Dialogflow, Zendesk.
Sonuç olarak, YZ'nın lojistik sektöründeki potansiyeli çok yüksek. Yararlanmak ve rekabet avantajınızı koruyabilmeniz için YZ entegrasyonunu bir an önce başlatmalısınız. Çünkü YZ, yalnızca mevcut süreçleri optimize etmekle kalmıyor, aynı zamanda tedarik zincirinde ve müşteri hizmetlerinde de devrim yaratıyor. Ve özellikle küresel rakipleriniz bu çalışmalara çoktan başladı.
O yüzden YZ’nın lojistikteki etkilerini en üst düzeye çıkarmak için hemen harekete geçin. YZ strateji ekibinizi oluşturun, veri altyapınızı güçlendirin. YZ teknolojilerini operasyonlarınıza süratle entegre edin. Her şeyden önce de ekipleriniz için eğitim seferberliği başlatın. Liderlerinizin, kritik rollerdeki çalışanlarınızın paradigma değişikliğini sağlamadan yapay zekâlı döneme geçemez, geleceğin lojistik dünyasında yerinizi almak için geç kalmış olursunuz. “Yarının işini yarına bırakmayın!”