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VUCA’dan FLUX’a geçiş…

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK [email protected]

Yapay zekâ çağında yeni bir zihinsel model

Yaklaşık otuz yıldır iş dünyasında ve lider­lik alanında sıkça kullanılan VUCA kavra­mı (Volatile-değişken, Uncertain-belirsiz, Complex-karmaşık, Ambiguous-muğlak), liderlerin değişim ve belirsizlik dönemlerin­de etkin yönetim için kullandıkları önemli bir referans oldu.

İlk olarak 1985 yılında ya­yımlanan “Leaders: Strategies for Taking Charge” kitabıyla gündeme gelen bu kav­ram, 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başında iş dünyasının temel yaklaşımı hali­ne geldi. Özellikle küreselleşme dalgası, eko­nomik krizler, hızlı teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm süreçleriyle beraber VUCA, iş dünyasında belirsizlikleri anlamak ve yö­netmek için kritik bir araç olarak görüldü.

Ancak günümüzde yapay zekânın iş hayatını, liderliği ve toplumları kökten değiştirdiği bir dönemde VUCA’nın artık içinde bulunduğu­muz gerçekliği tam olarak açıklamak için ye­terli olup olmadığını yeniden düşünmemiz gerekiyor. İşte tam da bu noktada, VUCA’nın ötesine geçmemizi sağlayacak, yeni çağın ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi bir yaklaşım olan FLUX devreye giriyor.Çünkü artık VU­CA’nın açıklayamadığı, çok daha zorlu ve hızlı bir döneme giriyoruz. Yapay zekânın iş hayatını ve liderliği köklü biçimde değiş­tirdiği günümüzde değişim, dönemsel veya öngörülebilir olmaktan çıktı.

Artık değişim sürekli, hızlanan ve birbirini tetikleyen bir yapıya dönüştü. Belirsizlik ise sadece bek­lenen değil, yapay zekânın karar alma sü­reçlerine doğrudan entegre olmuş, kaçı­nılmaz bir gerçeklik haline geldi. Bu ne­denle bugün daha çevik, akışkan ve deneysel bir zihinsel modele ihtiyacımız var. Bu yeni zihinsel modelin adı: FLUX.

FLUX, sadece değişimle mücadeleyi de­ğil, değişimi aktif olarak yönlendirmeyi ve geleceği birlikte şekillendirmeyi he­defleyen bir anlayışı ifade ediyor. FLUX; hızlı hareket etme, esnek düşünme ve sürekli olarak deney yapma kültürünü temsil ediyor.

FLUX zihniyetinin dört temel boyutu:

F > Hızlı (Fast): Değişim artık durmaksı­zın hızlanıyor. İnovasyon döngüleri ve karar alma süreçleri gerçek zamanlı ve anında tep­ki vermeyi zorunlu kılıyor. Liderlerin gerçek zamanlı adaptasyon yetkinliklerini geliştir­meleri gerekiyor.

L > Akışkan (Liquid): Geleneksel sektör sınırları belirsizleşiyor. İş modelleri dönü­şüyor, sektörler birleşiyor ve şirketler esnek ekosistemlere dönüşüyor. Artık katı yapılar değil, akışkan, uyarlanabilir yapılar değer yaratıyor.

U > Bilinmez (Uncharted): Yapay zekâ çağı, eski oyun kurallarını tamamen yeni­den yazıyor. Geçmiş verilerin geleceği öngö­remediği, belirsizliğin norm olduğu yeni böl­gelerde hareket ediyoruz. Stratejik öngörü ve ileri senaryo planlaması vazgeçilmez ha­le geldi.

X > Deneysel (eXperimental): Karma­şıklıkla baş etmenin yolu sürekli test etmek, öğrenmek ve hızlı adapte olmaktan geçiyor. Başarı artık mükemmel cevabı bulmak değil; hızla denemek, yeni yollar keşfetmek ve çe­vik bir şekilde öğrenmektir.

Yeni bir çağ başlıyor hatta başladı!

Artı, Dr. Timothy T.Tiryaki tarafından geliştirdiği VUCA’yı, yani değişimi yalnız­ca anlamlandırma ve uyum sağlama dö­nemini geride bırakıyoruz. FLUX zihniye­tiyle değişime pasif olarak tepki veren de­ğil; değişimi bizzat yaratan, yönlendiren ve şekillendiren bir döneme adım atıyo­ruz. Bu yeni çağda, yapay zekâ ve dijital dö­nüşüm rüzgârlarında sadece ayakta kalmayı değil, yeniliklere öncülük etmeyi hedefleme­liyiz.

Dönüşümü benimseyerek, geleneksel yaklaşımları sorgulayarak, alışılmışın dışına çıkarak kendi geleceğimizi cesaretle tasarla­malıyız. FLUX modeli, belirsizliği tehdit olmaktan çıkarıp fırsata dönüştürmemiz için bize yeni kapılar açıyor. Şimdi hareke­te geçme, deneme cesaretini gösterme ve sı­nırları yeniden tanımlama vakti!

Zamanın akışına kapılanlar değil, akışı yönetenler geleceği belirleyecek. Önümüzde iki seçe­nek var: Ya dönüşümü yöneteceğiz ya da dönüşüm tarafından yönetileceğiz! Gele­ceği şekillendirmek bizim elimizde. Bu ça­ğın liderleri, FLUX zihniyetiyle yarını bu­günden inşa edenler olacak...

(Kaynak: Timothy T Tiryaki, PhD, Lin­kedIn)

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