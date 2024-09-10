AI PC ve teknoloji altyapısı için bütçe hazırlayın!

Berlin’deki IFA (Internationale Fun­kausstellung) fuarı, dünyanın önde gelen tüketici elektroniği ve ev aletle­ri ticaret fuarlarından biri olarak her yıl düzenleniyor. Bu yıl, 6-10 Eylül tarihle­rinde gerçekleşen IFA, 2024’te 100. yılı­nı kutluyor. Dünyanın dört bir yanından 1.800’ün üzerinde markanın en son ye­niliklerinin sergilendiği bu fuar, küresel teknoloji endüstrisi için kritik bir plat­form olmayı sürdürüyor.

Bu yılın öne çıkan teması, yapay zekanın tüketici elektroniği ve ev aletlerine nasıl entegre edildiğine odaklanan ürün ve hizmetler olurken, insansı robotlardan AR-VR uy­gulamalarına, akıllı gözlüklerden giyile­bilir teknoloji ürünlerine ve hatta uçan taksilerden otonom araçlara kadar pek çok yenilik ziyaretçilere anlatıldı, bazı­ları örnekleriyle denenebilir şekilde gös­terildi. Ayrıca sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularındaki gelişmeler de dikkat çeken önemli başlıklar arasında yer aldı.

IFA 2024’te en çok konuşulan ve ziyaret edilen bölümlerden biri AI PC’lerdi.

Bunda, IFA’dan birkaç gün önce In­tel’in yaptığı “Intel Core Ultra” Dünya Lansmanının daha doğrusu, Microsoft, Google, Lenovo, Dell, Acer, ASUS, LG, Samsung, HP ve MSI ile birlikte yaptı­ğı gövde gösterisinin de büyük etkisi ol­du. 35’ten fazla ülkeden, 250 medya men­subu, teknoloji yazarı, içerik geliştirici­si, YouTuber ve Influencer’ının katıldığı büyük buluşmada Intel adeta “AI PC Ça­ğı Bizimle Başlıyor!” dedi. Bir anlam­da fabrika ayarlarına geri döndü, son za­manlarda hakkında çıkan olumsuz ha­berleri büyük ölçüde nötralize eden bir çıkış yaptı.

Bu lansman, “Intel Inside – İçinde Intel Var” sloganıyla efsaneleş­tirdiği çipleri ile dünya PC pazarının ge­lişmesine damga vuran Intel’in bu kez de PC’lere yapay zeka entegrasyonu sağla­yan en güçlü işlemcisi “Intel Core Ult­ra” ile AI PC’ler satışa çıkıyor, “Intel Everywhere – Inlel Her Yerde” döne­mine geçişini ilan etmesi açısından son derece önemliydi.

Kısacası Intel, yapay zeka destekli bilgisayarlara yönelik devrim niteliğinde bir hamle yapıyor! Bu hamle, sadece bir işlemci yükseltme­si değil, aslında yapay zeka çağında kişi­sel bilgisayarların rolünü yeniden tanım­lama girişimi. En yalın aktarımı ile Intel Core Ultra ile “AI PC” kavramını ana akı­ma taşıyan ilk adımları atıyor. Bu hamle, Intel’in yalnızca kendi pozisyonunu güç­lendirmekle kalmayıp, tüm PC endüst­risini yapay zeka odaklı bir dönüşüme zorlayacak gibi görünüyor.

Ve bu da demek oluyor ki yapay ze­ka geliştirici firmaları olan OpenAI, xAI, Anthropic, Google, Microsoft, De­epMind, IBM, Meta (Facebook), Ama­zon, Apple vb. şirketler kendi altyapı­larını güçlendirirken, onlardan hizmet alacak ve ürünlerini kullanacak reel sek­tör firmalarının, yani bu yazıyı okuyan kurum, kuruluşların ve bireylerin de hızla bu büyük değişime ayak uydurması zorunlu olacak. Bu da tüm şirketlerin do­nanımlarını geliştirip değiştirmelerinin yanı sıra, yazılım altyapılarını güncelle­meleri, veri yönetimi stratejilerini iyi­leştirmeleri ve çalışanlarının yapay zeka konusundaki bilgi ve becerilerini artır­maları anlamına geliyor.

Yapılması gerekenler:

*Önümüzdeki 12-24 ay içinde şirke­tinizdeki bilgisayarları aşamalı olarak AI PC'lerle değiştirmek için bir bütçe ve planlama yapın.

-Tüm çalışanlarınıza temel yapay zeka okuryazarlığı kazandırmak ve kilit personele ileri düzey AI becerileri öğ­retmek için kapsamlı bir eğitim progra­mı oluşturun.

-Büyük veri işleme ve analiz kabili­yetlerinizi artırın, veri depolama ve işle­me sistemlerinizi AI uyumlu hale getirin.

-İş süreçlerinizin hangilerinde AI kullanabileceğinizi belirleyin ve bu alan­larda pilot projeler başlatın.

-Şirketinizin AI kullanımında etik standartlarını belirleyen ve veri güven­liğini garanti altına alan politikalar geliş­tirin.

-AI alanında öncü şirketler, üniversi­teler ve start-up’larla işbirlikleri gelişti­rerek bilgi ve teknoloji transferi sağlayın.