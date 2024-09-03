Çin’in devlet kapitalizmi ve dünya eş başkanlığı
Geleceğe doğru baktığımızda, Çin’in ABD ile rekabetinde önümüzdeki 10-20 yıl içinde küresel arenada önemli bir avantaj elde edeceği ve hatta onu geçeceği öngörülüyor.
Bu öngörünün temelinde, Çin’in son yıllarda bilim, teknoloji, uzay, 5G, yapay zeka, kuantum bilgisayarlar ve sürdürülebilir enerji gibi alanlardaki büyük yatırımları, müthiş eğitim atağı ve elde ettiği somut ilerlemeler yatıyor. Çin’in dijital para, dijital vatandaşlık ve dijital yönetişim modeli etrafında şekillendirdiği finansal ve toplumsal uygulamalar, sadece ekonomik değil, küresel bir sosyal ve politik dönüşümün de habercisi. Çin’in başlattığı veya dahil olduğu projelerle ilan ettiği dünya çapında nüfuzunu genişletme stratejisi, küresel ölçekteki ekonomik girişimleri, teknolojik ve siyasi hamleleri, kritik ülkeleri kendi yörüngesinde toplama atakları ile oldukça kararlı ve artan bir ivme ile ilerliyor.
Çin’in bizzat organize ettiği ya da güçlü bir şekilde desteklediği örgütler ve/veya inisiyatifler ile bunların Batı dünyasındaki karşılıklarına bakalım;
BRICS (Brazil Russia India China South Africa - Brezilya Rusya Hindistan Çin Güney Afrika): Gelişmekte olan ekonomilerin küresel etkisini artırmayı hedefleyen bir ekonomik iş birliği grubu. Batı destekli benzeri: G7 (Group of Seven) ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Birleşik Krallık’ın oluşturduğu gelişmiş ekonomilerin bir aradalığı.
BRI (Belt and Road Initiative - Kuşak ve Yol Girişimi): Çin’in Asya, Avrupa ve Afrika’yı kapsayan geniş kapsamlı altyapı ve ticaret ağı genişlemesi. Batı destekli rakibi: G7 tarafından başlatılan Build Back Better World (B3W) - Dünyayı Daha İyi İnşa Et girişimi, gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı projelerini desteklemeyi amaçlıyor.
SCO (Shanghai Cooperation Organisation - Şanghay İşbirliği Örgütü): Güvenlik, ekonomik iş birliği ve kültürel alışveriş alanlarında ortaklık kurmayı amaçlayan Avrasya merkezli bir siyasi ve güvenlik örgütü. Batı destekli benzeri: NATO (North Atlantic Treaty Organization - Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Batı’nın askeri ittifakı.
NDB (New Development Bank - Yeni Kalkınma Bankası): BRICS ülkeleri tarafından altyapı projeleri ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan çok taraflı bir kalkınma bankası. Batı destekli versiyonu: Dünya Bankası (World Bank) küresel ölçekte kalkınma projelerine fon sağlayan en önemli finans kuruluşlarından biri olarak NDB’nin Batı’daki karşılığı.
Tüm bunlardan hareketle, 2030 sonrasındaki dünyanın bugünkünden çok farklı olacağını şimdiden görmeli ve hazırlıklarımızı ona göre yapmalıyız. Ülkelerin, kurumların, şirketlerin ve bireylerin, Çin’in dünyaya “Eş Başkan” olacağı yeni geleceğe hazırlanması gerekiyor. Yeni gelecekte, Çin’in karma ekonomik sistemi, Devlet Kapitalizmi” (State Capitalism) veya “Otoriter Kapitalizm” olarak adlandırılan yönetişim biçimine doğru evrilecek.
Devlet Kapitalizmi: Piyasa ekonomisi araçlarını kullanarak ekonomik faaliyetleri yönlendiren, stratejik sektörlerde devletin doğrudan kontrol sahibi olduğu sistem. Bu modelde, devlet geniş bir etkiye sahip olmasına rağmen, kapitalist piyasa mekanizmaları ve özel mülkiyet de varlığını sürdürür. Çin›in modeli, devletin ekonomik yaşamın birçok yönünü sıkı bir şekilde kontrol ettiği, ancak aynı zamanda özel girişimciliğe ve yabancı yatırımlara izin verdiği bir sistem. Bu model, Çin Komünist Partisi’nin sıkı siyasi kontrolü altında kapitalist ekonomik politikaların uygulanmasını sağlar. Çin bu sistemi daha çok “sosyalist piyasa ekonomisi” olarak adlandırıyor.
Sonuç: Çin’i anlamaya, ona uyumlanmaya, iş birliğine ve “hibridleşmeye” çalışın. Geleceğin eş başkanı olacak ülke ve müttefikleriyle iş birliği yapmaya, yapay zeka ve %100 dijital dönüşüm projelerine odaklanmaya, sürdürülebilirlik ve karbon kriterlerine uyumlanmaya ve tüm ticari, ekonomik, sistemsel değişiminizi ve küresel stratejilerinizi bu doğrultuda yeniden şekillendirmeye çalışın.