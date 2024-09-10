AI PC ve teknoloji altyapısı için bütçe hazırlayın!
Berlin’deki IFA (Internationale Funkausstellung) fuarı, dünyanın önde gelen tüketici elektroniği ve ev aletleri ticaret fuarlarından biri olarak her yıl düzenleniyor. Bu yıl, 6-10 Eylül tarihlerinde gerçekleşen IFA, 2024’te 100. yılını kutluyor. Dünyanın dört bir yanından 1.800’ün üzerinde markanın en son yeniliklerinin sergilendiği bu fuar, küresel teknoloji endüstrisi için kritik bir platform olmayı sürdürüyor.
Bu yılın öne çıkan teması, yapay zekanın tüketici elektroniği ve ev aletlerine nasıl entegre edildiğine odaklanan ürün ve hizmetler olurken, insansı robotlardan AR-VR uygulamalarına, akıllı gözlüklerden giyilebilir teknoloji ürünlerine ve hatta uçan taksilerden otonom araçlara kadar pek çok yenilik ziyaretçilere anlatıldı, bazıları örnekleriyle denenebilir şekilde gösterildi. Ayrıca sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularındaki gelişmeler de dikkat çeken önemli başlıklar arasında yer aldı.
IFA 2024’te en çok konuşulan ve ziyaret edilen bölümlerden biri AI PC’lerdi.
Bunda, IFA’dan birkaç gün önce Intel’in yaptığı “Intel Core Ultra” Dünya Lansmanının daha doğrusu, Microsoft, Google, Lenovo, Dell, Acer, ASUS, LG, Samsung, HP ve MSI ile birlikte yaptığı gövde gösterisinin de büyük etkisi oldu. 35’ten fazla ülkeden, 250 medya mensubu, teknoloji yazarı, içerik geliştiricisi, YouTuber ve Influencer’ının katıldığı büyük buluşmada Intel adeta “AI PC Çağı Bizimle Başlıyor!” dedi. Bir anlamda fabrika ayarlarına geri döndü, son zamanlarda hakkında çıkan olumsuz haberleri büyük ölçüde nötralize eden bir çıkış yaptı.
Bu lansman, “Intel Inside – İçinde Intel Var” sloganıyla efsaneleştirdiği çipleri ile dünya PC pazarının gelişmesine damga vuran Intel’in bu kez de PC’lere yapay zeka entegrasyonu sağlayan en güçlü işlemcisi “Intel Core Ultra” ile AI PC’ler satışa çıkıyor, “Intel Everywhere – Inlel Her Yerde” dönemine geçişini ilan etmesi açısından son derece önemliydi.
Kısacası Intel, yapay zeka destekli bilgisayarlara yönelik devrim niteliğinde bir hamle yapıyor! Bu hamle, sadece bir işlemci yükseltmesi değil, aslında yapay zeka çağında kişisel bilgisayarların rolünü yeniden tanımlama girişimi. En yalın aktarımı ile Intel Core Ultra ile “AI PC” kavramını ana akıma taşıyan ilk adımları atıyor. Bu hamle, Intel’in yalnızca kendi pozisyonunu güçlendirmekle kalmayıp, tüm PC endüstrisini yapay zeka odaklı bir dönüşüme zorlayacak gibi görünüyor.
Ve bu da demek oluyor ki yapay zeka geliştirici firmaları olan OpenAI, xAI, Anthropic, Google, Microsoft, DeepMind, IBM, Meta (Facebook), Amazon, Apple vb. şirketler kendi altyapılarını güçlendirirken, onlardan hizmet alacak ve ürünlerini kullanacak reel sektör firmalarının, yani bu yazıyı okuyan kurum, kuruluşların ve bireylerin de hızla bu büyük değişime ayak uydurması zorunlu olacak. Bu da tüm şirketlerin donanımlarını geliştirip değiştirmelerinin yanı sıra, yazılım altyapılarını güncellemeleri, veri yönetimi stratejilerini iyileştirmeleri ve çalışanlarının yapay zeka konusundaki bilgi ve becerilerini artırmaları anlamına geliyor.
Yapılması gerekenler:
*Önümüzdeki 12-24 ay içinde şirketinizdeki bilgisayarları aşamalı olarak AI PC'lerle değiştirmek için bir bütçe ve planlama yapın.
-Tüm çalışanlarınıza temel yapay zeka okuryazarlığı kazandırmak ve kilit personele ileri düzey AI becerileri öğretmek için kapsamlı bir eğitim programı oluşturun.
-Büyük veri işleme ve analiz kabiliyetlerinizi artırın, veri depolama ve işleme sistemlerinizi AI uyumlu hale getirin.
-İş süreçlerinizin hangilerinde AI kullanabileceğinizi belirleyin ve bu alanlarda pilot projeler başlatın.
-Şirketinizin AI kullanımında etik standartlarını belirleyen ve veri güvenliğini garanti altına alan politikalar geliştirin.
-AI alanında öncü şirketler, üniversiteler ve start-up’larla işbirlikleri geliştirerek bilgi ve teknoloji transferi sağlayın.